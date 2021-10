María Eugenia Vidal: “El presidente y la vicepresidenta avalan lo que hace Aníbal sino lo hubieran echado”

Según publica Clarín La ex gobernadora cargó contra el ministro de Seguridad y aseguró que fue “una actitud mafiosa”. “Aníbal puede decir y hacer cualquier cosa”, dijo.

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, se refirió este jueves a la controversia generada por los mensajes intimidatorios de Aníbal Fernández contra el dibujante Nik y apuntó que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner “avalan” la actitud del ministro de Seguridad porque “sino lo hubieran echado”.

Vidal habló en La Nación + y cargó duro contra el ministro de Seguridad luego de la polémica que se generara por la publicación de un intimidatorio mensaje contra el dibujante, al señalar que sabía a qué colegio iban sus hijas.

“El tuit a Nik fue real y fue una actitud mafiosa, no tengo dudas, más allá que como hace siempre Aníbal te niega lo obvio: él amenaza y después dice que no era una amenaza; hay pobreza y dice que tenemos menos pobres que en Alemania; hay inseguridad y te dice que es una sensación”, disparó la ex gobernadora.

De acuerdo a lo interpretado por Vidal, “Aníbal puede decir y hacer cualquier cosa”.

“La pregunta es por qué el presidente y la vicepresidenta se siguen manteniendo en silencio en relación a Aníbal”, dijo con tono interrogativo la candidata de Juntos por el Cambio.

Y al respecto Vidal indicó que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner “avalan lo que él hace sino ya lo hubieran echado”. “Evidentemente en este caso el que calla otorga y están otorgando un aval para que el ministro de Seguridad use información privada para amenazar a un ciudadano común que se expresa libremente contra el Gobierno”, añadió.

Asimismo, la candidata señaló que el ministro en su intimidación involucró a “una escuela de una comunidad que sufrió dos atentados en la Argentina”. Fernández mencionó en su mensaje al colegio ORT, que pertenece a la comunidad judía, que durante la década del ’90, sufrió los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la sede de la AMIA.

Consultada sobre si puede tratarse de un ataque discriminatorio, Vidal indicó que “Nik dijo que sentía ‘un tufillo antisemita'” y en lo personal consideró que hay “bastante casualidad que haya sucedido justamente con esa escuela”.

“Hay demasiadas razones para renunciar o que alguien lo eche y si nadie lo echa es porque están de acuerdo. De la misma manera que si nadie del Gobierno sale a decir que está mal que Manzur se vaya con el avión sanitario de su provincia de viaje, están avalando”, agregó.

La polémica se inició a partir de un mensaje difundido por Aníbal Fernández a través de su cuenta en Twitter. “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?”, había publicado el ministro como respuesta a una crítica de Nik sobre los anuncios económicos del oficialismo tras la derrota en las PASO.

Lo cierto es que la intimidante publicación de Fernández provocó una ola de repudios y una fuerte crítica de la oposición, que reclamó la renuncia del funcionario.

Sin embargo, el ministro de Seguridad, quien reemplazó a Sabina Frederic tras las PASO, aseguró que no sabía que las hijas de Nik iban al colegio ORT. “Si quiere denunciarme, que lo haga”, añadió.

En medio de la controversia, Fernández negó utilizar información privilegiada para atacar a ciudadanos.

La inseguridad en la Provincia

María Eugenia Vidal también reflexionó sobre la ola de inseguridad que afecta a la Provincia y cuestionó a la administración de Axel Kicillof por la falta de una política de seguridad al tiempo que alertó sobre “un problema de conducción policial”.

“Desde el primer día en el gobierno de Kicillof no hubo política de seguridad, no hubo una definición de política criminal”, señaló la candidata a diputada nacional, quien marcó las diferencias con la gestión de Cambiemos. “Nosotros teníamos una definición de política criminal clara, no sólo en la Provincia sino también en la Nación con Patricia Bullrich y la prioridad era perseguir al narcotráfico”, indicó.

En este sentido, la ex gobernadora señaló que “detrás del negocio del narcotráfico siempre hay delitos asociados”. “Donde hay narcotráfico, hay más homicidios, hay más robos, hay más enfrentamientos entre bandas, hay trata de personas, hay juego ilegal, es un conjunto de negocios, no es sólo que se dedica a vender drogas”, puntualizó.

Vidal explicó que cuando se deja de perseguir el narcotráfico “el delito crece y mucho más en un contexto donde aumenta el desempleo”. A todo esto, apuntó sobre una falta de conducción de la fuerza policial. “Yo eche a 13 mil policías y 400 terminaron presos por causa de corrupción durante mi gobierno, nunca la policía se rebeló porque teníamos una conducción política de la fuerza”, dijo.

“A nosotros la policía no nos gobernaba, nosotros gobernábamos a la policía, que es muy distinto. Todos los diarios de hoy dicen que el aumento de sueldo que anunció Kicillof es para evitar una segunda protesta policial”, enfatizó.

Para Vidal, es evidente que en el gobierno de la Provincia, “tienen un problema de conducción policial”.

Según observó la ex mandataria provincial, en el kirchnerismo “tienen una visión de la seguridad ideológica y prejuiciosa”. “Ellos no creen que la liberación de presos por Covid esté mal. Nosotros creemos que fue un disparate liberar miles de presos en un contexto de cuarentena y de encierro bajo la excusa del Covid”, aseveró.

“Hay serios problemas en la política de seguridad y eso es lo que la gente está viendo en el conurbano. No hay coordinación ni entre la Provincia y la Nación , ni entre los intendentes”, concluyó Vidal. (Clarín)