CREER QUE UN MEDIO PUEDE HACER PERDER O GANAR UNA ELECCIÓN A UN CANDIDATO, ES UNA PREMISA EQUIVOCADA, PREJUICIOSA, PRETENCIOSA Y CARENTE DE LÓGICA

(Por: Rubén Lasagno) – Muchos candidatos políticos, sobredimensionan el poder de los medios y creen que desde la prensa, tienen signada la suerte de su futuro y de allí surge esta idea transformadora de la realidad que le adjudican a los medios, lo cual provoca una serie de conjeturas erróneas y con poco anclaje en la verdad del “poder” que tiene la prensa como “grupo de presión”, dándole la capacidad de modificar la realidad política; todo ello constituye una gran falacia y quienes abonan esas teorías, solo buscan una excusa tras la cual guarecerse para esquivarle a la responsabilidad de hacerse cargo de sus propias limitaciones ya sean personales y/o políticas. La teoría inversa sería: si los candidatos no cometieran actos irregulares, ni mintieran, ni ocultaran, ni engañaran, es decir, si no dieran motivos para la crítica profunda, los medios críticos no tendrían nada qué decir.

Los medios de comunicación no pueden influir en una elección, ni en un sentido ni en otro (hacerle ganar o perder), pues en general las audiencias están polarizadas y siempre en todos los modelos de comunicación, esas audiencias se reparten entre quienes están decididas a votar al candidato y quienes nunca lo votarían. Entre estos subgrupos difícilmente germinen ideas contrarias a las cosmovisiones que cada uno tiene.

Dicho así, aparece una franja de audiencia intermedia, aquellos lectores /votantes que buscan perfeccionar sus ideas, buscar un camino o visibilizar una opción electoral y suelen ignorar los medios de comunicación parciales (pro y contras) cuando advierten que detrás de ellos coexisten intereses partidario y esas audiencias buscan inexorablemente las voces libres, con una cosmovisión más críticas de las distintas posiciones que se ofrecen como opciones.

En ese universo es donde la incidencia de los medios es determinante. Pero lejos de desbalancear un elección, lo único que logran los medios libres, especialmente mediante el análisis y opinión, es ubicar las preferencias y lo que si logran es restarles votos a una o más opciones, pero nunca existe la posibilidad de hacerles perder o ganar una elección.

En 1946 Juan Domingo Perón ganó la presidencia de la Nación y todos los medios nacionales estaban directamente opuestos a su candidatura. Como actualmente hace el kirchnerismo, Perón decidió acumular medios, empezó por expropiar La Prensa y empezó a apropiarse de una red de diarios y radios, a las cuales las cobijó bajo el poder de la pauta oficial, los beneficios estatales y las más variadas concesiones que le otorgaban a los medios la posibilidad de avanzar rápidamente en la transformación tecnológica y empresarial.

Con la maquinaria mediática oficialista en su apogeo, Perón cayó derrocado en 1955, en medio de un clima social adverso, a partir de su transformación en un gobierno despótico y con grandes divisiones internas que rompieron la unidad del bloque político-sindical, enojó a muchos empresarios, ofendió al campo y a la producción ganadera y cerealera y aceleró el germen de la insurrección armada que terminó con su derrocamiento.

“Gané con todos los medios en contra y perdí con todos a favor”, fueron sus palabras y la historia reafirmó más de una vez, que no existe relación entre el trabajo de los medios y el destino electoral de los candidatos.

Solo hay una verdad irrefutable: ningún medio (diario, radio o TV y ahora también las redes sociales) tienen tanto poder como para definir el triunfo o el fracaso de candidato, pero si ayuda a que pierda votos. El único fin que tiene un medio crítico, libre e independiente, es “abrirle la cabeza” al votante, proporcionarle los datos desconocidos de quienes constituyen la oferta electoral y permitirle al que pone el voto, conocer verdades y miserias de todos, especialmente descubrir sus engaños, mentiras y arteras maniobras de campaña, que jamás traducirá en actos a favor de la gente, sino que son pura y exclusivas estrategias de engaño colectivo, tendientes a captar la atención, seducir al indeciso y sorprenderlo en su buena fe.

Allí la acción de los medios críticos es fundamental. Y las encuestas serias revelan en la práctica, cómo aquellos candidatos a los cuales les han señalado públicamente sus ocultamientos y engaños, pierden votantes, especialmente luego de algún traspié público, el cual le ayuda al electorado indeciso a descartar su opción, pero es un dato contrafáctico suponer cuántos votos más habría sumado, de no haberse producido el conocimiento público de esos errores o yerros de campaña, si los medios críticos no hubieran hecho conocer públicamente aquellas mentira, engaños o antecedentes negativos de su pasado o del presente, que hasta ese momento desconocía la audiencia. (Agencia OPI Santa Cruz)