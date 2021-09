LOS AUDIOS DEL “CASO MARCELA LÓPEZ” QUE DERRIBAN OPERACIONES DE PRENSA, DUDAS PERIODÍSTICAS, ENCUBRIMIENTO EN LAS REDES Y LAS PRETENSIONES DE ALGUNOS, POR APOSTAR AL SILENCIO

OPI pone a disposición de sus lectores, los audios originales y especialmente reducidos de las casi 3 horas de duración, donde hablan por teléfono el señor José Luis Balado y Rocío la hija de Marcela López, desaparecida en Río Gallegos desde el 22 de mayo de este año.

Las conversaciones que se van a escuchar datan, aproximadamente, del día 10 de junio de 2021, es decir a 18 días de la desaparición de Marcela y un mes antes del hallazgo de los dólares termosellados que OPI publicó en exclusiva y sobre lo cual, desde algunos sectores han echado un manto de sospechas que también vamos a aclarar en esta nota o en un segundo informe que hoy mismo vamos a publicar.

Audio 1: Balado-Rocío

En este tramo del audio, Rocío alude a la necesidad que tiene de encontrar a su madre, después de 12 días de desaparecida. Balado dice algo que suena enigmático y llamativo. Al punto de producir la sospecha de que la ex pareja de Marcela López (porque hacía un tiempo estaban separados) sabe algo más y lo más llamativo, él ya la da por muerta.

“Tu mamá era muy especial y no era para estar acá…”, dice Balado en el inicio del audio y la incógnita se abre claramente sobre qué quiso decir con lo de “no era para estar acá”. ¿Acá dónde?, en esta vida, en la ciudad, en medio de una situación peligrosa que su ex pareja no revela?

Dice José Luis Balado: Ayer sabía… hoy se mucho más y tengo que hacer lo que tengo que hacer como hombre y amigo de Marcela. Yo no se qué pasa acá, pero hay mucha cobardía. Yo pierdo todo con lo que yo se y con lo que yo tengo que hacer pero hoy no estoy en condiciones de hacer lo que tiene que hacer un hombre y se acabó. Todo lo que yo haga va a ser en perjuicio mío. Hay que hacer justicia…

Rocío no entiende “las medias palabras” que emplea Balado e insiste en que le aclare

“Hay cosas que tenía que hablar tu mamá con vos y yo no te la puedo decir ahora. La justicia acá está compradaya te lo digo, la policía posiblemente esté comprada. Yo te explico, yo tengo mi sobrino que es el secretario de Máximo Kirchner, averigüé y van a dar ayuda, pero una ayuda limitada porque no quieren que aparezca el apellido del apoderado de Maximo kircher, ¿Entendés lo que te digo?”

Rocío, insiste en no entender esas frases indirecta que expresa Balado y termina diciéndole que no le importa nada los apellidos que aparezcan ni de quien se trate los que puedan estar involucrados.

Audio 2: Balado-Rocío

“Yo mañana voy a hablar en un lugar que no se si tengo que hablar, porque esto está todo complicado, entendés? acá hay cosas muy graves” (comienzan los problemas de audio de los teléfonos) cuando Rocío le pregunta que le diga qué cosas son, qué pasa realmente, continúa diciendo “Hay cosas que tenía que blanquear tu mamá; a tu mamá la engañaron y yo ya se todo. Mirá, si encaró para arriba es porque.. si vos encarás para arriba y tomás una decisión, vos no dejás una campera y un par de zapatillas, te tirás de una, no dejás cosas; a tu mamá la llevaron ahí engañada y alguien la levantó, así de fácil (Rocío alude a la falta de pruebas) Esto va más allá de las pruebas, ella habló conmigo, esto es algo que tenía que arreglar con ella y supuestamente no fue así. La engañaron, hicieron que se junten ahí y se la llevaron”.

Rocío hace mención a la falta de pruebas y le dice que si tiene pruebas, que las aporte a la justicia.

Audio 3: Balado/Rocío

Comienzan hablando de las filmaciones que dan cuenta de los lugares donde fue pasando marcela López.

Luego, Balado dice: “Se la llevaron, se la llevaron, me vas a decir a mi que vinieron acá todos y mas o menos me plantearon una solución y yo hace 48 horas hablé con tu hermana, con julio, íbamos a hacer una cosa y ahora resulta que está todo para atrás porque me dieron evidencias, me dieron muchas evidencias”

Rocío le expone a Balado todos los esfuerzos que ha hecho todo este tiempo para buscar a su madre.

Conclusiones

De lo escuchado, que recordamos son extracciones de casi 3 horas de conversaciones telefónicas de 18 días después de la desaparición de Marcela López, se oye a un hombre que pareciera que tiene mucho más para esconder que para decir. O es un fabulador o está ocultando gran parte de la verdad. De hecho Balado habla de un secuestro, habla de algo que “debía blanquear” Marcela, pero no dice qué y deja sobrevolar la idea de que la mujer podría haber estado metida en alguna cuestión oscura (que no dice, no revela), pero que debido a eso fue secuestrada, para lo cual previamente habría sido engañada para ir a un lugar que no dice, pero sugiere que es el muelle y de ahí “la habrían levantado”.

Lo más sustancioso está en el audio 1, donde Balado le advierte que “habló con alguien”, probablemente su sobrino Marcelo Alejandro Balado, quien está junto a Máximo Kirchner y que desde allí le prometieron “una ayuda limitada”, sin especificar cuál es esa ayuda y cuáles son los límites y agrega que la precaución que tienen es porque no quieren que el apellido del asesor de Máximo, aparezca mezclado en le hecho, motivos que no aclara.

Vea el lector que esta conversación se dio un mes antes de que, el 9 de julio 2021, el propio José Luis Balado, su abogado Ortíz, el adiestrador de perros José Herrero y el abogado de la querella Jorge Travotich, ingresaran al edificio de calle Mitre 155 y descubrieran las cajas con fajos termosellados de dólares, que horas después sacaban en un Chevrolet Corsa, con rumbo desconocido.

Por qué decimos que estos audios derriban operaciones y prejuicios, porque precisamente antes de que se hablara de los dólares guardados en cajas, ya estaba mencionado el nombre de mario Alejandro Balado, por parte de su propio tío, quien había recurrido a él para solicitar “ayuda” y desde “arriba” le habían recomendado que su apellido no se viera involucrado. Hoy, hay quienes niegan la pertenencia de ese hallazgo de los dolares, especialmente el abogado del dueño de casa, pero el hecho de que un mes antes intentaran cubrir al funcionario K, es todo un síntoma de que algo turbio existe detrás de toda esta maniobra ilícita.

En algunas horas, elaboraremos un informe pormenorizado sobre las maniobras para desacreditar las pruebas y operaciones en las redes y en algunos medios para confundir y bajarle el precio a una investigación repleta de pruebas y testimonios de los propios actores de esta causa, donde una mujer hace 110 días que está desaparecida y ni la justicia ni la policía parecen tener el mínimo rastro de qué ha sucedido el 22 de mayo último. (Agencia OPI Santa Cruz)