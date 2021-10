En medio de la tensión por los precios, Juan Manzur recibió al titular del Indec

Según publica Clarín El jefe de Gabinete citó esta mañana a Marco Lavagna para analizar la evolución de los principales indicadores económicos.

Con la inflación en la mira, el jefe de Gabinete Juan Manzur se reunió esta mañana a solas con el titular del Indec, Marco Lavagna. El objetivo del encuentro fue monitorear el impacto de las últimas medidas tomadas, sumado a la evolución de los principales indicadores económicos, como empleo, consumo y actividad a menos de tres semanas de las elecciones generales.

El Gobierno busca controlar la escalada de los precios en la previa de los comicios y hay preocupación por el número que pueda difundir el Indec el jueves anterior a las urnas. La expectativa es poder mostrar una baja luego del 3,5% mensual reportado en septiembre y a partir del férreo control de precios impulsado por Roberto Feletti.

“Fue una reunión de seguimiento de los distintos indicadores que maneja el INDEC para ver cómo viene la evolución. Es bueno que el jefe de Gabinete esté al tanto de como va la evolución de cada uno de ellos”, dijo Lavagna a la prensa luego del encuentro.

Y agregó: “Es Importante el hecho de tener datos. Si uno no tiene datos no tiene información no es posible tomar decisiones. No puede hacer políticas públicas que tengan mejores resultados. Tener datos concretos es lo que aporta a la toma de decisiones”.

Fuentes del organismo respaldaron las declaraciones de Lavagna y agregaron: “Se reunieron para ver cómo vienen los distintos indicadores de coyuntura relacionados a empleo, consumo y actividad”.

Más tarde, Manzur recibió al ministro de Agricultura, Julián Dominguez, y al secretario General de ATILRA, Héctor Ponce. “Analizamos medidas para sostener el empleo y potenciar la producción en la industria lechera nacional, que provee alimentos fundamentales para la mesa de las familias argentinas”, afirmó el jefe de Gabinete en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, se reunió más tarde con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. “Evaluamos el impacto positivo de las actualizaciones del salario mínimo y de las negociaciones paritarias, que en el último año están ganándole a la inflación. Coincidimos en que el diálogo social es el mejor método para acordar los aumentos salariales”, anunció Manzur después del encuentro. (Clarín)