Alberto Fernández cierra filas con gremios y gobernadores mientras La Cámpora y la CGT buscan superar las diferencias

Según publica Clarín El Presidente se reunió con la central obrera, la CTA, Hugo Moyano y gobernadores.

Por: Guido Carelli Lynch

Alberto Fernández sumó la segunda foto con la cúpula sindical en 5 días. El viernes había almorzado con la comisión directiva de la CGT. Este miércoles volvió a recibir en la Casa Rosada a los máximos jefes de la central obrera en una reunión en la que también participaron los referentes de la dos CTA. Más tarde recibió a solas al camionero Hugo Moyano. Con la excusa de la gestión y proyectos para los trabajadores, el Presidente suma fotos políticas para robustecer su armado político después de la caída en las PASO y de cara a las generales de noviembre. Desde la CGT tienden lazos con La Cámpora.

Por la mañana, ante una veintena de gremialistas, el jefe de Estado expuso el Proyecto de Ley de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo. “No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo veintiuno”, sostuvo Fernández que busca imprimirle otro tono a la segunda mitad de su administración, por encima de las tensiones diarias del barro de la gestión y la política.

Tras la fallida sesión del martes en la que fracasó el tratamiento de la ley de etiquetado frontal, el Gobierno insiste en el impulso de legislación a la que a la oposición le costará oponerse desde el contenido formal. El flamante proyecto de ley propone conformar órganos dentro de las empresas de más de cien trabajadores para detectar y prevenir posibles riesgos de salud para los empleados. El texto elaborado por el ministro de Trabajo Claudio Moroni y la CGT, además, fija protocolos para lidiar con la violencia y el acoso laboral.

Escucharon a Fernández, al ministro Moroni y a la ministra de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; entre otros, el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el co-secretario general de esa central obrera, Carlos Acuña; el diputado nacional y dirigente de la CTA, Hugo Yasky; el titular de la UOM, Antonio Caló; el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez; la titular de SADOP, Marina Jaureguiberry; el Secretario General de ATE, Hugo Godoy. Daer, Yasky y Ricardo Peidró, de la CTA Autónoma, fueron los únicos gremialistas en tomar a la palabra.

No hubo pedidos ni arengas políticas, pero la foto general funcionó como un nuevo respaldo a Fernández. Godoy, de ATE, participará del acto de este jueves en Chicago con organizaciones sociales, que cerrará Fernández. Ese sector pidió una reunión con Fernández para los próximos días y planea movilizarse en contra del Presupuesto de Martín Guzmán.

La Cámpora y la CGT estrechan vínculos

Casi más importante que la reunión que encabezó el Presidente fue la posterior que sentó en la misma a Gerardo Martínez, de la UOCRA y Rodríguez, de UPCN, con Wado de Pedro en el ministerio del Interior. La CGT y La Cámpora buscan dejar atrás largos capítulos de desconfianza, como las preferencias y antinomias históricas entre Agustín Tosco y José Ignacio Rucci.

Las diferencias que pretenden saldar no son solo simbólicas. Los gremialistas quieren asegurarse que el cristinismo no vuelva a obturar su diálogo directo con empresarios, como ocurrió el año pasado, cuando Máximo Kirchner criticó los contactos entre la CGT y la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Como contó Clarín, los sindicalistas le plantearon a Fernández el viernes la necesidad de instituir un acuerdo económico en una mesa tripartita. “Estamos en la misma sintonía”, reflexionaron en uno de los gremios. Kirchner y De Pedro habían acortado diferencias en un almuerzo en el quincho de un camporista en San Telmo a principios del mes pasado.

El ministro del Interior y los referentes de la CGT también conversaron sobre cómo replicar en las provincias el plan de reconversión de planes sociales que Fernández rubricó el martes con la UOCRA y la Cámara de la Construcción y que seguirá con gastronómicos y textiles.

A la misma hora, el Presidente recibió en su despacho a Moyano, que también trabaja para recalar en una reunificada CGT. No es el único gremialista que en noviembre volverá a pisar la sede de Azopardo. Cuentan que Luis Barrionuevo, de Gastronómicos, aún alejado del Presidente y la vice, está exultante con la llegada de Juan Manzur al Ejecutivo y tiende puentes con Juan Zabaleta y De Pedro.

Obras para los gobernadores

El Presidente busca articular más respaldos, además de los sindicales y los de las organizaciones sociales con quienes este jueves participará finalmente de un acto con miles de militantes. Desde el recambio en el Gabinete, suma fotos y contactos con varios gobernadores peronistas.

Manzur se estrenó en el cargo en una reunión en La Rioja con buena parte de los gobernadores. También recibió en la Rosada a varios de sus pares, incluido Alberto Rodríguez Saá, de San Luis, que tomó distancia de la gestión nacional.

Este miércoles volvieron a la Rosada el anfitrión del primer encuentro en La Rioja, Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto (que aquella vez lo siguió por Zoom) y el salteño Gustavo Sáenz, que decidió no participar del encuentro a pesar de compartir boleta y ganar con el oficialismo nacional. Con el jefe de Gabinete y los ministros de Obras Públicas e Interior, Gabriel Katopodis y Wado de Pedro, Fernández -que desde su excursión riojana no sale del AMBA- repasó obras en el territorio. Firmó un convenio para la ampliación del Acueducto del Río Colorado, que atraviesa 4 provincias y beneficiará fundamentalmente a La Pampa, un distrito clave en materia electoral porque el oficialismo necesita dar vuelta los comicios para no perder un senador.

La gestión y la campaña también lograron que participara Enrique Cresto, del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y candidato en Entre Ríos, otra provincia donde el Frente de Todos quedó relegado. (Clarín)