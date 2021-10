DIPUTADO DEL FPV CONFIRMÓ QUE LA SEPARACIÓN DEL BLOQUE DEL SER NO SERÁ AUTORIZADA Y SI NO LO HACEN EFECTIVO ES PORQUE DESDE EL PROPIO PARTIDO NO QUIEREN

Claudio Vidal de SER Santa Cruz –

El diputado por el Pueblo de Puerto Deseado Carlos Santi, tuvo una entrevista en el diario Tiempo Sur y si bien no es nuestro objetivo transcribirla en OPI ni ser multiplicador de las mentiras oficialistas de un diputado que vota todo a mano alzada y promueve un discurso diametralmente opuesto a lo que su partido hace en la práctica política, vamos a resaltar un párrafo que confirma todo lo que OPI Santa Cruz viene diciendo, informando y analizando sobre la tan argumentada “separación” del SER, el partido del petrolero Claudio Vidal, del Bloque del FPV y que en la práctica nunca se concretó ni se concretará, por lo motivos que ya hemos explicado.

Y ya no somos nosotros, sino un diputado del bloque K quien puso en su boca el destino que tendrá esta pseudo-separación que impulsa el SER, una acción solo vinculada a un engaño electoralista para lograr recolectar votos peronistas que no puede retener el kirchnerismo, en Santa Cruz.

En referencia a una pregunta sobre por qué pensaba (De Santis) que el SER pretendía separarse del bloque del FPV, el diputado entrevistado dijo “Lo hacen quizás para presionar en tener una estructura propia en la Cámara de Diputados” y al respecto remarcó “Pero pueden tener su propio bloque, incluso esto ya pasó con Blassiotto en la gestión anterior”, confirmando lo que desde OPI habíamos adelantado en nuestro informe.

Y finalmente confirmando públicamente también lo que OPI informara sobre las posibilidades ciertas del SER de separarse ante “la opinión pública”, pero no así en la práctica, De Santis dijo “Si la excusa (del SER) es tener estructura para tener cinco o seis puestos más de trabajos en la Legislatura… no son tiempos para seguir aumentando cargos… Y si esta campaña mediática es por esos cinco o seis cargos, se discutirá, pero no estoy de acuerdo”.

Estos dichos del legislador corroboran una a una las informaciones que suministramos respecto de toda la movida del SER para “simular” una separación que no es tal ni lo será en tanto no negocien con el Presidente de la Cámara, Eugenio Quiroga, la constitución de un bloque aparte donde la autoridad de la legislatura conceda la posibilidad de obtener una estructura, que debe pagar la presidencia. Eso no ocurrirá, tal como lo adelantó De Santis, quien expresó que “no está de acuerdo”, lo cual refleja el ánimo de sus pares en el Bloque que lidera Matías Mazú. Nunca cabrá consenso dentro del Bloque K para que el SER haga un bloque propio y con estructura paga.

Pero De Santis también confirma nuestra información respecto a que si el SER realmente desea separarse, lo puede hacer sin necesidad de pedir permiso: solo debe separarse y abrir un bloque propio y refiere al ejemplo que nosotros pusimos en nuestro primer informe, sobre lo sucedido del ex diputado Blassioto.

Las declaraciones del diputado oficialista son lapidarias a la hora de manifestar cuál es el ánimo del bloque kirchnerista sobre lo que desde el SER se vende políticamente como la intención verdadera de separarse dentro de la Cámara de Diputados.

Lo dijimos horas antes de que el partido de Vidal ingresara un proyecto de Resolución a la Legislatura en la última sesión, solicitando la “separación” del bloque; era una maniobra puramente electoralista, porque nunca una separación de ese tipo sale por Resolución, sino por acuerdo político con el presidente del Cuerpo.

Horas después, pasaba todo tal cual lo referimos: el proyecto pasó a Comisiones de donde nunca saldrá, el bloque K nunca le dará al SER la posibilidad de separarse con estructura interna y el SER tampoco se separará de facto, porque dentro de sus convicciones no está la de romper con el partido del FPV, sino serle funcional como estos dos año en que sigue votando todo junto con el oficialismo provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)