LA SUCESIÓN DE MERCADO EN LOS ANTIGUOS, EL AFÁN POR PERPETUAR EL PODER K Y LOS ESPECULADORES DE TURNO

La inesperada muerte del intendente de Los Antiguos, Guillermo Mercado, puso en vilo a la política provincial, como ya lo apuntamos en nuestro informe anterior, por razones obvias: es la localidad que siempre estuvo bajo la tutela kirchnerista, especialmente sufriendo la eternización de Oscar “el charo” Sandoval, quien fue cinco veces intendente, dejó la función sospechado, acusado y denunciado de corrupción y fue reemplazado por Guillermo Mercado, primero en la vereda de enfrente y luego encauzado con “la causa peronista” de Néstor y Cia y puesto a trabajar codo a codo con Alicia Kirchner, quien lo tenía entre sus principales colaboradores y potables candidatos para un futuro no muy lejano.

En nuestra primera nota, cuando anunciamos el fallecimiento de Mercado, dijimos que irremediablemente el gobierno provincial estaba obligado a llamar a elecciones, por cuanto al ex intendente le faltaban al menos dos meses para lograr la mitad de su mandato, en cuyo caso el Presidente del Concejo Deliberante Julio Bellomo solo podrá presidir la intendencia hasta que se hagan las elecciones que se anunciaron para febrero o marzo del próximo año.

Pero la muerte de Mercado trajo algo más que dolor y congoja para la gobernadora, derivó en un sisma políticoque podría poner en riesgo el poder en al cordillera, ya que Los Antiguos representa un enclave político importante del oficialismo y hoy es mirado con muchas ganas por algunos satélites políticos del FPV que no se revelan como tales, pero sacan sus uñas a la hora de negarle concesiones a la gobernadora, dado que ellos mismos quieren poner a sus candidatos a intendentes y en ese aspecto, no todo es amor y paz.

Inicialmente el gobierno hablaba del “conceso que logren los candidatos del Frente de Todos”, lo cual traducimos oportunamente como las negociaciones que llevaba adelante Alicia Kirchner con Javier Belloni, intendente de El Calafate y Claudio Vidal, que son sus socios políticos y ambos quieren poner allí a sus candidatos para competir por la intendencia.

Finalmente y como lo anunciamos en esa nota, no hubo acuerdo, por cuanto Belloni apoya y es amigo del multisospechado de corrupción Oscar “el charo” Sandoval que en el 2019 con el apoyo del calafatense no le tembló el pulso para presentarse a intendente por sexta vez y el pueblo lo rechazó por corrupto, intolerante, autoritario y algunos defectos más que en su momento hizo que la propia población lo sacara con el voto.

Por lo tanto, el foco del interés político para por la constitución del Concejo Deliberante que tiene a Bellomo con Presidente, un hombre fuertemente enfrentado con el fallecido Mercado a pesar de ser del mismo espacio político; los ediles Marina Benítez, Tomás Myburg, del sublema “Todos por Los Antiguos” en las elecciones de 2019 junto con Bellomo acompañando a Mercado; Adrián Gutiérrez, “Unidos por Santa Cruz” partido de Javier Belloni que tuvo como armador local a Oscar Sandoval y William Ormeño, del partido y sublema “Primero Santa Cruz”.

Por lo tanto, la principal preocupación de Alicia Kirchner fue “juntar cabezas” y pedirle a Belloni que acepte la candidatura de Bellomo, pero las conversaciones telefónicas entre el intendente de El Calafate y Sandoval, se activaron en el mismo minuto en que se conoció el fallecimiento de Mercado y allí primó la oportunidad: era un buen momento para reinstalar el poder de un Sandoval devaluado localmente, pero que bien puede manejar el poder a través de algún candidato “potable” que ya tiene elegido para las elecciones de febrero o marzo.

La otra incógnita es si Claudio Vidal con el SER, querrá competir para la intendencia de Los Antiguos. Por ese motivo, el kirchnerismo tenía necesidad de “consensuar un candidato”, es decir, asegurarse que nadie de sus amigos íntimos, se quiera cortar solo y empañarle una posible victoria.

Vidal no cuenta con concejales propios en Los Antiguos pero eso no lo limita; sin embargo, su especulación política no le permite definirse aún y todo va a transcurrir así hasta después del 14 de noviembre.

Si logra retener un porcentaje similar al de las PASO, sin duda va a transformarse en un factor de presión muy grande para el gobierno, porque tratará de imponer condiciones electorales y es posible que, como lo hizo en 28 de Noviembre, juegue con la posibilidad de sumar un intendente más, aunque la experiencia con Fernando Españón es de “las peorcitas” en materia de administración municipal.

Vidal, por este motivo, está en silencio y especulando con el resultado de las próximas elecciones legislativas. Todo su andamiaje político, está sujeto a esos resultados. Sin embargo, lejos está en su ánimo, poner en peligro la supervivencia del kirchnerismo, espacio en el que nació y le pertenece. En el caso de Los Antiguos, las fuentes señalan que es de su interés postular candidato a intendente y hasta el momento, si bien no mostró una alineación con Julio Bellomo, tampoco lo rechazó.

El gobierno ha fracasado en “juntar las partes” y la falta de acuerdo con Javier Belloni y eventualmente con Vidal (si es que decide jugar en las elecciones) les limita fuertemente la victoria, más aún sabiendo que Bellomo no cuenta con el voto masivo de los antiquenses.

Por su parte a Javier Belloni si bien su amigo Oscar “charo” Sandoval le ha sido de utilidad para el armado local, no tiene en el ex intendente y ex diputado provincial la mejor imagen local que pueda presentar de cara al pueblo que lo debe votar. La gente los rechazó en las últimas elecciones y lo viene haciendo desde el 2011 y cualquiera que se postule en su lugar, tendrá el karma de arrastrar el lastre de su nefasto respaldo político, lo cual hace más incierto aún el destino de ser candidato a intendente en esa hermosa localidad andina.

El pasado lo condena

Todo por dos pesos (a Metaza)

Oscar “charo” Sandoval, hombre del Intendente Javier Belloni, tiene un “Verás político” muy nutrido de malos antecedentes, que OPI ha venido cubriendo desde el año 2004 en que aparecimos en la web. Solo por recordar algunos:

El 16 de mayo de 2008 Oscar Sandoval se hizo famoso, cuando a partir de un informe de OPI, la noticia comenzó a transcurrir en los medios nacionales por haberle vendido a Mario Metaza, por entonces Director de la Casa de Santa Cruz un lote de 2.869,30 metros cuadrados en Los Antiguos por la módica suma de $3.167,70. Eran 91 centavos cada metro cuadrado.

El 22 de abril Sandoval, promulgó un decreto en el que le concedió a Metaza la parcela 69, de 2.869,30 metros cuadrados pero además del precio irrisorio, otras ventajas otorgadas por el entonces intendente (hoy armador, amigo y referente de Javier Belloni) fue que en caso de que a Metaza se le volviera difícil reunir ese monto, el decreto quedó enmarcado en una ordenanza que le permitía al comprador pagar el monto en cinco cuotas mensuales consecutivas. Sandoval en ese momento, con gran poder político concedido por Néstor Kirchner, hizo adelantar una sesión del CD para aprobar la propuesta a su amigo Metaza.

Para conseguir comprar estos lotes, el representante de Santa Cruz en Buenos Aires presentó un proyecto turístico ante la Municipalidad. Su idea fue crear la “Posada I-Keu-Kenk”, que significa “Los Antiguos” en vocablo tehuelche.

“El charo” Sandoval en ese momento no tuvo más opción que confirmar la transacción e intentó justificar el precio insignificante que pagó el funcionario kirchnerista por el predio. “Está hecho para el turismo y, a pesar de eso, cuesta vender terrenos. Necesitamos ansiosamente que vengan a invertir”, dijo, al mismo tiempor que en El Calafate el intendente Néstor Méndez (otro amigo K de Belloni, Metaza y Sandoval), regalaba tierras a $ 7,50 a la familia Kirchner y a los funcionarios nacionales y provinciales.

Contra los docentes

El 4 de diciembre Oscar “charo” Sandoval, en medio de un paro docente, sacó una solicitada donde los acusaba de hacer “paro por cualquier cosa” y que “el 90% de los docentes perdió el horizonte” y que “Los Antiguos debían desperat”, decía entre otras cosas el intendente, a lo cual la ADOSAC le respondió con una larga apuesta donde en una parte, repitiendo sus conceptos, decía: “Es verdad que en Los Antiguos alguien debe despertar… y es el Intendente. Porque si tanto le preocupa la educación debiera haber denunciado que en nuestra localidad se prioriza la construcción de un hotel 5 estrellas, mientras la reconstrucción de la Escuela Hogar Rural Nº 1 ha quedado como segunda o tercera opción”, acusándolo en otro tramo de hacer clientelismo político y precarización laboral.

Subsidios a productores

En febrero de 2009, el gobierno provincial y nacional, en base a una reunión con productores frutihorícolas de los Antiguos, acuñaron la posibilidad de otorgar subsidios a la producción.

Por entonces dos de los mayores productores de cerezas en Santa Cruz eran, el intendente de Los Antiguos, Oscar “Charo” Sandoval (FPVS) y Arturo Antonio Puricelli.

Luego de que el gobierno provincial a cargo de Daniel Peralta, asegurara que “hay que ayudar a los grandes productores a sostener el mercado”, terminamos aquella nota preguntando” “¿A que no saben a quiénes les darán los subsidios?”.

La gran Varizat

El 23 de abril de 2009, OPI publicó una nota donde daba cuenta que el intendente Oscar “charo” Sandoval en medio de una marcha y protesta de ATE ante la empresa Servicio Público, abordo de su camioneta atropelló a un manifestante y públicamente acusó al trabajador “de haberse tirado debajo de la camioneta”.

Dos años antes, estaba latente la imagen de otro kirchnerista, en ese caso Daniel Vasrizat, quien pasó por encima de 24 personas con su Cherokee, cuando quedó en medio de una manifestación y en el auto iban dos ocupantes más custodiando valijas con dólares, producto de la corrupción.

Patotero y xenofóbico

El 22 de mayo de 2009, en medio de un acto del gobernador Daniel Peralta en Los Antiguos, un grupo de docentes comenzó a manifestarse y gente enviada por el intendente Sandoval, comenzaron a golpear y tratar de disolver la protesta. El Gobernador se mostró muy ofuscado por la interrupción del acto y el Intendente se alió a su discurso.

Sandoval, circulando por uno de los laterales de la marcha, desde su camioneta bajó la ventanilla y trató a los docentes llegados de otros puntos del país de “muertos de hambre” y a una de las maestras que identificó le reprochó haber traído a dos de sus primas “desde esa provincia de mierda”, por La Rioja, en una clara acción xenofóbica. La docente remarcó que Sandoval sostuvo que estos docentes son “desagradecidos” y vienen a Santa Cruz “de la Argentina profunda”, refiriéndose a la argentina marginal y empobrecida de aquellos años.

Tierras en liquidación

El 31 de agosto de 2009, en OPI publicamos una nota donde con el título “¿Entre $ 1,10 y $ 2,00 el m2 de tierra sobre el Lago Buenos Aires, le va?”, indicábamos que el Intendente de Los Antiguos, Charo Sandoval, “tiene la tierra en liquidación”. Un juez, un político, una mujer misteriosa, un funcionario judicial y el Director del hospital figuran entre los beneficiados por un bajísimo valor de la tierra en uno de los lugares más lindos del país. Encontramos varias curiosidades; entre ellas que todos tienen domicilio en lugares muy alejados y se vulneran Ordenanzas con el consentimiento de los propios Concejales que aprueban todo sin remordimiento, indicábamos en aquel informe.

Ahora también en Los Antiguos, a precio vil y violentando la normativa en vigencia que regulan la materia de adjudicación de tierras fiscales el Intendente Oscar “Charo” Sandoval con la complicidad del Honorable Concejo Deliberante, en el que cuenta con la célebre “mayoría automática” de tres de sus cinco integrantes, continúan adjudicando lotes fiscales situados a la misma orilla del Lago Buenos Aires a personas no residentes en la ciudad, indicamos, desarrollando allí quiénes y a qué precio habían recibido tierras de mano de Sandoval, el hombre que hoy pretende ser candidato o postular uno propio, del espacio del intendente Javier Belloni.

Abuelo con poder

El 2 de octubre de 2009, OPI publicó un informe donde dábamos cuenta que un alumno de Los Antiguos, nieto del Intendente Oscar Sandoval, acusó a sus compañeros de haberle sustraído un celular y a los pocos minutos llegó la policía, retuvo a los chicos y los revisó sin orden judicial.

Los padres indignados levantaron un acta e hicieron la denuncia correspondiente. Sin embargo los detalles posteriores advierten que la importancia de ese celular no estaría en el costo de aparato sino, probablemente, en sus registros.

En ese momento se ponía en discusión si la actuación tan expeditiva (e ilegal) de la policía, tenía que ver porque la hija del Intendente Sandoval, se encontraba en pareja con el Comisario del pueblo de ese entonces, el Oficial Víctor Ramos.

Salud en una sola mano

El 25 de abril de 2011, hicimos un informe sobre el manejo que tenóa el Intendente Sandoval en Los Antiguos, de la salud pública que correspondía al ámbito provincia, Se lo acusaba de nombrar y vetar a directores y jefes de área del Hospital; pone y persigue médicos como si fueran sus empleados de hospital de Los Antiguos y hacer espionaje interno del personal hospitalario.

Mientras tanto, el hospital se iba quedando sin recursos materiales y humanos. “Las autoridades provinciales se declaran impotentes ante los desplantes y las resoluciones unilaterales que adopta el Intendente que quiere ser vicegobernador y goza de teléfono directo con Julio de Vido”, decíamos en la parte introductoria y luego describíamos con nombre y apellido cómo desplazaba médicos y vaciaba el hospital, ante la ausencia del Ministro de salud de entonces.

El último acto (para facturar)

El 15 de noviembre de 2011, a pocos días de entregar su mandato como intendente a Guillermo Mercado, Sandoval ya acomodado como diputado provincial, por fuera de la adminsitración provincial en ese momento a cargo de Daniel Peralta, firmó un acuerdo para la construcción de un hospital en Los Antiguos.

En Buenos Aires el intendente saliente firmó un convenio con el Ministro de Planificación Julio De Vido para la construcción de un hospital de complejidad cuatro y el llamado a licitación de un natatorio olímpico en Los Antiguos, que – obviamente – fue financiado por Nación.

Dijo Sandoval “esto es todo gracias a las excelentes Políticas implementadas de Nación y con el gran acompañamiento que siempre nos brindó nuestra querida Presidenta y el querido compañero Julio De Vido, la verdad soy un Político sumamente agradecido por el acompañamiento a mi gestión en estos 20 años”

La familia es lo primero

El 6 de diciembre de 2012, en pleno mandado de Oscar el charo Sandoval como diputado provincial, publicamos que el ex intendente había nombrado a su hija y a su hijo, como parte del palntel legislativo en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

El 6 de noviembre de 2012 el Diputado por Los Antiguos, Oscar Sandoval, cursó una nota al Presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Cotillo, donde el ex Intendente pidió una reestructuración en los cargos políticos del cupo que le fuera asignado el 11 de diciembre del 2011, cuando asumió su banca.

En la oportunidad Sandoval pidió dar de baja a Néstor Raúl Gonzalo, auxiliar de 2da, a partir del día 0l de Noviembre del 20l2, solicitando en su lugar el alta de su hija Sonia Esther Sandoval (DNI 23.282.426), a partir del 0l de noviembre de l corriente, aún cuando Sonia trabaja como empleada municipal en Los Antiguos.

También el Ex Intendente y actual diputado pidió otro recambio. En este caso fue el del Sr Mauricio Enrique Neira que tenía el cargo de Auxiliar Inicial – Personal Superior de la HCD, que a partir del 1º de mayo de 2012 fue dado de baja y en el mismo día del Trabajador “El charo” Sandoval nombró a su hijo Oscar Saúl Sandoval (DNI 36.505.954), en el mismo cargo.

Visto todo esto, se entiende por qué Oscar Sandoval perdió las elecciones a intendente en el 2011 en Los Antiguos y por qué actualmente es mala palabra en el arco político local. Sin embargo es amigo y armado político del intendente Javier Belloni. Habrá que ver si la gente tiene memoría corta o por el contrario, guarda latente la corrupción explícita de este marginal de la política antiquense. Al menos, nosotros, estaremos aquí para recordárselo. (Agencia OPI Santa Cruz)