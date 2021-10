DESESPERADO EL GOBIERNO PROVINCIAL POR RETENER LA INTENDENCIA DE LOS ANTIGUOS. FUERTE LOBBY PARA LOGRAR QUE JULIO BELLOMO QUEDE COMO INTENDENTE

(Por: Rubén Lasagno) – El fallecimiento del intendente de Los Antiguos Guillermo Mercado, generó un cisma político en el gobierno provincial, dado la fragilidad que muestra la coyuntura, ante una elección de medio tiempo que los hace dudar de sus posibilidades para sostener las bancas en el Congreso y el crecimiento de la oposición en Santa Cruz, al menos en base a los datos de las PASO.

Guillermo Mercado estaba a cargo de la municipalidad de Los Antiguos desde el 2011 y era un hombre de Máximo Kirchner, un obediente político que supo generar confianza en el kirchnerismo para sostener el poder en una abúlica localidad donde “nunca pasa nada”, pero junto con Perito Moreno constituyen los enclaves más importantes en el cordón cordillerano de Santa Cruz que se complementa con El Calafate y El Chaltén y desde donde siempre se aportó un nintendente K y un diputados por el pueblo que refuerza el oficialismo en la Cámara.

Inmediatamente de ocurrido el fallecimiento, funcionarios provinciales fueron destacados en Los Antiguos, tierra del ex gobernador y ex Ministro de Defensa Arturo Puricelli y donde llegó Alicia después de muchísimos años de no pisar oficialmente la hermosa ciudad. Ella, personalmente, está ocupada desde el primer momento de articular la cuestión política y ordenar la situación política, en ese pueblo que siempre tuvo una conducción política kirchnerista.

Como dijimos en nuestra nota cuando anunciamos el anuncio del fallecimiento de Mercado, al no tener los dos años de mandato cumplido, por la Ley 55 de municipios, el Ejecutivo provincial debe llamar a elecciones en un término de 90 días. Mientras ello ocurre, institucionalmente le corresponde al Presidente del Concejo Deliberante, hacerse cargo de la transición.

El actual presidente del Cuerpo es Julio Bellomo, del FPV y quien hoy es impulsado para que sea el relevo “natural” de Mercado, candidateándose como Intendente en las elecciones por venir, las cuales el gobierno quiere realizar cuando antes, sin esperar 90 días y en virtud de las urgencias políticas que tiene Alicia, ante la posibilidad de una nueva contrariedad electoral el 14 de noviembre.

Mientras el gobierno a través de los medios amigos, hace parecer como “natural y normal”, tanto la relación de Mercado con Bellomo, como la preparación de un nuevo acto eleccionario en la comarca, la realidad es que ambos estaban fuertemente enfrentados y quien hoy sustituye al intendente fallecido vio despejado el camino político ante la desaparición física de quien era el “niño mimado” de Máximo y constituía la “reserva” para una diputación en el año 2023.

Viaje camuflado y la mentira oficial

El viaje de Alicia Kirchner fue disimulado políticamente, para justiciar su estancia en Los Antiguos, donde en estos momentos está puesta toda la atención provincial. Desde allí, el Ejecutivo emitió un mensaje de “paz y tranquilidad política”, un mensaje que da la sensación de estar ante una desgracia que se va a zanjar sin problemas, pero dentro de la coalición gobernante hay serias diferencias porque, por ejemplo, el SER, ve la posibilidad de poner allí un candidato propio y el gobierno ha dicho que espera “un consenso dentro del FDT”, lo cual traducido significa: poner el candidato del gobierno, es decir Luis Bellomo y evitar que Vidal les ponga candidato propio.

Un hipotético “consenso o acuerdo” de Alicia con la oposición no sería posible, sino a costa de un enorme perjuicio político para Juntos por El Cambio, porque ¿Cuál podría ser el acuerdo?, ¿Que la oposición no presente candidato para dejar a Bellomo como intendente?, sería la lápida del JxC en la provincia: ceder una candidatura para que el oficialismo mantenga el poder político en Los Antiguos no es aplicable, en términos políticos, para la oposición que en las PASO superó al gobierno en cantidad de votos. Si, lo que preocupa y busca Alicia, es el acuerdo interno del FDT, como dijo el gobierno, donde hay solo dos sectores fuertes: el del propio gobierno y el del SER que en las elecciones PASO les partió el voto al kirchnerismo.

Es importante, entonces, ver cómo se va a comportar el SER en esta oportunidad y es clave para saber cuánto de esa “independencia política” de la que habla, es cierta y cuánto es solo una postura política. En teoría, en las elecciones a Intendente de Los Antiguos se tendrían que presentar al menos tres candidatos: Bellomo del oficialismo, uno del SER y uno o dos de JxC y/o la UCR.

Todo vale

En medio de este revuelo que se generó en Santa Cruz con la muerte del intendente y el viaje urgente que armó la gobernadora para vigilar de cerca la evolución política local y mantener alineada a la tropa, sabiendo de antemano que hoy no todas las piezas están unidas en el oficialismo, se produjo el terremoto con 5,4 en la escala de Ritcher, que sacudió a El Calafate, El Chaltén, Río Gallegos y la cuenca carbonífera.

En ese marco y en una clara utilización política del hecho natural que causó algunos problemas serios en rutas y comercios de El calafate, el ministro camporista Wado de Pedro escribió en Twiter:

“Me comuniqué con @aliciakirchner para poner a disposición de la provincia el apoyo del Estado Nacional. La gobernadora me informó que está recorriendo la zona afectada por el sismo junto a sus equipos técnicos para garantizar la seguridad de los santacruceños y santacruceñas”.

Lamentamos decirle a De Pedro que miente soberanamente cuando pretende hacerle creer a la gente que la gobernadora está al frente de “un equipo técnico” para solucionarle problemas a la gente y “garantizarle su seguridad”, debido al sismo, primero porque nada de lo que pasó lo puede resolver Alicia Kirchner, segundo porque no es cierto que Alicia se haya movilizado como resultado del sismo; tercero y fundamental porque la gobernadora no está en ninguna recorrida por el terremoto, sino instalada en Los Antiguos para que no se les desborde el tema político debido a la muerte del intendente Mercado y el “único equipo” que la acompaña es el de sus cuadros políticos que fueron “a poner orden” en Los Antiguos, para no perder ese espacio político clave en el oeste santacruceño.

Nada de lo que dijo De Pedro es así; es una mera utilización política de un gobierno con gran tendencia a la mentira y al uso permanente de cualquier desgracia ajena, para potenciar una sensibilidad que no tiene y una solidaridad que no practica.