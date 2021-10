ABOGADA DE LA POLICÍA PROVINCIAL, ENJUICIÓ A UN MEDIO LOCAL POR “DAÑOS Y PERJUICIOS MORALES”, INCURRIENDO EN CENSURA PREVIA Y AMENAZA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La denuncia de Patricia Cortez

La abogada Patricia Segunda Cortez, se desempeña en el área Jurídica de la Policía provincial y debido a información emitida en el programa Contracara de FM News, donde se la señaló en medio de una investigación periodística en la cual se denunciaron irregularidades en el manejo de administrativo de los sumarios del personal policial, la funcionaria inició un juicio al señor Hugo Moyano, propietario del medio y Presidente de News Multimedios SA, indicando en el mismo que atenta contra su buen nombre y honor, sufre daños y perjuicios morales y exige en compensación la suma de $ 3.000.000,00 a pagar por parte del multimedios.

OPI tuvo acceso a la documentación iniciada por la abogada, las respuestas judiciales que emitió el colega Hugo Moyano y las alternativas que motivaron esta causa que como el periodista le dijo a OPI “Es una medida extorsiva que tiene como fin cerrarnos la boca, porque pusimos de manifiesto la corrupción que hay dentro de la policía, donde esta mujer estaría muy comprometida de acuerdo a las pruebas documentales que tenemos y los testimonios de policías que son nuestra fuente en todo el proceso de nuestra investigación y la han denunciado por irregularidades administrativas en los sumarios y maltrato al personal”.

La investigación

De manera resumida, digamos que la investigación da cuenta de efectivos policiales sumariados cuya documentación llegaba a Asuntos Jurídicos de la Jefatura, donde Patricia Segunda Cortez cumple funciones. De acuerdo a los testimonios recolectados por News, de efectivos de quienes no revelaron sus apellidos por miedo a las represalias, la abogada les explicaba que su situación no era buena, le pedía presentar un recurso y para tal fin le ofrecía hacerlo en un Estudio privado ubicado al lado del Ateneo NK donde los atendía, lugar que comparte con otra abogada: Jesica Uliarte.

De acuerdo a la investigación periodística, ahí la abogada Cortez le realizaba todo el escrito del descargo, pero para no quedar expuesta por la incompatibilidad obvia, le hacía firmar los mismos a Jésica Uliarte, también abogada, esposa de Rudy Ulloa de quien es socia en el estudio y amiga.

Con el Recurso en manos, los efectivos sumariados presentaban el escrito en Jefatura de Policía, en el departamento de Jurídico donde Cortez trabaja, y de manera rápida, la abogada de la repartición, terminaba el trámite adjuntando el descargo del policía al sumario abierto contra el personal policial. Esto, claro está, demandaba importantes “honorarios” que la abogada le ofrecía a los efectivos, pagar por descuento de haberes.

La ofensa

Cuando el colega Moyano expuso el caso en su radio, realizó una crónica con detalles de todo el proceso y realizó las consideraciones necesarias para ubicar al oyente, en cuyo transcurso se dirigió a Cortez como “una abogada conocida en el ambiente por ser supuestamente bastante coimera”, tal como ella misma reproduce en su presentación remarcando que Moyano alude a un delito que jamás cometió ni por el que haya transitado sumario administrativo alguno en mi contra, ni mucho menos proceso penal, indica la funcionaria en su descargo, entendiendo que se ha producido un daño moral, a la reputación y al honor tanto profesional como de la persona, razón por la cual, representada por le abogado Juan pablo Codino, exige un resarcimiento de 3 millones de pesos.

Hugo Moyano y el hecho precedente

El colega Moyano en su descargo, dijo “Esta mujer no persigue otro fin que ponernos una mordaza para que no sigamos hablando de ella y lo que pasa dentro de la Policía provincial. Pero cae en la censura previa y amenaza puntualmente la Libertad de Expresión, lo cual, claro está, ya ha recibido de nuestra parte todas las contestaciones y presentaciones correspondientes y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, no solo esta causa que está plenamente probada de nuestra parte, sino que además de seguir la causa judicial, iremos a los foros de libertad de expresión que correspondan, para dejar sentada la posición de la Policía Provincial como institución, desde donde una funcionaria jurídica de la repartición, pretende coartar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a informar que tenemos constitucionalmente”.

El plazo fijo de Patricia Cortez

En función de la respuesta judicial que inició Moyano contra Cortez, una de las primera medidas, fue la separación de la causa del juez Marcelo Bersanelli, solicitada por la defensa, en virtud de conflictos previos existentes entre el magistrado y News Multimedios SA. Bersanelli se apartó de la causa.

Sin embargo, Cortez pidió litigar sin gastos, medida que deberá aprobar o rechazar Bersanelli y es aquí donde Hugo Moyano interpuso una serie de medidas probatorias de que la abogada no es carenciada ni posee escasos medios económicos, como para pedir “Litigar sin gastos” un mecanismo que ha sido diseñado para los casos en los que el justiciable no se encuentra en condiciones económicas para hacer frente a los gastos que implica el inicio de una actuación judicial.

Moyano aclaró “A través de nuestros abogados pedimos información bancaria, personal, laboral y financiera de la funcionaria Cortez para demostrar que no está económicamente restringida para hacer frente a las demandas de un juicio y efectivamente descubrimos que la abogada posee un salario de $ 181.638,62, tal su recibo del mes de julio/21 y solicitada información al Banco Santa Cruz, la entidad bancaria nos informó que Cortez posee un plazo fijo de $ 530.000,00. En su demanda pide 3 millones de pesos y como si fuera poco, también pide litigar sin gastos”, señaló el colega.

El recibo de sueldo de Patricia Cortez – Foto: OPI Santa Cruz

Un antecedentes reciente

La denuncia interpuesta por la abogada Cortez, contra el periodista Hugo Moyano, propietario de Fm News en Río Gallegos, tiene un antecedentes previo resuelto, precisamente por el fallo el Juzgado Civil 110, a cargo de Ricardo Darío Agugliaro, en relación a la causa que le iniciara Cristina Fernández al periodista Eduardo Feiman, quien en el análisis informativo en su programa de radio y televisión se había referido a la vicepresidente como “Cristina es una cretina” y la catalogó como “supuesta coimera”.

Al respecto el fallo judicial que estuvo de lado de Feiman, sobre el calificativo de “supuesta coimera” señala que “no se afirmó ninguna condición respecto de la actora y por lo tanto tal comentario no puede tener incidencia para fundar un reproche a su conducta”.

En el caso de Hugo Moyano, pasa exactamente lo mismo y precisamente la propia Cortez en su presentación, lo expresa de esa manera, alegando que el periodista se refirió a ella como “una abogada conocida en el ambiente por ser supuestamente bastante coimera”.

El fallo el Juzgado Civil 110, a cargo de Ricardo Darío Agugliaro en el caso de Eduardo Feiman y CFK, expresa textualmente: “Los comentarios y apreciaciones que motivó el reclamo de la Sra. Fernández se encuentran, a mi criterio, íntimamente vinculados con asuntos de interés público“.

Y prosigue: “No tengo dudas que las calificaciones realizadas por el demandado pudieron y pueden haberle molestado profundamente, no puedo dejar de mencionar que se trata de una de las personalidades públicas y políticas más importantes del país, que entre otras cosas ocupó en dos oportunidades la primera magistratura y que en la actualidad se desempeña como vicepresidente de la Nación”.

El juez consideró, siguiendo un precedente de la Corte Suprema de Justicia, que las expresiones de deseo de Feinmann de “ver presa” a la Vicepresidenta y otras de tono similar “no acarrean ningún hecho ilícito concreto contra ella“. “Por lo tanto —puede leerse en el fallo—, no deben someterse a un test de veracidad, por cuanto se limitan a adjudicarle una determinada forma de actuar“.(Agencia OPI Santa Cruz)