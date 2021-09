Fuerte repudio a la “amenaza” de Mario Ishii contra la prensa

Según publica La Nación El intendente de José C. Paz dijo que “el pueblo se va a levantar contra los medios”; para Adepa, esta “triste frase desconoce el rol crítico del periodismo en la democracia e ignora el valor de la libertad de expresión”.

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, lanzó una polémica crítica contra la prensa por la cobertura de la pandemia del coronavirus y por los cuestionamientos a la gestión del presidente Alberto Fernández. “Les pido por favor a los medios que tengan piedad. Son todas pálidas. Un día el pueblo se va a levantar contra los medios, no tengo dudas. No puede ser tanto veneno hacia la población”, disparó Ishii. Y añadió: “Tiren una buena, no puede ser pegarle y pegarle al Presidente. Hay que dejarlo gobernar. Tuvimos una pandemia”.

Tras sus dichos, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) “condenó” en redes sociales las expresiones del intendente, principalmente por el hecho de que haya hablado de un “levantamiento contra los medios” y porque acusó a los medios de no dejar “gobernar al Presidente”.

“La triste frase desconoce el rol crítico del periodismo en la democracia e ignora el valor de la libertad de expresión”, subrayaron desde Adepa.

Una de las cuestiones que más llamó la atención fue el hecho de que Fernández y Axel Kicillof aplaudieron los dichos de Ishii, tal como apuntó Ricardo López Murphy en sus redes sociales.

Esta crítica de Ishii a los medios se produjo en un acto en José C. Paz, tierra que el conduce desde 1999. Allí se inauguró la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz). Estuvieron, entre otros dirigentes oficialistas, el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Se trató del primer acto tras las PASO y la consiguiente renovación del Gabinete.

En su discurso, el Presidente reiteró que el Gobierno nacional ha oído “el mensaje” de las urnas y dijo que, por ese motivo, “redoblará los esfuerzos” para recuperar los puestos de trabajo y acercar las universidades a la gente con un sentido federal. También pidió a los empresarios que inviertan y produzcan para ayudarlo a volver a “poner a la Argentina de pie”. (La Nación)