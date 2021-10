La Justicia pedirá informes a la ANAC y a Seguridad por el helicóptero de Berni que aterrizó en una cancha de fútbol infantil

Según publica La Nación No descartan citar al ministro bonaerense para que declare por la averiguación del ilícito que involucra a su esposa, Agustina Propato, y a un custodio.

Por: María José Lucesole

La Unidad Funcional de Instrucción N°16 de esta capital pedirá informes a la ANAC y al ministerio de Seguridad por el episodio registrado el último lunes, cuando un helicóptero aterrizó sin previo aviso en una cancha de fútbol infantil, en Ensenada.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta tendrá a cargo la averiguación del presunto ilícito, así como de la denuncia por la supuesta intimidación o amenaza con uso de fuerza de parte de un custodio de Berni a la presidente del club infantil, Canal Oeste, Paula Rodríguez Monteiro.

Esta mujer denunció a la esposa del ministro, Agustina Propato, senadora provincial y candidata a diputada nacional del Frente de Todos, en la comisaría 1° de Ensenada, luego de que descendiera de un helicóptero que aterrizó en una cancha de fútbol infantil sin autorización previa, y de que un custodio que la esperaba en el lugar la tomara por el brazo de manera intempestiva.

Rodríguez Monteiro, presidenta del club de fútbol infantil Canal Oeste, situado en Perú e Hipólito Irigoyen de Ensenada, denunció que el lunes a las 7.30 ingresó al predio del club un vehículo Toyota Corola color gris con dominio AA548PL.

En ese momento ella se hizo presente en el lugar, junto al Tesorero de la institución, Juan Silva, y al pedir explicaciones al conductor del Toyota se le informó que se hallaban esperando por el descenso de un helicóptero. Rodríguez Montero indagó quién había autorizado el descenso del helicóptero mientras este aterrizaba en el predio del club de fútbol.

Del helicóptero bajó una mujer que dijo ser esposa del ministro de Seguridad, según la denuncia. En ese momento el chofer del vehículo, “quien resultaría ser custodio de la misma”, tomó a la denunciante del brazo “con gran fuerza a fin de sacarla”. La misma situación se volvió a repetir en otras dos oportunidades, de acuerdo con la denuncia.

La denunciante grabó un audio donde Propato asegura que Berni también estaba en el helicóptero. De acuerdo a ese audio, Berni siguió su trayecto a bordo de la nave hasta la escuela de policía Juan Vucetich. Propato, en cambio, se habría trasladado temprano a Astillero Río Santiago, en Ensenada, a un acto con el gobernador Axel Kicillof.

“Sí, sí. Es el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que vino con varias urgencias que tiene esta mañana, salió de nuevo porque tiene un acto en la Vucetich”, dijo Propato a Rodriguez Monteiro. La senadora pidió disculpas cuando la denunciante informó que fue agredida.

“Perdoname por el mal momento”, expresó Propato, quien le pidió a la denunciante su nombre y su teléfono cuando esta reclamaba explicaciones por el descenso en el helicóptero la cancha de fútbol. Berni y Propato estuvieron juntos horas más tarde en la Escuela Juan Vucetich.

Mucha impunidad

Rodríguez Monteiro relató ayer a LA NACION que el suceso le generó tanta impotencia. “La cancha principal es intocable para el club. Enfrente de esa cancha hay otra, un potrero. Pero ellos eligieron bien, la cancha principal”, contó. “Agarramos un club venido abajo lo levantamos. Sentí mucha impotencia e indignación cuando me dijeron que iba a aterrizar un helicóptero pero a ellos no les importó”, expresó la mujer de 44 años.

“El guardaespaldas me dio vuelta y me hizo mal el brazo, todavía me duele. Le digo ¿Qué haces? Yo quería saber quienes habían violado las instalaciones del club. Ella me dice que era la esposa de Berni, que aún estaba en el helicóptero y que el seguía. Yo no lo vi a Berni”, relató.

“Ella (por la senadora Propato) finalmente me pide disculpas. Yo no merecía que me agarren y me golpeen. Y se ofenden porque uno pide explicaciones, lo lamento. Yo no soy dueña del club. Es de la comunidad”, expresó la denunciante. “Se manejaron con impunidad”, repitió.

“No me da miedo, todo lo contrario me da más fuerza. Yo trabajo además de la escuela en la liga de futbol infantil. Estoy en contacto con gente que no sabe leer ni escribir. Yo si sé y no voy a permitir que me patoteen”.

Ayer, Propato llamo a la maestra cuando estaba entrando a la comisaría, para pedir disculpas. (La Nación)