Alberto Fernández: “No nos pesa licitar obra pública porque lo hacemos con todas las reglas de transparencia”

En el cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el presidente Alberto Fernández brindó un discurso en tono de campaña electoral, con críticas a la oposición y halagos a su gestión. “No nos pesa licitar obra pública porque lo hacemos con todas las reglas de transparencia”, aseguró, y agregó: “Que se eviten los mecanismo de cartelización que alguna vez existieron es lo mejor que nos puede pasar como país”.

Fernández dejó palabras de aliento para el sector de la construcción, que cerró un año negro en 2020. “Ahora que la pandemia ha pasado… Tanto dolor y tanta pena nos tiene que haber servido para pensar en cómo construimos ese mundo hacia adelante”, dijo el Presidente.

En este sentido, el Presidente destacó que “el primer puente que se debe construir es el diálogo y el consenso”. “Sigo reivindicando el diálogo como el mejor camino para alcanzar la Argentina que soñamos”, agregó.

Luego del duro latigazo que significó el resultado electoral de las PASO, Alberto Fernández contó: “En los días después de la elección primaria me ocupé de salir a la calle y escuchar, de terminar con los gritos altisonantes”.

“Debemos plantarnos hacia la Argentina productiva y dejar atrás la Argentina de la especulación”, dijo, y agregó una crítica al gobierno anterior: “Esa Argentina nos costó millones de dólares fugados”.

Así, el Presidente destacó la necesidad “de recuperar la cultura del trabajo”, aunque destacó que los planes de asistencia social seguirán en pie. “Mientras los argentinos lo necesiten, seguirán”, aseguró.

Durante su exposición en el acto de cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el jefe del Estado sostuvo: “Le digo que sí al trabajo y no al desempleo. Pido que unamos fuerzas. Decirle sí al que invierte y no al que especula. Sí a la Argentina que nos merecemos y no a la que tanto dolores nos trajo”.

Finalmente, el Presidente convocó a todos a “unir fuerzas y que las fuerzas sean decirle sí al diálogo y no a la obstrucción permanente”. “Digamos sí al que invierte y digamos no al que especula, que sigamos sí a la Argentina que merecemos y digamos no a la Argentina que tantos dolores nos trajo”, cerró.

Además del Presidente, durante la Convención participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Transporte, Alexis Guerrera; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz. (La Nación)