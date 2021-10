ADOSAC VA AL PARO EL DÍA VIERNES 29 POR “MALTRATO LABORAL” DE UNA RECTORA SEPARADA DEL CARGO POR EL CPE

El gremio docente provincial (ADOSAC) definió un paro provincial para el día viernes 29 de octubre, en solidaridad con la situación por la que atraviesa la Rectora Interina del CPES Colegio Secundario Nº 2 “Floridablanca” de San Julián María Rosa Navarro, separada del cargo mientras desde el CPE se le instruye un sumario, que a criterio de la docente es violencia institucional y laboral ejercida sobre ella, por haber dejado asentado todas las irregularidades que se presentan en ese nivel y que las autoridades tratan de ocultar.

La docente recibió un apoyo masivo de padres de la localidad, quienes se manifestaron en las calles a favor de Navarro, quien en una carta pública distribuida en las redes sociales, detalló los motivos que la llevaron a esta situación y la cronología de los hechos ocurridos, observando en una parte del texto: “Lamentablemente, debo señalar que este acto de violencia institucional y laboral no me sorprende. Sé que mi forma de trabajar molesta. Porque dejo constancia por escrito de todas las irregularidades que se presentan en el nivel secundario, donde existe a la cabeza una funcionaria política que no funciona, y sus modales vulgares y violentos parecen infundir temor entre los directivos y supervisores de carrera. Todos se quejan de sus formas, pero nadie lo expone”.

En razón de la gravedad de la medida y el contexto en el que se dio la sanción, ADOSAC provincial realizó una reunión en la misma localidad, donde la Comisión directiva debatió el tema con los docentes y luego organizó una conferencia de prensa en la cual anunció la solidaridad con la colega, describieron los motivos que llevaron a la Rectora del colegio secundario a vivir su separación del cargo, el abuso de autoridad y el maltrato laboral que implica esta acción del CPE y la decisión del gremio de promover un paro de 24 horas en solidaridad con la docente desplazada injustamente de su cargo.

En resumen y tal como al propia docente lo señala, se le instruye un sumario con separación preventiva del cargo, por quejas de 14 padres antes las autoridades indicándoles que en el colegio se incumplía la enseñanza “Por campos del conocimiento”, en la cual los profesores de materias afines deben trabajar en conjunto, en vez de la modalidad denominada “Por materias/espacios curriculares”, modalidad cuyos cambio obedeció al tema de la pandemia e implicaba un enorme esfuerzo del conjunto.

- Publicidad -

La duda de la Rectora Navarro es que a esa reunión donde asistieron los 14 padres, cuestión que también planteó como “extraña” por cuanto dijo la docente que nos e conoce quién, cuándo ni cómo se convocó, tampoco ella fue convocada para plantear sus razones.

ADOSAC ha planteado la acción de las autoridades de Educación, como una medida de disciplinamiento, de violencia laboral explícita y abuso de autoridad por parte del CPE en contra de una docente a la que se le abre un sumario sin las causales determinadas para el caso y a espaldas de su propia opinión y descargo, vulnerándose el derecho laboral de la docente, que el gremio sale a respaldar y acompañar, desde aspectos institucionales como legales. (Agencia OPI Santa Cruz)