PARADOJA. EL VICEGOBERNADOR EUGENIO QUIROGA NO VOTÓ AL FRENTE DE TODOS EN SANTA CRUZ

Todo haría suponer que un alto funcionario provincial como el Vicegobernador de Santa Cruz Eugenio Quiroga, haría su aporte electoral para ensanchar las posibilidades del triunfo del Frente de Todos o Frente para la Victoria en la provincia; pero no, eso no sucedió porque el segundo al mando de la provincia no emitió su voto en Santa Cruz.

La razón por la cual Quiroga no votó es porque no posee domicilio en la provincia, sino en CABA.

De acuerdo a los datos recabados en el Padrón Electoral nacional Eugenio Salvador Quiroga (Vicegobernador de Santa Cruz) tiene domicilio en CABA, circuito electoral de Recoleta y le tocaba votar en la mesa 882.

Obviamente no aparece en el circuito electoral de Santa Cruz, por lo tanto en la provincia donde es la máxima autoridad, después de la gobernadora Alicia Kirchner, no votó, pero su partido alentó, pagó, aleccionó y hasta amenazó con quitarles privilegios, a quienes no pusieran la boleta de González y Sancho, que les alcanzaron horas antes de iniciado el acto electoral.

No se conoce si Quiroga tenía domicilio en Santa Cruz, en el 2019 cuando fue elegido Vicegobernador por el FPV y/o si posteriormente hizo el cambio de domicilio a CABA.

No hay una explicación concreta sobre este cambio de jurisdicción; se especula que podría estar relacionado con alguna causa judicial en curso o bien responder a cuestiones de orden comercial, dado que allí podría haber radicado negocios personales que tiene el vicegobernador. Ninguna de estas cuestiones han sido explicadas ni se han podido explorar, hasta el momento, en relación con la figura del alto funcionario provincial.

De los registros oficiales-comerciales de la AFIP, Eugenio Quiroga está vinculado a la actividad comercial desde el año 2012 y su actividad figura bajo el rubro “Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, Actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P. Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades, excepto las anónimas” (Agencia OPI Santa Cruz)