Victoria Tolosa Paz dijo que recibieron “una cachetada” y que el Presidente va a tener que tomar “el toro por las astas”

Según publica La Nación La candidata del Frente de Todos remarcó que el voto de ayer no fue para volver al pasado sino para mandar un mensaje al Gobierno y que las herramientas no funcionaron.

“Una cachetada”. Así definió la candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz la derrota electoral de ayer en las primarias. Hizo también una fuerte autocrítica hacia dentro del Gobierno. “Con las herramientas que usamos hasta ahora no alcanza”, aseguró y le pidió tanto al presidente Alberto Fernández como a los gobernadores “tomar el toro por las astas” para resolver los problemas.

“Está claro que el descontento se expresa. Cuando una sociedad está descontenta es que la política de quienes gobernamos, porque esa es la herramienta que tenemos hoy, no pudo transformar su vida. Me parece que hay un presidente y gobernadores que van a tener que tomar el toro por las astas y empezar a trabajar sobre la resolución de los problemas”, manifestó la mujer que encabezará la lista del Frente de Todos (FdT) para las generales de noviembre en diálogo con Somos Radio.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno ahora deberá resolver “los enojos e insatisfacciones” y tener “humildad” para leer los resultados y buscar respuestas. “Las herramientas tienen que ser diferentes”, afirmó Tolosa Paz, quien consideró un factor fundamental la recuperación del poder adquisitivo.

Aseguró, por otra parte, que hace cinco meses en la coalición gobernante intentan encontrar la salida de la crisis, pero admitió que la sociedad no lo percibe. “Está claro porque el resultado está en las urnas. Más allá de lo que digamos, el mensaje no llega”, expresó.

Pese a su pedido a Fernández de dinamizar aquellas medidas que ayuden a reactivar la carrera electoral del oficialismo en estos dos meses, la candidata respaldó al mandatario por su accionar de anoche, cuando fue el único interlocutor tras los resultados desfavorables.

“No hay margen a escapar al resultado y creo que el Presidente ayer lo ha tomado, se ha hecho cargo de la derrota electoral, tomando él únicamente la palabra, no quiso compartir con el Frente. Los del Frente estábamos ahí arriba y solo quiso hablar él, para decir ‘yo soy el presidente de la Nación y acá hay un resultado adverso en toda la Argentina, me voy a poner al hombro y voy a tomar esa demanda’”, contó Tolosa Paz sobre lo que ocurrió tras bambalinas, en una noche tensa para el oficialismo y más aún para Fernández. Él fue quien insistió para elegirla como candidata antes que funcionarios como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que era el preferido de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Firme en su postura de que no es momento de buscar excusas, Tolosa Paz habló de un voto “contra el oficialismo, casi en todo el país”, pero prefirió no inmiscuirse en los cambios que se podrían dar dentro del Gabinete nacional, con “funcionarios que no funcionan” apuntados desde hace tiempo por el kirchnerismo. “Es tema del Presidente, yo soy una candidata que tiene la mirada puesta en qué herramientas va a tomar el presidente de la nación para dar vuelta la vida de los que ayer depositaron un voto en contra del gobierno”, afirmó.

A pesar de la autocrítica, la candidata que enfocó parte de su campaña en realizar un contraste con el macrismo cerró: “Estamos convencidos de que las recetas del pasado nos van a dejar peor, no tenemos dudas”.

“La palabra contundente es lo que prima y fue ‘así no, hasta acá hemos llegado así, como para que nos despertemos”, continuó Tolosa Paz y añadió que “cuando es con esta contundencia y casi en todo el país el voto en contra del oficialismo, la lectura qué cosas están funcionando, cuáles están a nuestro alcance y cuáles no”.

Por último, remarcó en que los resultados de las primarias de ayer no deben leerse como un apoyo a la oposición sino como un mensaje para el oficialismo. “Fue una definición para el Gobierno, no [fue un mensaje para] volver al pasado, fue ‘así no los acompañamos’”. (La Nación)