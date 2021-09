En la jura de ministros, Alberto Fernández dio un discurso de campaña y criticó a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

Juan Manzur jura como nuevo Jefe de Gabinete – Foto: Telam

Según publica Clarín El Presidente tomó la palabra antes de hacer asumir Juan Manzur como jefe de Gabinete. “Cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros”, dijo sobre su pelea con Cristina Kirchner, sin nombrarla.

“El domingo pasado el pueblo dio un veredicto. A lo largo de la semana escuché a muchos y a muchas, porque quiero entender por qué la gente votó como votó”, dijo Alberto Fernández al tomar la palabra en el acto en el que asumían los nuevos funcionarios de su Gabinete tras la derrota en las PASO y la fractura con Cristina Kirchner que mantuvo en vilo la política esta semana. En tono de campaña, arremetió contra Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.

“Quiero dedicar un minuto para hacer unas reflexiones” dijo, antes de hacer jurar a Juan Manzur como jefe de Gabinete. Fueron varios más.

Fernández fue más allá en su discurso: “Nosotros cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros. En realidad nosotros debatimos de cara a la gente”. No la mencionó pero pareció ser su visión de la disputa pública que se vio con su vicepresidenta. A Cristina Kirchner, no obstante, no la mencionó.

Pero también abundó: “No me van a ver atrapado en disputas internas e innecesarias”.

“El domingo pasado, el pueblo de la Nación argentina dio un veredicto y en aquel momento expliqué que yo, como todos nosotros que somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares y la voz del pueblo, iba a tomar cuenta de los reclamos. De qué cosas habremos hecho mal, qué nos habríamos equivocado, de qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar”, se explayó en su análisis.

Y agregó: “Vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder”, insistió el Presidente. “Todos y todas hacen falta y nadie tiene que quedar afuera de estos tiempos de reconstrucción”.

“Hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, se enojan con la gente. Nosotros cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros porque algo habremos hecho mal”, insistió el Presidente, con palabras que usara el domingo de la derrota electoral.

Alberto Fernández toma juramento a los nuevos ministros – Foto: Telam

Y aclaró: “Soy presidente del Partido Justicialista y me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, obediente, que no discute, que uno que reflexiona”.

También quiso respaldar al ministro Martín Guzmán. “Todo el crecimiento económico que objetivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que quisiéramos que llegue. Y en eso vamos a trabajar. ya estamos trabajando”, agregó Fernández.

Alberto, en tono de campaña contra Larreta y Macri

Tuvo también, sin nombrarlo, un dardo para Horacio Rodríguez Larreta. “No somos parte del país que quiere que los que trabajan pierdan sus empleos y que nadie los indemnice. No somos parte del pais que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan. No somos parte del país que quiere seguir con la concentración, abandonando al norte y al sur”, dijo el Presidente, lo que pareció una crítica de campaña al jefe de Gobierno porteño.

El otro pasaje que tuvo tono de campaña pareció directamente de cara al expresidente Mauricio Macri. “Queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido, que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a los que han quedado postergados. Primero por la situación económica heredada y después por el malestar que a todos nos causó la pandemia”, introdujo.

Y siguió: “La pandemia nos distanció, algunos promovieron ese distanciamiento, otros lo aprovecharon la pandemia para dividirnos”. “Vamos a trabajar con todos y todas”, sopesó.

“Mi única preocupación, como la única preocupación de todos los que somos parte de este Gobierno y espacio, es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los cuatro años que presidieron a mi llegada al gobierno y en los dos años de pandemia”, volvió a cargar. (Clarín)