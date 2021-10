PARQUES NACIONALES Y LA MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE, MÁS PREOCUPADOS POR EL COBRO DEL INGRESO AL PARQUE, QUE POR DOTAR DE SEGURIDAD SANITARIA A LA ZONA DEL GLACIAR

Acceso al Parque Los Glaciares

El fallecimiento reciente de una mujer de 60 años en el glaciar Perito Moreno y la ausencia de una ambulancia para el traslado inmediato de la paciente, hizo saltar las alarmas de que en uno de los mayores destinos turísticos del país, no están dadas las medidas de seguridad sanitarias, aún cuando anualmente y más en épocas donde arrecia el turismo, ni Parques Nacionales, ni la provincia ni el municipio de El Calafate, han arbitrado los medios a fin de resguardar la salud del turista, evidenciándose en esta oportunidad un desentendimiento de todos los sectores involucrados, porque si bien la zona de Parques Nacionales es un área de responsabilidad nacional, la provincia y fundamentalmente el Intendente de El Calafate, tienen directa injerencia e interés en el control de ese destino turístico de excelencia (o al menos lo debería ser).

De la investigación primaria iniciada por OPI para saber por qué en el Glaciar Perito Moreno, no hay destacadas unidades de traslado, una unidad de emergencia con médicos y enfermeros y la dotación de una Unidad Coronaria móvil para asistir al viajero, se pudo establecer que desde el año 2020 concejales de la oposición en El Calafate han presentado proyectos de Resolución solicitando se instalen los servicios esenciales para asegurar el servicio a los turistas y no han tenido respuestas de parte del Ejecutivo municipal ni de Parques Nacionales.

De acuerdo a la documentación que pudimos relevar, en julio del 2020 hubo una solicitud para la conformación de la CAL (Comisión Asesora Local), un ente creado para darle participación democrática a la comunidad en materia de turismo local y en mayo 2021 el CD aprobó el cobro del acceso, donde el principal interesado es el municipio de El Calafate, pero que no se saben los motivos por los cuál es no está implementado aún y desde el municipio no se brindó información.

Los Concejales han solicitado al Intendente Javier Belloni, el convenio realizado con Parques Nacionales y hasta el momento, dicho acuerdo no fue entregado al CD a pesar de entrar en temporada alta en poco tiempo más y registrarse altos índices de ocupación hotelera el fin de semana pasado. Ese convenio es clave para conocer las condiciones en que se abre la temporada y cuáles son los beneficios de cada uno y las responsabilidades en el manejo del turismo, como así también las condiciones de seguridad en que se desenvolverá la temporada.

Un asesor de un bloque del CD de El Calafate, le aseguró a OPI que se le ha planteado al intendente Belloni, la necesidad de conocer el o los convenios existentes con Parques y/o la provincia en materia turística, pero nunca recibieron respuesta a lo solicitado.

“La CAL (Comisión Asesora Local) se propuso para requerir la participación ciudadana a fin de dar respuestas claras y coordinadas, escuchando a todos los sectores en conjunto, porque si se hace por separado se corre el riesgo de resolver cuestiones a unos y se perjudican a otros y así quedó planteado en la discusión que se dio; y esto trata de organizar las acciones, que no haya superposición o lo que es peor, que no se llegue a nada, como está ocurriendo hoy y quedó claramente expresado en este lamentable hecho con la turista el fin de semana que pasó”, le dijo la fuente de El Calafate a OPI.

Sobre la falta de una unidad de traslado en el glaciar, la fuente fue concreta al expresar “La falta de ambulancia en las pasarelas no es nuevo – dijo y agregó – y es grave que habiendo conocido con antelación que entre el 08 y el 12 de octubre iba a haber un feriado largo y que además, en El Calafate se iba a realizar un rally, nadie haya previsto la existencia de una ambulancia, con médicos o enfermeros para atender una urgencia, cuando se iban a juntar miles de personas. Hubo más de 80 por ciento de ocupación de camas en nuestra ciudad, unos 4800 turistas entraron, pernoctaron y pasaron para el glaciar y a nadie se le ocurrió intensificar la seguridad sanitaria y al menos prever la disposición de un traslado desde el glaciar al pueblo y no que tuvieran que despachar una ambulancia desde el Samic al glaciar y desde allí evacuar a la paciente. Más de dos horas de demora, es la diferencia entre al vida y la muerte”, remarcó nuestro entrevistado.

Finalmente y sobre el silencio que hacen los distintos estamentos responsables de la administración, organización y gestión de la ruta turística al ventisquero, una de las versiones rescatadas de funcionarios municipales (en off), es que Parques Nacionales no tiene voluntad de hacer un convenio con el municipio, aunque no aclararon por qué.

Por otra parte, nadie explica los motivos por los cuales el Ejecutivo municipal no ha dado respuesta a los pedidos de los ediles pidiendo el convenios respectivos ni tampoco el jefe comunal se ha tomado la molestia de responder si existen o no y de no existir, por qué los mismos no se han realizado, teniendo en cuenta que esos acuerdos, no solo plasman las condiciones en que se reparten las responsabilidades, sino que además, delimitan las mismas.

Hoy a varios días de ocurrido el deceso de la turista, el silencio oficial es muy llamativo. No hubo una explicación de parte de las autoridades de Parques Nacionales y tampoco del intendente Belloni.

Por otro lado, fuentes de la villa turística, indican que los familiares de la persona fallecida, estarían evaluando el inicio de acciones legales, en relación a la falta de una evacuación rápida de la mujer de 60 años, quien a pesar de su fallecimiento en el lugar, si hubiera existido la posibilidad de salvarla en el hospital de El Calafate, nunca habrían llegado porque no existía en el lugar una ambulancia para evacuarla desde el glaciar.

Cobrar primero, prevenir después (o nunca)

El 18 de mayo 2021 el CD de El Calafate aprobó una Resolución del Directorio de la Administración de Parques Nacionales (N°174 de fecha 15 de mayo de 2019) – (RESFC-2019-174-APN-D#APNAC) la cual refiere los términos de aprobación de la denominada “Contratación Directa por Adjudicación Simple Interadministrativa”, donde el organismo nacional contrata a la Municipalidad de El Calafate, para la Concesión del Servicio del Cobro del Derecho de Acceso y Atención al Público Visitante del Parque Nacional Los Glaciares.

Sin embargo nada está claro aún, pues los ingresos al glaciar, los sigue cobrando Parques Nacionales, a pesar que la última concesión, antes de la pandemia, la tenía la municipalidad de El Calafate cuyo CD ya tiene aprobada la nueva concesión de Parques al municipio. Todo muy confuso y nadie explica oficialmente nada.

Como se ve, en este tema económico, Parques y el municipio parecen seguir con acuerdo y ya está elevado y aprobado por CD, el proyecto de Resolución que permite la percepción, por parte del municipio, de las regalías por el turismo que ingresa al parque, en su visita al glaciar Perito Moreno. En ningún caso ni en ninguna parte del texto, se percibe el espíritu de relacionar la percepción monetaria que surge por el cobro de los ingresos a parques o los millonarios fondos que deja el turismo en servicios en El Calafate, con las medidas de seguridad sanitarias básicas y obligatorias que deben tomarse en estos casos.

En esa Resolución, por ejemplo, se establece que la contratación de parques al municipio tendrá vigencia por el término de un año, con opción a prórroga por un período más.

Se expresa en el documento que luego del cierre del parque, practicado el 30 de abril 2020 con motivo de la pandemia se emitió la Disposición N°200 del 17/12/2020 de la Dirección Nacional de Operaciones, se aprobó el Plan de Reapertura por Fases del PNLG (Fase II Etapa II), a fin de autorizar el ingreso al turismo en la jurisdicción del mismo.

Y en el núcleo de la Resolución aprobada, aparece la siguiente explicación de la necesidad de readecuar el cobro de la entrada al Parque. El párrafo dice textualmente: “Que, habiendo caducado la Concesión del Servicio de Cobro de Acceso que en su cláusula 5º otorgaba en concepto de retribución el equivalente al diecinueve por ciento (19%) del monto total de los Derechos de Acceso percibidos por la Municipalidad de El Calafate, también afectó la percepción del dos por ciento (2%) de lo destinado a la promoción turística, comprometiendo seriamente una de las principales fuentes de financiamiento del Ente Mixto de Promoción Turística de El Calafate”.

Pero nadie sabe, ni por boca de Parques ni por el intendente de El Calafate, si esto está en vigencia o no y de hecho, este fin de semana largo hubo congestionamiento de turistas en el acceso al glaciar, porque solo estaba allí destacado el personal de Parques.

Mucho texto y poca iniciativa

Uno de los párrafo argumentativos que sostienen la decisión de apertura y cobro en el Parque, con nuevos valores adaptados, dice expresamente: “Que, al haber quedado sin efecto el Convenio del Cobro de Acceso, los objetivos fijados por el Plan de Gestión del PNLG, aprobado por Resolución N°543/2019 de la APN, se ven directamente afectados, especialmente los referidos al Fortalecimiento de gestión y al Uso Público (ítems 7.1 y 7.4), los cuales proponen “un modelo basado en relaciones interinstitucionales coordinadas para la concreción de los objetivos del PNLG”, por un lado; y, “la mejora de la calidad de la visitación e incremento de la valoración del Área Protegida y su entorno por parte de las comunidades y los usuarios”, por el otro. Asimismo, se acordó como estrategia “sensibilizar a la población residente y a los visitantes acerca de la importancia del Parque y de sus valores de conservación, y difundir a través de diversos actores externos – vinculados a la actividad turística- los valores del Área Protegida, sus atractivos y sus objetivos de conservación” (estrategia 16.2)”.

En todo este palabrerío no existe una sola mención a la necesidad de reforzar el servicio sanitario, proveer de un servicio se traslado, una unidad de emergencias médicas ni nada que se le parezca, aún sabiendo el enorme flujo de turistas que se moverán en los próximos meses. El único interés real y por lo cual se necesitaba la aprobación del proyecto por parte del CD, queda expresado en el Artículo 1º de la Resolución la cual señala:

“Solicitar al Ministerio de Ambiente Sustentable dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Directorio de la Administración de Parques Nacionales, dar celeridad a las gestiones necesarias para renovar la Contratación Directa por Adjudicación Simple Interadministrativa con la Municipalidad de El Calafate, para la Concesión del Servicio del Cobro del Derecho de Acceso y Atención al Público Visitante del Parque Nacional”.

Conclusión:

En base a lo expuesto y a la investigación realizada por OPI sobre los documentos y los actores involucrados en la administración del turismo en El Calafate y las fallas en la seguridad sanitaria, expuesta con el lamentable deceso de una mujer mayor que no pudo ser evacuada desde el Glaciar, hemos podido constatar:

Hace más de un año que desde el CD le piden al Intendente Javier Belloni y a Parques Nacionales, que muestren el convenio existente en materia de infraestructura, seguridad y coordinación del turismo local. Nunca les respondieron. La municipalidad de El Calafate, apuró la aprobación del cobro del acceso al parque, siendo desginado por Parques Nacionales como único permisionario. Obvio, la municipalidad toma de allí un buen porcentaje de fondos y Parques más del 75% de lo recaudado. Esto nunca sufrió demoras en El Calafate, pero aún Parques no lo instrumentó ¿Por qué?. Nadie se hace responsable por la falta de una ambulancia destacada en el glaciar Perito Moreno, dentro del Parque Nacional. No se han expresado ni las autoridades locales ni las nacionales. Ante la repercusión nacional de la noticia por la muerte de la mujer en el glaciar, medios de El calafate, tratan de responsabilizar solo a Parques Nacionales, por la falta de la ambulancia. Obvian la responsabilidad provincial y municipal. Dos días antes del fallecimiento de la turista, otra turista sufrió un accidente en las pasarelas y dejó planteado en el libro de visitas que se necesitaba una ambulancia en el lugar. Nadie la escuchó. Ayer en El Chaltén, otro turista de 52 años murió haciendo traking y fue evacuado por gendarmería, sobre un caballo de un hombre de campo.

Llegó la hora de plantearse si el turismo que se promociona desde la provincia, está acorde con las medidas de seguridad que les ofrecen a los viajeros. Son señales de alarmas que se propagan como el rayo en el ambiente del turismo internacional. Y las autoridades que tienen responsabilidad en todo su desarrollo, implementación y organización, permanecen en sospechoso silencio. (Agencia OPI Santa Cruz)