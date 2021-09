Autos: no cede el interés de los argentinos por las SUV’s, pese a las restricciones por conseguirlas

Autos: descuentos de hasta 40% por los impuestos internos

Según publica Clarín Un estudio de Mercado Libre arrojó que estoy vehículos captan 15% de la demanda, contra 11% de hace tres años. Y ocurre pese a la política oficial de limitar importaciones y de penalizar a las SUV de fabricación local.

Por: Luis Ceriotto

Un estudio de Mercado Libre arrojó que en los últimos tres años la demanda de los vehículos tipo SUV, sean no o a tracción 4×4, le está comiendo mercado a los autos convencionales.

Si bien estos últimos siguen representando aproximadamente la mitad del mercado total de vehículos, las SUV están ganando preferencia hasta captar 15% de la intención de compra total, contra 11% de tres años atrás.

El relevamiento de Mercado Libre fue realizado en base a los avisos que el portal publica de oferta de vehículos, tanto cero kilómetro como usados, así como las visitas que recibe cada publicación y la “intención de compra” de los usuarios.

En el ranking de modelos, la SUV más buscadas en Mercado Libre son la Chevrolet Tracker, entre los vehículos 0km, mientras que la Ford Ecosport es la que encabeza el ranking de búsquedas entre las unidades usadas.

“Gracias a este informe pudimos observar que las SUVs se consolidan cada vez más como una alternativa muy popular entre los argentinos”, dijo Juan Manuel Carretero, gerente Comercial de Vehículos de Mercado Libre.

La venta de vehículos en el país está fuertemente atomizada, con unas 400 concesionarias oficiales que venden unidades cero kilómetro y miles de revendedores de vehículos usados, muchos de los cuales usan Mercado Libre para publicitarse o bien para establecer los precios de mercado (desde que se disparó el dólar paralelo, en mayo del año pasado, hay a su vez una “brecha” entre los precios de lista y los que los compradores están dispuestos a pagar para no esperar entre tres y seis meses).

Mercado Libre no opera como vendedora directa de vehículos, pero su sistema de seguimiento de las publicaciones le permite medir no sólo la oferta sino también la eventual demanda y la “intención de compra” de sus visitantes.

Una comparación entre los primeros trimestres desde 2018 hasta el de este año arrojó que la demanda de SUV’s subió de 11% en 2018 a 15% este año, en desmedro de la demanda de los típicos autos medianos (sedán), los cuales captaban 29% de la demanda hace tres años, contra 23% en el primer trimestre de 2021. En cambio, los autos más chicos (Hatchback, en la clasificación de ML) mantuvieron su demanda inalterable, con 31% del mercado.

El creciente interés de por SUV’s continuó incluso durante el último año, a pesar de que las restricciones a las importaciones de vehículos que viene imponiendo el Gobierno secó la oferta de este tipo de unidades, las cuales en su mayor parte son traídas desde el exterior.

Según el reporte de Mercado Libre, la oferta total de esos vehículos cayó 24% en los últimos doce meses.

La política oficial pega incluso a la oferta de las SUV’s de fabricación local, las cuales hoy son sólo dos modelos y están gravadas por impuestos internos que encarecen su precio o directamente las “sacan” del mercado local: Toyota SW4 y Volkswagen Taos.

Este último modelo, con un precio de lista de entre 4,4 a 5,3 millones de pesos, paga en el mercado interno una sobretasa que equivale a 22% de su precio de lista. En cambio la SW4, con un precio de lista que comienza en $6,6 millones, paga una sobretasa del 35% nominal la cual, una vez que se le cargan otros impuestos indirectos, termina representando un recargo de 50% sobre el precio de lista.

En cambio otros productos que salen de las mismas fábricas, las pick up Hilux y Amarok, están exentas de pagar impuestos internos, ya que tanto pick ups como vehículos utilitarios no pagan estos tributos. Por ese motivo, precisamente, las pick ups volvieron a estar a partir del año pasado entre los vehículos más vendidos, tal como había ocurrido entre 2014 y 2015: tanto la Hilux como la Amarok, así como la pick up Ford Ranger están entre los seis vehículos más vendidos del país en lo que va de 2021. (Clarín)