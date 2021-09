HIPOCRESÍA POLÍTICA: VIDAL VOLVIÓ A ANUNCIAR “SEPARACIÓN DE BLOQUE” TRES DÍAS ANTES DE LAS ELECCIONES Y DESPUES DE HABER PACTADO NO SESIONAR MAÑANA

(Por Rubén Lasagno) – El candidato petrolero Claudio Vidal, titular del SER, el partido que lleva en su boleta a Sergio Acevedo y Facundo Prades, cometió en las últimas horas la más flagrante falta a la verdad, o la más estúpida mentira (de acuerdo con el criterio que se la juzgue) o la más ridícula puesta en escena, al enviar por las redes sociales, un anuncio donde dicen “Comunicar la separación formal del Frente de Todos” y la creación de un bloque propio en la Cámara de Diputados provincial.

Otra vez el petrolero, mal asesorado, comete un error electoral muy grande, similar al que produjo cuando hizo que sus diputados presentaran un Proyecto para derogar la Ley de Lemas, lo cual informamos el 24 de agosto último, sabiendo de antemano que nunca podría prosperar la ponencia, puesto que los propios diputados del FPV le habían dicho con una gran sonrisa en la cara, que eso jamás correría y que, por el contrario, lo expondría como un ridículo político, tal como finalmente sucedió en la sesión donde el propinante José Luis Garrido, hizo una exposición corta, sinuosa y solamente formal mirando, la mayor parte de su exposición, hacia abajo.

En ese momento quedó expuesta la mentira premeditada del candidato, oportunidad que reveló su evidente intencionalidad electoralista, donde primaba el engaño para captar un electorado disconforme con el kirchnerismo, pero que no tiene en el SER, ninguna opción distinta al kirchnerismo, partido del que jamás se separó y aún desde aquel anuncio de hace más de dos meses, siempre siguió votando todo a “brazo enyesado” con los legisladores de Matías Mazú.

Otra puesta en escena

Así como intentó hacerlo con la Ley de Lemas, Vidal hoy juega con la buena fe de la gente, tirándole un anzuelo para captar sus votos, tratando de hacerles creer que (ahora si) se va o se va del FPV. Falso, al menos hasta que advierta cómo le va electoralmente el domingo.

La “artimaña” urdida por Vidal y sus colaboradores y armadores como Roberto Giubetich (UCR), carece de sustentabilidad por las razones que vamos a puntualizar.

A principio de agosto de este año Vidal hizo un anuncio público de la separación del bloque del FPV. A casi dos meses, nunca lo concretó. Por el contrario siguió votando conjuntamente con el FPV y en contra de lo propuesto por la oposición. Ayer hizo una comunicación solo por las redes sociales, también lo hizo por radio y Giubetich lo dijo la semana pasada, pero sin emitir un documento oficial del partido, repartido como gacetilla de prensa con logo y firma, lo cual per se le quita valor como forma para oficializar un acto tan importante como el que anuncia. La explicación es clara: si lo hace formalmente a través del SER, su incumplimiento afecta a las bases de sus principios como partido, si lo hacen por las redes sociales, siempre se puede “explicar” de alguna manera su incumplimiento, como lo vienen haciendo desde agosto cuando empezaron a tirar la idea. Hasta éste momento y de acuerdo a las averiguaciones practicadas en Cámara de Diputados, el SER no presentó oficialmente a la presidencia de la Legislatura (como corresponde hacer) el pedido de separación de bloque propio. Es una obligación de los diputados, pedir/informar a la administración del Cuerpo, una acción de este tipo que no ingresa como “Proyecto”, tal como habitualmente se hace con otras peticiones. El punto que demuestra el engaño y la puesta en escena de Vidal, es que esta semana los diputados acordaron no sesionar mañana jueves 9, previo a las elecciones PASO. Al momento de hacer este último anuncio de separación del FPV, Vidal sabía perfectamente que mañana jueves no habrá sesión, por lo tanto adelanta el anuncio públicamente para decirle al electorado que se separa del kirchnerismo, pero no les dice que, de hacerlo, lo hará posterior a las PASO. Surge de los puntos 3,4,5 y 6 que no existe voluntad real de separarse del bloque oficialista y que la estrategia es decirle a la gente “nos vamos” para obtener un rédito en las urnas, pero de ninguna manera está en los planes, separarse del FPV.La base de esta estrategia es meramente esculativa y configura una falta de respeto hacia los electores. El mensaje de “separación”, como lo dijimos en tantas notas anteriores, es un anzuelo de varias puntas que Vidal tira para el electorado que ha dejado de ser funcional al kirchnerismo y estando dentro del peronismo o alineado con otros partidos o bien hurgando en el votante independiente, el objetivo del SER es transformarse en catalizador de esa franja de votantes, pero finalmente unirlos al FPV cuando, en caso de ganar una banca en el Congreso nacional, el SER vote y apoye todas los proyectos o cuestiones que emanen del jefe de diputados en Nación, Máximo Kirchner.

Conclusión

La jugada del titular del SER es mantener viva en la gente, la idea de que él ya no pertenece al FPV, sin embargo, la realidad lo desmiente minuto a minuto. Ahora dice que se va a separar, pero en la Legislatura no hizo ningún trámite administrativo para formalizarlo y sabe que eso no es posible porque han acordado que mañana no sesionan y el domingo hay PASO.

Si el domingo Vidal logra obtener un caudal de votos que le haga soñar con ganar por si mismo una banca en el Congreso, posiblemente ahí si y antes de las elecciones de diciembre, dé el paso del bloque propio, pero aún así, el electorado deberá estar muy atento de cómo vota en cada sesión, en caso de ganar una banca.

La existencia de un bloque aparte no resume nada. Lo que demuestra la verdadera independencia política y la no participación en el espacio del FPV, es la forma en que votan, acompañan o rechazan, desde el SER, las acciones que dicta el propio Ejecutivo provincial.

Hasta este momento Vidal y el SER han demostrado ser un brazo más del kirchnerismo más puro en Santa Cruz. Desde este espacio prometemos seguir la evolución de todo lo que dice y nunca hace, como hasta ahora.