Operativo seducción: con Cristina en la Rosada y todas las entidades presentan una ley de apoyo al campo

Según publica Clarín Se trata de un proyecto consensuado con toda la cadena agroindustrial. Y da un marco a la principal actividad productiva, algo que nunca sucedió hasta ahora. Busca llegar a US$ 100 mil millones de exportaciones.

Por: Silvia Naishtat

Corrían los primeros días de marzo de 2020 cuando nada hacía sospechar los alcances de la pandemia. El flamante canciller Felipe Solá, ahora en su casa, invitó en aquel momento a su despacho a varios de sus viejos conocidos: los referentes del complejo agroindustrial. Fueron cada uno con su libreto para hacer crecer las exportaciones.

Solá les habló de la necesidad de una verdadera representación y así nació el Consejo Agroindustrial Argentino que con el lema de llevar velozmente las exportaciones a los US$ 100.000 millones anuales (este año se cerrarán en US$ 65 mil millones) sumó a casi todas las entidades del campo. Por entonces la Sociedad Rural prefirió evitarlo, pero se incorporó rápidamente cuando cambió de autoridades.

El entonces canciller les puso a disposición los agregados comerciales de las embajadas. Y se convirtió en el lobbista de la iniciativa hacia el interior del Gobierno. Los del Consejo eligieron como vocero a José Martin, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires secundado por Gustavo Idígoras presidente de Ciara que cobija a los exportadores, Roberto Domenech, en representación de los industriales avícolas y Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de Carnes.

Esta tarde a las 18, el Consejo cantará victoria: logró un giro histórico, que un gobierno peronista otorgue un marco de ley a la principal actividad productiva y gran fábrica de dólares por su peso en las exportaciones que este año será 55%.

¿Por qué no me quieren?​

El proyecto de ley, que prevé un incremento en las exportaciones de los diferentes complejos agroindustriales hasta llegar a los US$ 100.000 millones, sumado a la creación de 700.000 puestos de empleo, además de incentivos fiscales de varios tipos para incentivar la inversión fue consensuado entre las distintas cámaras, lo que no fue fácil, y se presentó ante todos los bloques que dieron su apoyo. Incluso, Cristina Kirchner quien el pasado 9 de agosto, los recibió en el senado con una única pregunta: “Me pueden decir por qué no me quieren”.

La vicepresidenta no se quiere perder y cuentan que pidió que estén presentes todas las entidades que integran el Consejo: son 63. Unas irán al museo del Bicentenario de manera presencial y otras por zoom, en lo que algunos ruralistas llaman operativo seducción.

Para Víctor Tonelli, referente en el negocio de carne vacuna, que supo dar un portazo por discrepancias en la mesa de carnes del Consejo, esta ley tiene sabor a mucho. Tonelli advierte que la demanda mundial de carne vacuna, por ejemplo, pasa un momento brillante y eso representa una oportunidad única para verdaderas políticas de Estado hacia este sector.

Entre los ruralistas el más entusiasmado es el presidente interino de Coninagro, Elbio Laucirica con campo mixto. En su visión, es una vuelta de página. Eso sí todos prenden una vela para que los “lobos solitarios” que responden a los sectores más radicalizados del kirchnerismo no cambien en el Congreso este proyecto. (Clarín)