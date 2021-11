EL MECANISMO DE CORRUPCIÓN DEL IDUV A CARGO DE PABLO GRASSO PARA “CONSTRUIR” DE TODO EN SANTA CRUZ, ENTRE IRREGULARIDADES Y SOBREFACTURACIONES (Informe III)

El nuevo edificio del IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda) ubicado en Av. Gregores de Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Dando continuidad a nuestros informes para demostrar lo que durante años venimos diciendo desde este espacio: cómo el IDUV y ahora también la Municipalidad de Río Gallegos a cargo de Pablo Grasso utiliza la obra pública para encubrir corrupción, vamos a desarrollar el informe Nº III, referido a cuatro obras realizadas durante su gestión en el IDUV y que fueran puestas en la opinión pública, a partir de una denuncia penal que hizo la Vocal en minoría del Tribunal de Cuenta, Dra Yanina Gribaudo, en virtud de un dictamen del organismo donde los demás Vocales del oficialismo, incluyendo a su presidente, se negaron a acompañar, por razones estrictas de complicidad política.

En el año 2017 el IDUV, con la presidencia de Pablo Grasso, hoy Intendente de Río Gallegos, se hizo cargo de la reconstrucción del edificio de Registros Públicos quemado años antes en una manifestación de ATE y de cuya responsabilidad nunca se supo nada, como es lógico que suceda en esta provincia. A continuación detallaremos todo el procedimiento y revelaremos las irregularidades halladas por los inspectores del TC, en base a la denuncia penal presentada por la Dra Gribaudo.

Nuevo edificio de Registros públicos

Los detalles de la licitación fueron las siguientes:

Licitación pública N° 242/2017 “ Construcción Nuevo Edificio Registros Públicos en Rio Gallegos ”

” Presupuesto Oficial: $ 17.430.000,00

Plazo de obra: 8 meses

Requerimientos: 2.200 litros de combustible

Rodado tipo Pick Up Monto del contrato: $ 20.881.140,00

Empresa contratista: Permaco SRL

Inicio de Obra: 26 de abril de 2018

Fecha prevista de finalización: diciembre de 2018

Mediante Resolución N° 245/18 de fecha 23 de abril de 2018 se dispuso adjudicar la obra a la empresa Permaco SRL por ser la única oferente, por la suma total de $ 20.881.140,00. Con fecha 26 de abril de 2018 se suscribió contrato de obra pública entre el Instituto y la empresa Permaco SRL siendo ratificado por Resolución N° 477 de fecha 02 de mayo de 2018. La obra fue inspeccionada por la MMO Stella Vieyra. Del IDUV.

El Tribunal de Cuentas le pidió a la Dirección General de Obras del IDUV, el expediente del trámite licitatorio. Solo fueron remitidos tres de los cuatro cuerpos del trámite, conteniendo hasta la Oferta 10 de la firma Permaco.

De esos cuerpos, el tercero incluye hojas que no han sido foliadas. Del análisis de la documentación contenida en el trámite licitatorio se verificó que el pliego en relación al sistema constructivo incorpora el apartado “Variante de Sistema Constructivo” en la cual estipula que “se podrán presentar cotizaciones que utilicen sistemas constructivos no tradicionales“.

No obstante, en el mismo presenta una condicionalidad de la variante: “en el caso de proponerse una variante al sistema constructivo consignado en el presente Pliego, el Oferente deberá adjuntar e incluir en su oferta, cómputo y presupuesto, análisis de precios y planilla de cotización de: a) Sistema Constructivo tradicional (conforme al presente pliego) y b) Variante (en conformidad al sistema propuesto por el Oferente)“, establece expresamente.

La inspección del TC constató que el trámite carecía de la cotización en el sistema constructivo tradicional como estipula el pliego licitatorio, situación que evaluaron los técnicos: hacen a la oferta desestimable.

A pesar de todo esto, se construyó el edificio, tal como lo había decidido Pablo Grasso, presidente del IDUV.

Guardia Pediátrica del HRRG

Los detalles de la licitación son ls siguientes:

Licitación pública N° 26/IDUV/2016 “ Ampliación Servicio de Guardia Pediátrica Hospital Rio Gallegos ”

” Presupuesto Oficial: $ 11.425.000,00

Plazo de obra: 12 meses

Monto del contrato: $ 13.474.842,12

Empresa contratista: Escarabajal Ingenieria SRL

Inicio de Obra: 22 de agosto de 2017

Fecha prevista de finalización: agosto 2018

De acuerdo a lo previsto en el pliego de licitación y la oferta realizada por la empresa, la obra se ejecutaría en un plazo de doce (12) meses, sin embargo, a la fecha de la inspección de la auditoría la obra solo registraba un avance financiero del 16,5%, encontrándose visiblemente atrasada a los tiempos estipulados.

Se encontró una nota de la empresa cosntructora solicitando la neutralización de la obra, cuya paralización respondía, expresamente a este pedido de Escarabajal SRL, debido a que el Directorio del Hospital no habría tomado las medidas necesarias para liberar los espacios pertinentes en la zona de ejecución de la obra para proseguir con la misma.

Del registro contable del IDUV surge el monto de pagos total de $2.214.898,41 y no hay documentación que fundamente la paralización y/o atraso de la ejecución de la obra.

De acuerdo a la inspectora de obra, Arq. Cynthia Banciella Dickie, en el proyecto original de Ampliación, no se tuvo en cuenta dos aspectos fundamentales para el avance de la obra y que finalizada la obra se encuentre operativa. No tuvieron en cuenta la subestación de gas que alimente ese sector, ya que con lo que existe no se puede proveer a la ampliación de la guardia pediátrica.

Por otro lado, la empresa omitió en la oferta la cotización de los items “vigas de los niveles +3.40/+6.40 y la losa de alivianada de viguetas de hormigón con capa de compresión“, por lo que la contratista solicitó un adicional de obraque a criterio de la inspectora y según consta en al documentación, no correspondería reconocer dado que dichas tareas formaban parte de la obra licitada.

Asimismo, según la Inspectora, se tramitó otro adicional de obra para incorporar un baño para personas discapacitadas ya que no fue previsto en el proyecto original y que también la empresa pidió que reconozcan el costo adicional que implica la colocación de piso nuevo, en vista de la imposibilidad de recuperación del piso ya colocado en parte del área afectada a la obra.

Al respecto, la inspectora señala en el documento que esto debería ser analizado con el pliego licitatorio, en cuanto a los porcentajes que el mismo estipulaba de piso nuevo y piso recuperado.

Paseo Casa de Gobierno

Licitación pública N° 02/IDUV/2018 “ Puesta en valor paseo exterior Casa de Gobierno en Rio Gallegos “

“ Presupuesto Oficial: $ 8.400.000,00

Plazo de obra: 4 meses

Monto del contrato: $ 9.147.674,37

Empresa contratista: Magdalon Raúl Fernando

Inicio de Obra: 10 de Abril de 2018

Fecha prevista de finalización: agosto de 2018

El Tribunal de Cuentas auditó Informes de las inspecciones, notas de la Empresa y observó lo que se detalla a continuación y figura en la denuncia penal realizada en el Juzgado Nº 1:

El plazo de obra se excedió en lo estipulado por el pliego de bases y condiciones.

Se solicitaron ampliaciones y modificaciones mediante notas de la inspección que no están incluidas en la obra contratada.

Se realizó una inspección ocular, juntamente con el MMO Omar HUENCHUR del IDUV. Durante el recorrido el inspector informó respecto al estado de avance y de las modificaciones tal figuran en el expediente y que no se encontraban en el proyecto original que fue licitado.

Respeto al retraso en la culminación de la obra, el MMO informó que la misma se generó, por no contar con autorizaciones de la Municipalidad de Rio Gallegos para realizar la nivelación de la calle.

Esta autorización para convertir la calle en peatonal y la nueva ubicación de algunos servicios (soterramiento de telefonía, mangueras de riego, etc.) fueron causal de la extensión de los plazos para avanzar con diferentes etapas de la obra.

Al respecto, con fecha 16/05/2018, la empresa contratista ingresó nota, a la Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad, el plano de anteproyecto, solicitando se expida en cuanto a la planificación, normativas y aspectos funcionales de la licitación y posterior factibilidad para realizar la obra.

Al no tener respuesta el MMO concluyó la gestión de la autorización y modificó los plazos estipulados, pero sin que los inspectores pudieran contar con la documentación que avale dicho retraso en la ejecución de la obra.

Respecto de las ampliaciones y modificaciones, constan notas de la Arquitecta Jefa de la Obra Vanesa Escobar, que a continuación se detallan:

Nota de Pedido N°04 de fecha 05 de mayo de 2018: deja expresado el requerimiento por parte del Subsecretario de Telecomunicaciones (MSGG) de realizar “Soterramiento de la Red Telefónica“. Este requerimiento fue confirmado por el Inspector del IDUV al momento de la inspección ocular, pero hasta el momento no está probado si fue una ampliación de obra o si se trató de una modificación de ésta, señala el informe.

Nota de Pedido No 05 de fecha 05 de mayo de 2018, la Arquitecta Jefa de Obra representante técnica de IMAG S.A, dejó expresado la necesidad de instrucciones sobre ciertos casos y el requerimiento del Arquitecto Andrino, Vocal del IDUV respecto a:

a) Vereda perimetral de la Casa de Gobierno.

b) Iluminación central de la fachada.

c) Cambio de sistema de riego par gotea a sistema por aspersores

d) Proyector

Tampoco se documentó si esta solicitud (nota N° 5) se trató de una ampliación o modificación de la Obra.

Nota de Pedido No 07 de fecha 08 de mayo de 2018, la Arquitecta Jefa de Obra de la Empresa informó al inspector del organismo que la Sra. Gobernadora solicitó a la empresa contratista la incorporación de un sistema LED bajo las ventanas de la fachada y a su vez, un proyector Canon para exteriores que tendría la función de reflejar visuales en distintas fechas de relevancia histórica para la Provincia.

No encontraron documentado en la actuación del Tribunal de Cuentas, si este requerimiento correspondía al Proyecto Original, o es una ampliación o modificación de la obra.

Acceso Vial

Licitación pública N° 29/2017 “ Acceso Vial al Barrio San Benito “

“ Presupuesto Oficial: $ 4.700.000,00

Plaza de obra: 4 meses

Manta del contrato: $ 5.616.239,81

Empresa contratista: Consultora Better SRL

Inicio de Obra: 11 de enero de 2018

Fecha prevista de finalización: mayo de 2018

La obra fue adjudicada a la empresa Better SRL mediante Resolución 1086/17. El contrato suscripto entre las partes fue ratificado mediante Resolución 22/18.

Con fecha 28 de marzo de 2018 ingresó al IDUV Nota No 11NTHD/18 por la cual, el Vocal Técnico de la Administración General de Vialidad Provincial puso en conocimiento del Instituto diversas observaciones que surgieran del análisis realizado por la Dirección Ingeniería Vial y solicitó realizar las gestiones necesarias para subsanarlas.

De la Nota N°37/DIV/18 de fecha 26 de fecha de 2018, suscripta por el Director de Ingeniería Vial de la AGVP, surgieron las siguientes observaciones:

1- A esa fecha, la documentación presentada por la empresa no había sido aceptada ni autorizada , por no verificar el paquete estructural del pavimento propuesto para la obra.

, por no verificar el paquete estructural del pavimento propuesto para la obra. 2- La empresa incumplió el compromiso asumido , iniciando los trabajos en la zona del camino, sin consentimiento de la AGVP y procediendo a cortar la Ruta Provincial 53 generando desvíos vehiculares, los que tampoco fueron autorizados.

, iniciando los trabajos en la zona del camino, sin consentimiento de la AGVP y procediendo a cortar la Ruta Provincial 53 generando desvíos vehiculares, los que tampoco fueron autorizados. 3- La empresa no cumplió con la señalización mínima y necesaria preventiva de la obra, atentando contra la seguridad de la vía.

preventiva de la obra, atentando contra la seguridad de la vía. 4- Se determinó que el cálculo de tránsito efectuado por la empresa y utilizado como dato para el diseño del pavimento, fue erróneo y en detrimento del diseño de este .

. 5- Se detectó que los materiales utilizados por la empresa no resultaron homogéneos . Además, no se ejecutaron trabajos de compactación sobre la base de asiento previo a la colocación de los rellenos.

. Además, sobre la base de asiento previo a la colocación de los rellenos. 6- Se dejó constancia que la empresa no cumplió con lo estipulado en las especificaciones técnicas para obras viales y no sigue las reglas del buen arte de construir.

y no sigue las reglas del buen arte de construir. 7- Se dejó constancia de que no hubo personal profesional o técnico permanente en la obra, siendo los trabajos ejecutados por los maquinistas.

En virtud de ello la Dirección intimó a la empresa a rehacer los terraplenes.

Con fecha 29 de mayo de 2018 la empresa elevó a la Dirección General de Obras del IDUV planilla con nuevas cantidades en función al nuevo proyecto que fuera solicitado por la AGVP.

La obra, de acuerdo con la nota firmada por el representante técnico de la empresa, sufrió un incremento en las cantidades de distintos ítems, indicando además que tales incrementos sumados a las inclemencias climáticas acontecidas en el mes de febrero de ese año que produjeron complicaciones en la preparación del suelo con el consecuente atraso de tareas, justificarían una ampliación del plazo de ejecución de la obra en dos meses.

Las modificaciones implicaron un aumento del 19% ($1.067203,18), lo que incrementó el monto total de la obra a $ 6.683.442,99.

Dos semanas después de la solicitud de la modificación de la obra y ampliación del plazo de ejecución, el dia 12 de junio, la obra fue inaugurada.

Con fecha 22 de junio de 2018, la Jefa del Departamento Ingeniería de la Municipalidad de Rio Gallegos, informó a la Dirección de Obras Publicas respecto a la inspección ocular realizada a la obra observando que:

No existía presentación formal de planos de proyecto de obra .

. El acceso al Barrio San Benito debía realizarse por calle 17, lo que fue definido por el análisis diagnóstico de la estructura vial de la ciudad.

La obra fue iniciada sin la aprobación del proyecto .

. Se procedió a colocar el asfalto con temperaturas debajo de las permitidas .

. A esa fecha la obra se había demolido , de acuerdo a lo manifestado por el IDUV.

, de acuerdo a lo manifestado por el IDUV. Según constan en los registros del Instituto, se realizaron pagos por la suma total de $ 5.935.720,97.

Los responsables del IDUV no dieron ni presentaron en sus descargos documentación que avale las acciones llevadas a cabo.

Vehículos del IDUV

La denuncia penal contra el IDUV abarca también el estado del parque automotor del Instituto.

Muchos rodados no han sido registrado por falta de documentación , otros se encuentran en comodato y se constató que tres rodados han sufrido destrucción total, por lo que se han entregado a la aseguradora, a continuación, se detallan:

Pablo Grasso

El responsable no informó las circunstancias por las cuales se produjo la destrucción total de cada uno de los vehículos, ni adjuntó la documental correspondiente.

Asimismo, en el apartado de parque automotor, se observaron las siguientes irregularidades:

Adquisición de repuesto, mantenimiento y reparaciones

La inspección del Tribunal verificó tramites de adquisición de repuestos, servicios de mantenimiento y reparaciones efectuados a los rodados durante los ejercicios 2017 y 2018.

Verificó que los mismos se encuadran en los alcances de la Ley N° 760 – Articulo 26 – Punta 3) Contratación Directa – inciso d) “Cuando medien probadas razones de urgencia, o no sea posible la licitación o el remate público o cuando su realización resienta seriamente al servicio”. Se observó que los expedientes en general carecen de la justificación debidamente acreditada de la condición de urgencia para ser encuadradas en dicha modalidad.

El responsable no informó nada al respecto, ni tuvo en cuenta que la contratación directa utilizada para la reparación del parque automotor constituye una modalidad de contratación excepcional debiendo estar fundadas en razones de “urgencias” y lo “causas de fuerza mayor”, siendo la misma concreta, actual e impostergable, debidamente examinada y probada.

Sumado a ello, se observaron numerosos tramites cuyo objeto es la realización de servicios completos de los vehículos, encuadrándose los mismos en el inc. d) razones de urgencia.

Dicho trabajo es programable conforme al kilometraje del rodado, al uso y tiempo transcurrido desde el ultimo mantenimiento, considerando que las concesionarias oficiales generalmente recomiendan hacer el servicio completo cada diez mil kilómetros o de forma anual.

Se hallaron algunos trabajos de mantenimiento y reparaciones realizados a vehículos del parque automotor del Instituto que se reiteran en menos de un año, sin contar en ninguno de los casos con informes técnicos que justifiquen la necesidad de efectuar el trabajo motivo que no permitió evaluar la procedencia de los servicios.

En lo que respecta al resguardo de los rodados, el informe técnico señaló que el responsable del sector automotor informó que el IDUV no cuenta con un espacio físico para el resguardo del parque automotor, por lo tanto, los rodados afectados a los agentes del organismo son llevados a sus domicilios, utilizándolos en forma particular.

Sin embargo, los auditores del Tribunal de Cuentas concurrieron al predio en el que son depositados los vehículos fuera de funcionamiento y en el que estaba siendo construido el nuevo edificio del instituto y comprobaron que el mismo contaba con dimensiones tales que permitían el resguardo del parque automotor.

A pesar de todo esto aquí enumerado, los integrantes del Tribunal de Cuenta Dres. Carlos Javier Ramos, Romina Fernanda Gaitán y María Matilde Morales, votaron en contra de la apertura del Juicio Administrativo de Responsabilidad Patrimonial y a la realización de denuncia penal. (Agencia OPI Santa Cruz)