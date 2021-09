PRIMERA MARCHA POR LA DESAPARICIÓN DE MARCELA LÓPEZ POS-HALLAZGO DE DÓLARES Y PEDIDO DE CAMBIO DE CARÁTULA

La madre de Marcela Lopez ayer en la marcha – Foto : Facebook

Ayer a las 19:00hs se llevó a cabo en Río Gallegos una nueva movilización por la aparición con vida de Marcela López, la vecina de esta capital que lleva 110 días desaparecida, sin que la justicia y la policía hayan logrado moverse de la hipótesis del suicidio, pero no pudiendo corroborar una sola prueba al respecto, con el grave aditamento de haber encontrado pruebas plantadas con la intención de asegurar esta hipótesis, lo cual abrió serias sospechas de complicidad en algún sector del poder, la policía y la propia justicia.

La marcha concitó la atención de una importante cantidad de vecinos (más de 300 personas) y superó ampliamente a las anteriores marchas donde en general estaba constituída por familiares directos, amigos y gente de la ciudad que conocen a esta antigua familia de Río Gallegos, quienes acompañaron el dolor de las hijas y las nietas en estos más de 100 días de búsqueda y desesperación.

Ayer, la marcha tuvo ribetes muy dramáticos ante el dolor de Rocío González, la hija de Marcela, quien visiblemente conmocionada y desesperada, habló a los presentes y dijo que necesita encontrar a su madre, que la justicia tiene la obligación de decirle lo que ha sucedido y confirmó que por desconfianza en la justicia provincial, encarnada por la jueza Valeria López Lestón, su abogado, con consentimiento de la familia, radicó la denuncia en el fuero federal pidiendo el cambio de carátula por el de “Secuestro extorsivo”.

Rocío culpó directamente a la jueza López Lestón por la tardanza y las pistan falsas que se siguieron, perdiendo tiempo en la resolución del caso y criticó con mucha dureza al gobierno provincial y a los organismos de DDHH, las agrupaciones feministas, la Comisaría de la Mujer y derechos de la mujer y el niño, preguntándose “¿Dónde están?” relacionando sin decirlo, la ausencia de estos sectores que tanto hablan de “la defensa de la mujer”, con el desinterés oficial por clarificar la desaparición de su madre.

La gente acompañó con carteles, pancartas y fotos, donde en silencio se hizo referencia de manera permanente a la ausencia de justicia, a la complicidad del Estado provincial y de lo jueces, el silencio del Estado, primordialmente y la falta de proactividad de las autoridades que tienen la obligación de investigar.

Rocío también habló de los dólares que se encontraron el 11 de julio del 2021 en la propiedad donde vive José Luis Balado y dijo al respecto que no denunció públicamente el hecho, porque entendía que la repercusión del ese hecho iba a distraer la atención o que los medios centren la mirada en este punto y temía que se perdiera el objeto de investigación, que es la desaparición de su madre.

Finalmente Rocío dijo que la justicia no avanzan porque no les importa esclarecer el caso e hizo un llamado personal y público a José Luis Balado “para que diga todo lo que sabe”, entendiendo que la e pareja de su madre, guarda para si mismo, la verdad de lo que le ocurrió a Marcela López y que, de acuerdo a las conversaciones que mantuvo con él, clarificado cuando OPI publicó en exclusiva el contenido de esos audios, se puede inferir que el hombre no dice todo lo que sabe, que sabe mucho más de lo que dice y en ese caso, la querella lo considera prácticamente cómplice de la desaparición de Marcela.

Como dato desgarrador la joven recordó que hace 16 años asesinaron a su abuelo, José Domingo López “Y la historia se está repitiendo – dijo- es el gobierno que no me deja avanzar” y recordó que en el 2004 no se pudo establecer quién asesinó a su abuelo y años después la información corría por la ciudad como un murmullo y bajo la ausencia total de justicia.

Rogó públicamente y por megáfono que su mamá esté con vida porque dijo (como en otras declaraciones previas) que no está preparada para encontrarla sin vida y reiteró que su familia es trabajadora y honesta y mandó a todos lo que dicen saber algo de su madre, que vayan a la justicia y declaren, mensaje especialmente dirigido a Balado, quien hoy está en el centro de la escena por sus dichos en privado y porque a la vista del descubrimiento de las cajas con dólares, la trama del poder se cuela directamente en este caso y le pone ribetes más dramáticos, por cuanto, ya se piensa que ambos casos están relacionados y que a Marcela López pueden haberla hecho desaparecer por motivos vinculados con algo que vio, dijo o descubrió, relacionado con estas mafias. (Agencia OPI Santa Cruz)