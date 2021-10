La justificación de Aníbal Fernández por el tuit a Nik: “Él vive agraviándonos”

Según publica La Nación El ministro de Seguridad volvió a hablar sobre la intimidación al humorista y dijo que se comportó como “un caballero”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, minimizó esta mañana el cruce que tuvo con al humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, por un intimidante tuit. “Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, afirmó el funcionario nacional.

“Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, le pido disculpas”, agregó el funcionario. (La Nación)