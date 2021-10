INTEGRANTE DEL STJ DE CHUBUT LLAMÓ “INCAUTOS” A QUIENES DEFIENDEN LA POLÍTICA PARA DIRIMIR DIFERENCIAS

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Alejandro Panizzi, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Chubut calificó de “incautos” a quienes defienden a la política como forma de dirimir diferencias. Lo hizo en las redes sociales, escribiendo el día miércoles:

“Hace un tiempo que quiero decir algo: Nuestro amado país está muy mal. Este gobierno es pésimo. El anterior también lo fue. Pero voy a otra cosa: Los que defienden a la política me parecen (lisa y llanamente) unos incautos. Tenemos un país maravilloso. ¡Aprovechémoslo!”.

A partir de allí, un cúmulo de interpretaciones comenzaron a recorrer los medios y las propias redes sociales, en base a la calidad del personaje y al tenor del mensaje que no es común, en boca de un Juez, quien, además, es parte del máximo jurado de la provincia, donde se dirimen cuestiones de orden jurídico y en muchos casos, originadas en cuestiones políticas de la provincia.

Las interpretaciones van desde una posición contradictoria a la democracia como sistema de gobierno, hasta un cuestionamiento a la división de poderes, enunciado en la Constitución nacional. Sin embargo, hay otros que interpretan los dichos de Panizzi como una posición “apolítica” y consideran sus dichos como una manifestación ciudadana más, en el marco de la ola de descrédito que rodea al sector político provincial y nacional, referido a la imposibilidad de los gobernantes de dar soluciones reales a los problemas que sufre la gente sea esta la economía, la inseguridad, etc.

Algunos sectores chubutenses, coinciden en que el Ministro dejó claramente expresado que no ataca a ningún sector en especial sino que opina que, hasta el momento, no ha llegado la política como solución a los conflictos de la gente y esto supone, que en los estrados judiciales lleguen tantas denuncias, causas y se abran expedientes, porque la gente busca en la Justicia la solución que el sector político debería darles y no les dan.

Éste integrante del STJ llegó de la mano de Mario Das Neves, Martín Buzzi lo quiso someter a juicio político y se ha caracterizado por ser bastante controvertido en la aceptación de los lugares comunes de otros jueces “Dice lo que piensa y se enfrenta al establishment, les guste o no les guste, es el único con huevos para decir lo que siente en relación a lo mal que están funcionando los resortes del gobierno”, dijo un ex asesor de la justicia a nuestro cronista. (Agencia OPI Chubut)