Cuadernos: el juez Ercolini pidió a España información por el supuesto envío de millones de dólares de Chávez a los Kirchner

Según publica La Nación Envió un exhorto internacional a pedido del fiscal Stornelli; allí recuerda que Claudio Uberti, como arrepentido, habló de que se enviaron 11 millones de dólares desde Venezuela a la Argentina.

Por: Hernán Cappiello

El juez federal Julián Ercolini envió un exhorto diplomático para pedir a la Justicia de España la declaración que prestó allí el exjefe de inteligencia militar de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Hugo “El Pollo” Carvajal, que aseguró que desde Venezuela se enviaron en valijas 21 millones de dólares a Néstor Kirchner.

El magistrado hizo esta solicitud a pedido del fiscal Carlos Stornelli, luego de que los medios de prensa se hicieron eco de las declaraciones del militar venezolano, preso en España y con pedido de extradición de los Estados Unidos, acusado de narcotráfico.

Carvajal -según la prensa española- mencionó que hubo 21 vuelos entre Argentina y Caracas donde llegaron valijas con un millones de dólares en cada una para los Kirchner.

El juez Ercolini explicó en su exhorto enviado al Reino de España que investiga en la Argentina una asociación ilícita “que estaría comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007 y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente, e integrada a su vez por exfuncionarios de ambos gobiernos y empresarios, entre los que se encuentran: Roberto Baratta, Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, Oscar Bernardo Centeno, José María Olazagasti, Julio Miguel De Vido, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Gerardo Luis Ferreyra, Rudy Fernando Ulloa Igor, German Ariel Nivello, Ernesto Clarens, Claudio Uberti, José Francisco López, Oscar Alfredo Thomas, entre otros”.

E indicó que el objetivo de esa organización era “organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”. Y dijo que “la maniobra habría sido organizada por Julio Miguel De Vido, entonces Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación”.

Desde sus puestos “se encargaban de que se realizarán los cobros comprometidos. El sistema estribaba básicamente en una serie de “puntos fijos de recaudación”, en los cuales se reunían los funcionarios con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense; alternativamente esos “puntos fijos” se concretaban en estacionamientos públicos o privados y el “pase” de dinero se hacía directamente de automóvil a automóvil o también en oficinas públicas y privadas”.

“Los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de dólares estadounidenses cien millones (US$100.000.000), en un sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015″, escribió el juez para resumir el caso a la justicia española y justificar su solicitud.

Recordó que uno de los imputados es Claudio Uberti, quien se desempeñó como titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), entre los años 2003 y 2007 y que luego, al declarar como “arrepentido”, tras una acuerdo de colaboración con la fiscalía de Stornelli, habló sobre la organización de un mecanismo para el envío de dinero desde Venezuela a la Argentina.

Uberti presentó un escrito en el que describió: “Me dijo que buscaban bancos ´amigos´ y le entregaban los bonos argentinos, con esos bonos los bancos iban al mercado financiero venezolano y conseguían, gracias a las gestiones del gobierno chavista, dijo, dólares al cambio oficial. Luego esos dólares los vendían en el mercado informal. La diferencia, según me explicó, se la quedaban la mitad los bancos y la mitad el gobierno”. Explicó que le dijeron que debía avisar a sus superiores “que tenían la plata que ‘les correspondía a ellos’, que me dijo que era algo así como 25 millones de dólares, y que necesitaban instrucciones de qué hacer con ella. Después de aquella reunión con el Ministro [venezolano] Ramírez Carreño, este me llamó por teléfono y me dijo que estaba viniendo a Buenos Aires un avión de PDVSA con 11 técnicos de la refinería. Entonces entendí que se trataban de 11 millones de dólares (…)”.

Uberti explicó que hay otra causa en la Argentina a raíz de la llegada desde Venezuela de un avión privado, a bordo del cual estaba el propio Uberti y Guido Alejandro Antonini Wilson con una valija con 800.000 dólares. “En aquel vuelo yo no traje ningún dinero, ni era el encargado de traerlo, ni supe que traían dinero, ni sé si se trajo. Solo tuve noticias de que en ese vuelo alguien traía una suma de dinero una vez que el personal policial detectó la valija del señor Antonini Wilson”.

Con esta evidencia, el juez Ercolini, envió el pedido de auxilio a las autoridades españolas.

La causa por los cuadernos de la corrupción fue elevada a juicio oral y público y se espera que se le ponga fecha a este nuevo juicio contra Cristina Kirchner, tal vez el más complejo. Pero el juez Ercolini se quedó con un parte residual donde se investigan estas maniobras. (La Nación)