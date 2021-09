SOSPECHOSOS NÚMEROS SURGEN DE LA MEMORIA Y BALANCE DEL SINDICATO DE PETROLEROS PRIVADOS DE SANTA CRUZ

Con la Producción de Jorge Ceballos y la edición web de Susana Becerra, el sitio digital “El Ciudadano de Las Heras” elaboró un extenso informe sobre la administración del Sindicato de Petroleros de Santa Cruz, donde detalla la última presentación de la Memoria y Balance que se hizo conocer en la asamblea sindical convocada por el Secretario General, Claudio Vidal.

El Ciudadano de Las Heras señala que afiliados petroleros le acercaron copias del instrumento contable y cita el diario expresiones de esos mismos afiliados que señalaron “Esto es un dibujo, administración fraudulenta, se creen que somos estúpidos. Acá son responsables todos lo que firmaron, en las denuncias que ya están y en las que vendrán”.

A continuación OPI va a reproducir textualmente el informe, muy completo y apoyado por documental, dado que lo allí analizado es claro y preciso en función de haber sido extractado de los propios documentos presentados por el sindicato. Además, la producción del informe agrega las dudas existentes a la luz de los hechos concretos que se conocen y de los gastos que se computan en los ítems que se rinden en el documento oficial del sindicato.

El texto de aprobación dice: “En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz siendo el día 22 de abril de 2016 de acuerdo a disposiciones estatutarias y legales cumplimos con el deber de informar a la Honorable Asamblea General , que hemos realizado fiscalización y control de la documentación que acredita y certifica lo actuado en el presente ejercicio comprendido entre el 01 de Enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 y que concuerda con MEMORIA,INVENTARIO,BALANCE GENERAL Y CUADRO DE PERDIDAS Y GANANCIAS demostrativos que se detallan” Firmado : PAZ Paola, CID, Miguel, GALLARDO , Raúl Edwin , LETELLIER Jimmy y CARRIZO Marcelo Germán .

De las imágenes enviadas a nuestro medio surge que en 12 meses el incremento del gasto del dinero del gremio SE EFECTIVIZÓ en $ 35,421,993,25 (pesos treinta y cinco millones cuatrocientos veintiún mil novecientos noventa y tres con 95/100).

Los gastos están estipulados en la planilla que se pone a la vista como anexo II, pero se detalla a mano para tomar dimensión del vaciamiento de las arcas gremiales.

Sueldos: Se gastaron $ 5,524.671.25 (cinco millones quinientos veinticuatro mil seiscientos setenta y un con 25/100). La parte de la comisión directiva que comanda esta estafa ha decidido poner su propio monto en sueldo a percibir , algunos vienen de boca de Pozo de Quintana Well Pro. El sindicato tiene 8 hs. de trabajo de 08:00 am a 12:00 am y de 16:00 hs a 20:00 hs.

Remuneraciones exentas: ¿A qué se refieren con este rubro? ¿Exentos de control?. Según el balance se destinaron $ 2,185,614,24 (pesos dos millones ciento ochenta y cinco mil seiscientos catorce con 24/100). Con relación al balance anterior este gasto se INCREMENTÓ 26 VECES en un año.

Cargas Sociales: se pagaron $ 1, 368,059,94 (pesos un millón trescientos sesenta y ocho mil cincuenta y nueve con 94/100). No coinciden los montos expresados en este documento ¿Suben los sueldos en casi 1 millón y bajan las cargas sociales? En la realidad cuanto más se paga en sueldos, más se descuenta en aportes patronales. Según lo aprobado por la Comisión Revisora el gasto de aportes descendió $ 203,520,61 (pesos doscientos tres mil quinientos veinte con 61/100)

Honorarios y otras retribuciones: En este rubro se pagaron $ 5,720,576,46 (cinco millones setecientos veinte mil quinientos setenta y seis con 46/100). Este gasto se incrementó casi 3 millones de pesos, esto porque la caja gremial pagó honorarios de abogados que tuvieron que defender a la mayoría de las personas involucradas en la “causa armas”, “el asesinato de Reynaldo Vargas”, más juicios contra el gremio por mala praxis de parte de delegados y colaboradores, juicios, intimaciones, medidas cautelares : Empresa Huinoil Expte Nº 15623/14 , San Antonio Internacional c/ Sindicato Petrolero, Transportes Figueroa c/ Sindicato Petrolero , Miño Daniel por cobro de pesos, intimación de la empresa Lufkin S.A , Hellmerych & Payne , BACS SA c/ Sindicato Petroleros , Integración Medica c/ Sindicato Petroleros , entre otros .

Servicio de Seguridad: Se pagaron $ 8,109,845,51 (ocho millones ciento nueve mil ochocientos cuarenta y cinco con 51/100) Si bien la gestión de Claudio Vidal iba a ser “de puertas abiertas”, finalmente se pagan por mes $ 676,820,46 (pesos seiscientos setenta y seis mil ochocientos veinte con 46/100) para seguridad privada y el mayor beneficiado es Pedro Pródromos y su empresa de seguridad. En la causa armas se lo encontró a este ensobrando plata para la pyme de su señora Quiroga Ángela más de $ 191,286,00 (ver expediente causa armas). Pródromos maneja las llaves del Gremio de Caleta Olivia y la seguridad de los colaboradores y delegados de Vidal.

Como servicio de seguridad privada pagaban a dos oficiales de la Policía Bonaerense que tenía Claudio Vidal en el edificio Gutero de Caleta Olivia en el allanamiento realizado. Ver Causa Armas – Paginas 155-300 – Folio 13

Seguros: comparados con precios de empresas aseguradoras de la zona el gasto es 120% mayor que la oferta en plaza local.

Reintegro a afiliados: Según documento a la vista se destinaron $ 3,027,714,14 (tres millones veintisiete mil setecientos catorce/100) a reintegro de afiliados. En algunos casos por remedios y en otras prestaciones extras reconocidas a OSPE y otros centros médicos. Remedios cubren un aproximado de 40%? 60%? 100%

Farmacia: El servicio del que más quejas se recibe es de este rubro. Durante el año 2015 se pagaron $ 9,754,624,25 (pesos nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro con 25/100) ¿Hay un médico auditor? ¿hay tanta caída por enfermedad de los petroleros privados? ¿Qué dicen las estadísticas de las empresas?, ¿Cobran el 10% de presentismo por empresa, versus carpeta médica? ¿O son los familiares?

Servicio Fúnebre: Se gastaron en el año 2015 $ 1,587,878,60 (un millón quinientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y ocho con 60/100) a un promedio de $ 30,000,00 (pesos treinta mil) un servicio fúnebre completo el gremio pagó por 52 personas fallecidas. Este gasto SE DUPLICÓ en relación al año 2014.

Mantenimiento de Edificios: Se gastaron durante 2015 $ 5,017,312,85 (cinco millones diecisiete mil trescientos doce con 85/100), pero los afiliados manifiestan que los edificios se caen a pedazos o están hechas reparaciones a las “apuradas” ¿Qué personal o qué empresa realiza el mantenimiento?

Alquiler de inmuebles: Se gastaron durante el año 2015 $ 539,000,00 (pesos quinientos treinta y nueve mil) ¿A quién se alquila por esos valores?, ¿Qué se alquila? ¿Viviendas? ¿Sindicato Las Heras, Truncado, Río Gallegos…?

Energía Eléctrica, Gas y Agua: al Sindicato Petroleros Privados le llegó el tarifazo antes que al resto del pueblo argentino. Se pagaron $ 103,611,70 (ciento tres mil seiscientos once con 70 / 100).

Alquiler de Rodados: Se pagaron durante el año 2015 $ 1,824,804,00 (un millón ochocientos veinticuatro mil ochocientos cuatro con 0/00) ¿Qué cantidad de vehículos se están alquilando? ¿A qué empresas? ¿No se había adquirido una flota propia de vehículos para el sindicato?

De Certificaciones obtenidas de alquiler de móviles, no hay control de ningún tipo para los vehículos de delegados y colaboradores. No se comparó el valor del alquiler pagado en relación a otros del mercado.

El Exceso de kilometraje, no puede jamás ser igual en todos los vehículos y todas las camionetas alquiladas tienen el mismo exceso en boleta por boleta 2000 km.

Combustibles y lubricantes: Durante el año 2015 se pagaron $ 3,263,655,31 (tres millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco con 31/100). Ni siquiera tres equipos de workover gastan esa cantidad, no pueden gastar tanto esos vehículos, mucho menos si son nuevos, tienen garantía por 2 años y un service. La autonomía es de 14 litros. por km. Se toma el kilometraje de cada vehículo y se sabe cuántos kms realizó, se lo divide por la autonomía. Si falta nafta, los que tienen los vehículos a cargo suelen estar cargando combustible para sus vehículos particulares o entregando vales a quien no corresponde, o vendiendo combustible o en negociado con las estaciones de servicio.

¿Se chequean las boletas de lubricantes, a nombre de quién están? ¿Qué tipo de combustible y lubricantes se usan?

Mantenimiento y reparación de Rodados: En el año 2015 se pagaron $ 2,361,403,93 (dos millones trescientos sesenta y un mil cuatrocientos tres con 93/100) ¿Dónde mandan a reparar los vehículos? Se suponen que son nuevos los vehículos y están en garantía.

Publicidad y propaganda: Se gastaron durante el año 2015 $ 3,195,964, 27 (tres millones ciento noventa y cinco novecientos sesenta y cuatro con 27/100). Habría solamente seis medios (escritos, digitales y radios donde presuntamente va a parar ese dinero, solo con el expreso consentimiento y arreglo personal con el Sr Claudio Vidal.

Tasas e impuestos: Se gastaron durante el año 2015 $ 133,935,28 (pesos ciento treinta y tres mil novecientos setenta y cinco con 28/100)

Comisiones gastos bancarios: se gastaron durante el 2015 $ 118,148, 24 (pesos ciento dieciocho mil ciento cuarenta y ocho con 24/100=

Impuestos Deb. Y Cred. Ley 25413: se gastaron durante el año 2015 $ 668,219,12 (pesos seiscientos sesenta y ocho mil doscientos diecinueve con 12/100). Se triplicó el gasto con respecto al balance anterior.

Viáticos, viandas y refrigerios: Se gastaron durante el año 2015 la suma de $ 3,552,624,82 (tres millones quinientos cincuenta y dos mil seiscientos veinticuatro con 82/100) los gremios tienen normalmente una caja chica que no supera los $4000 (pesos cuatro mil) por mes para desayunar y merendar. Los delegados y liberados cobran las viandas en el recibo de sueldo. La comisión directiva tiene abiertas cuentas corrientes en rotiserías, almacenes, restaurantes y confiterías en las cuatro localidades más importantes de Santa Cruz.

Pasajes y movilidad: Se gastaron durante el año 2015 $ 3,560,045,88 (pesos tres millones quinientos sesenta mil cuarenta y cinco con 88/100) Los mayores beneficiados son Aerolíneas Argentinas, empresas de alquiler de colectivos de media y larga distancia, y empresas de remises .

Alojamiento y Hotelería: Se gastaron durante el año 2015 $ 2,532,351,60 (dos millones quinientos treinta y dos mil trescientos cincuenta con 51/100) Hay hoteles gremiales y convenios con hoteles. Aseguran que el Sr Rafael Guenchenen tendría alquilada una habitación mensual en el Hotel Robert siendo un suplente de la comisión Directiva. Este gasto se duplicó en un año en referencia al año 2014.

Gastos de fletes: Se gastaron durante el año 2015 $ 1,087,951,04 (un millón ochenta y siete mil novecientos cincuenta y uno con 04/100). Este gasto es comparable con dos unidades de Transportes de carga tipo semi con acoplado a disposición del Sindicato un año entero. Este gasto se multiplicó por ocho en un año.

Comunicación y franqueo: Se gastaron en el año 2015 $ 1,416,364, 35 (un millón cuatrocientos dieciséis mil trescientos sesenta y cuatro pesos con 35/100). En la era digital, donde comunicar de manera formal es un gasto que ha bajado considerablemente por la vía del e-mail, en el Sindicato Petroleros, este gasto se triplicó.

Papeles, útiles y gastos de escritorio: Se gastaron durante el año 2015 $ 1,418,405,48 (un millón cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos cinco con 48/100). Los elementos de librería son los más baratos por cantidad, este gasto se triplicó con relación al mismo de año 2014.

Agasajos y Eventos: Durante el año 2015 se gastaron $ 7, 013,078,07 (siete millones trece mil setenta y ocho con 07/100). Afiliados expresaron que semejante suma en “fiestas” no debería ser prioridad del sindicato, en una etapa de división y ansiedad generalizada en el sector. Este gasto se duplicó en relación al año 2014. Y la mayoría de las empresas contratistas “deben hacer sus aportes “a los festejos gremiales.

Gastos de representación sindical: Durante el año 2015 se gastaron $ 2,633,691,52 (dos millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos noventa y uno con 52/100). Se pagan viandas, hoteles, transportes, sueldos, agasajos, y combustibles en otras partidas. ¿Qué gastos se pagan en este rubro? Este gasto se triplicó en relación al año 2014.

Amortizaciones de Bienes de uso: Durante el año 2015 se pagaron $ 3,472,891,50 (tres millones cuatrocientos setenta y dos mil ochocientos noventa y uno con 50/100). Este monto se duplicó en relación al 2014.

Gastos comisión directiva – Delegados: Durante el año 2015 se pagaron $ 3,242,806,02 (tres millones doscientos cuarenta y dos mil ochocientos seis con 02/100). Este gasto se redujo un 40% en relación al 2014.

Donaciones efectuadas: Durante el año 2015 se pagaron $ 1,317,024,00 (un millón trescientos diez y siete mil veinticuatro 0/100). Este gasto se multiplicó por nueve veces en relación al año 2014. (Agencia OPI Santa Cruz)