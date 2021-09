REPRESAS CON PANORAMA INCIERTO. EN CÓNDOR CLIFF SE JUEGAN POR DETENER LA FALLA O CAMBIAR LA UBICACIÓN DEL DIQUE. EL RESTO SIGUE PRACTICAMENTE IGUAL Y CON LOS MISMOS PROBLEMAS FINANCIEROS

El lugar de la falla en Cóndor Cliff

La obra de las represas sobre el Río Santa Cruz van reiniciando actividades con muchas dificultades, producto del desfinanciamiento que tuvieron en los últimos años y los problemas internos que terminaron con la entrada en veda (obligatoria) no declarada, tanto del dique Cóndor Cliff, como La Barrancosa.

Después de que el gobierno chino desistiera de poner más dólares para abastecer el déficit del proyecto, el gobierno nacional asignó más de 16 mil millones de pesos para la continuidad, sin embargo, hasta el momento, no se ha visto reflejado al menos en la cancelación de las deudas previas a la veda, que tenía la UTE Represas Patagonia.

Las fuentes desde la UTE aseguran que a partir del 15 de octubre impulsarán una reactivación muy fuerte de Cóndor Cliff, término que se adelantó al mes de enero/22 considerado con anterioridad, por cuanto desde el gobierno nacional aportaron los fondos necesarios para adelantar el reinicio debido al resultado negativo de las PASO.

Lo que la UTE ha incumplido en un alto porcentaje, es el pago de las deudas millonarias que tienen con los proveedores de servicios e insumos. El pago, en dichos de las propias empresas, “es muy desordenado”, en algunos casos recién han pagado lo que corresponde al mes de diciembre 2020, pero no pagaron deudas de noviembre el mismo año y en algunos casos deben entre 5 y 15 millones de pesos a cada empresa de servicio que se encuentran a la espera de sus cancelaciones.

“La única empresa a la que se le pagó todo es a Quimiguey Santa Cruz (CUIT: 30-71004757-6) que tiene como presidente a Roberto Patricio Frizzo. Ellos habían cortado el servicio de recolección de residuos contaminantes, una actividad imprescindible por razones obvias por lo tanto hubo canceclación de deuda y la empresa comenzó a trabajar normalmente. Del resto, al menos hasta ahora, no hay novedad.”, dijo la fuente.

En cuando a La Barrancosa, se sabe que fue un receso corto y se encuentra en pleno ingreso de personal para completar la dotación. A esto también se le debe sumar un manejo poco claro el protocolo en pandemia, muy deficiente en su instrumentación, al punto que la semana pasada aparecieron cuatro casos que fueron “escondidos” y uno de los contagiados fue derivado al hospital para ser atendido de Covid.

Respecto del transporte de personal, por el momento no figura en la nómina alguna empresa activa para cubrir los servicios. Las mismas fuentes aseguran que no han sido cubiertas las deudas con los transportistas y en estos momentos la UTE hace el movimiento de personal con trafic y micros propios, que OPI señalara en otros informes, los cuales estaban dedicados a mover la gente dentro del proyecto, dado que no están habilitados para transporte de corte y larga distancias. Hoy, están cubriendo ese servicio.

“Una de las obras que han comenzado a hacer es la reparación de la ruta 9, al menos hay dos equipos de Vialidad trabajando cerca de la Barrancosa”, aseguraron las fuentes.

OPI hizo un extenso informe el 11 e junio 2021, expresamente referido a las quejas recibidas por parte de los transportistas que deben transitar un camino absolutamente destruido con riesgo, tanto para el personal como para los vehículos.

En ese informe dejamos expresada la historia de la ruta 9, uno de los caminos que conducen a la obra hidroeléctrica más importantes del país, que no solo está virtualmente destruida, sino que su pavimentación fue cobrada por Austral Construcciones SA de Lázaro Báez, quien se llevó más de 500 millones de pesos y nunca hicieron trabajos de mejoramiento de los más de 100 kms que recorre el margen izquierdo del Río Santa Cruz.

Cóndor Cliff

La reactivación de Cóndor Cliff merece un capítulo aparte, dado que esta obra fue virtualmente detenida a partir del año 2018, cuando, tal como OPI lo señalara en una investigación sobre los problemas estructurales de la obra, la misma no podría proseguir debido por una falla profunda en el terreno.

Hasta ese momento no había salido a la luz el gravísimo problema que, no solo determinó que dejara de avanzar el proyecto e impidió la certificación de los trabajos realizados, sino que obligó a la UTE Represas Patagonia a acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia y el dictamen de El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), organismo que expresó formalmente que en el Estudio de Impacto Ambiental (EOA) fue omitido intencionalmente el estudio de peligrosidad sísmica, reconociendo que no hay información suficiente hasta el momento y que los estudios realizados no son idóneos, a fin de establecer los efectos relativos de un fenómeno sísmico en la región.

“No se menciona el tipo el suelo sobre el que estar emplazadas las presas, ni los parámetros de caracterización que justifiquen la elección de opciones en los modelos de atenuación”, dice concretamente el informe y esto es consecuencia directa de las falencias en los estudios previos, que durante tantos años OPI advirtiera en sucesivos informes, donde se ponía en duda la veracidad del EIA al que apuntábamos como “acomodado” a las circunstancias, pero lejos de la rigurosidad científica que debía tener.

Las fuentes de la UTE consultadas por OPI en relación a este tema fueron drásticas al momento de responder “Como primera medida se va a hormigonear en profundidad y en noviembre vamos a empezar con una movida muy importante que podría incluir la llegada de barcos de China con piedra y cemento para inyectar en miles de toneladas en la falla. Esto no va durar menos de tres a cinco años – aseguró la fuente – y si esto no funciona, la única solución que queda es correr el dique hacia el lado de El Calafate”, aseguró nuestra fuente, convalidando la información que OPI diera a conocer, respecto de la falla sobre uno de los márgenes del río, donde en exclusiva nuestra Agencia mostrara un deslave del cerro, producto de ese corrimiento interno y profundo del terreno. Allí anunciamos que la represa CC podría emplazarse entre 6 y 20Kms río arriba y en ese momento, las descalificaciones y desmentidas, arreciaron.

Tenga en cuenta el lector, que si realmente se procede al acarreo de piedra y cemento, los tiempos se estiran en cuestión de años, lo cual, obviamente, demuele el relato de que las represas están en un punto de actividad inminente.

Cuando intentamos saber más de cómo continuará el proyecto de Represas, la fuente señaló “Nadie sabe bien cómo sigue la historia. Todo dependerá de los fondos que vuelquen al proyecto y de cómo se va a resolver el problema geológico en Cóndor Cliff. Ese problema, hasta el momento, no lo tiene La Barrancosa, con lo cual creemos que la continuidad del proyecto está asegurada, pero existen problemas a resolver, tanto financieros como técnicos, que impiden plantear plazos de ejecución o de terminación. Hoy Represas es una gran incógnita y todo lo que se dice desde la UTE es político y bastante alejado de la realidad”, concluyó la fuente de esta Agencia. (Agencia OPI Santa Cruz)