FAMILIARES DE MARCELA LÓPEZ CONCURREN A UNA AUDIENCIA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA

Sin duda el gremio de la construcción junto con Petroleros, son los sindicatos más violentos de Santa Cruz. En su haber constan muchos enfrentamientos callejeros para dirimir internas o intereses propios de cada organización y en ese trance siempre hubo golpeados, destrozos, desmanes, tiroteos y hasta muertos. Una constante sobre ellos es que no hay justicia. Y eso tampoco es casual.

Son dos sindicatos con una fuerte impronta patotera, autoritaria y en ambos casos (no por casualidad) están fuertemente vinculados con el gobierno provincial. La UOCRA fue y es una “reserva fría” que usó históricamente el gobierno provincial, desde aquel 2007 cuando Lázaro Báez licenciaba a sus obreros y Belucchi, Secretario General mandaba a la mano de obra desocupada a vallar casa de gobierno y a golpear a los docentes, como la brutal paliza que les dieron en Río Turbio, en pleno gobierno de Daniel Peralta.

El Sindicato de Petroleros Privados, con algunos chisporroteos por intereses cruzados, terminó siendo parte del gobierno provincial, de hecho su Secretario General Claudio Vidal, se inició en la política en el FPV y forma parte del mismo que le ayudó a ganar la gobernación a Alicia Kirchner.

Decimos esto para enmarca el caso que demuestra estas diferencias, toda vez que la UOCRA con intervalo de pocos días, volvió a cometer desmanes, golpearon a propios y extraños, rompieron con piedras ventanas y amenazaron a vecinos de la cuadra donde se emplaza la sede gremial en calle Alcorta, a poca distancia de casa de gobierno y esta batahola hizo necesaria la intervención de la policía que detuvo a un par de estos lúmpenes, dirigidos, conducidos y apañados por una dirigencia soberbia con protección oficial. Pero ya están libres.

En ese marco quien salió al rescate de la UOCRA fue nada más y nada menos que la propia gobernadora Alicia Kirchner, quien rápidamente se comunicó con el Secretario General de UOCRA, su amigo Gerardo Martínez, quien lidera el sindicato de la construcción desde 1990 y allí, tal lo trascendido (pero no la verdad de los que hablaron) Alicia le pidió que intervenga y le planteó la posibilidad de trasladar la sede de la UOCRA de calle Alcorta, dado que hay en la proximidad un jardín maternal y consultorios médicos, los cuales están en peligro, debido a los enfrentamientos entre sus afiliados.

Lo inaudito y lo elocuente

Sin duda, la gobernadora decidió intervenir en la interna de la UOCRA, no solo por solidarizarse con el jardín maternal cercano ni con los médicos que están allí hace tantos años o más que la propia sede de la UOCRA. Tampoco es la primera vez que elementos antisociales de este sindicato cometen desmanes en los alrededores. Lo hizo por razones personales y de proximidad política con el sindicato, que constituye su “guardia pretoriana”.

Hace unos años, OPI hizo una nota donde dos vecinas denunciaron que no las dejaban entrar y/o salir de sus casas, debido a que gente desocupada de este sindicato, en medio de un conflicto con la dirigencia local, había copado la calle y los paredones de las propiedades vecinas, donde orinaban, gritaban, comían y hasta golpeaban solicitando a sus moradores agua y la vecina decía muy preocupada que con su hija no podían salir de sus viviendas, debido a la cantidad de groserías que les decían y al miedo que les daba gente alcoholizada y drogada, como lucían amenazantes en las veredas, bloqueando los domicilios vecinos.

El gobierno, en esos casos, solo se limitaba a ordenar que la policía corte la calle y dejaba que “el proceso” interno de la UOCRA se dirimiera como “naturalmente” iba a ocurrir: con corridas, golpes y ataques de las patotas organizadas por el secretario general de gremio provincial. Nunca les importó el jardín y los médicos.

Pero esto tiene una razón. La íntima amistad de Alicia con Martínez no es casual, es institucional. De hecho la gobernadora desde que asumió su primer mandato subsidia, mantiene y sostiene a la UOCRA con pagos mensuales, una forma de desviar millonarios fondos públicos hacia el sindicato, con la excusa de ayudar a personal en épocas de veda invernal, pero se sabe que esos fondos no solo llegan en invierno, sino durante todo el año. Estos aportes el gobierno se los ha enviado a manos de la dirigencia de la UOCRA en base a un listado que nadie controla y desocupados de la construcción han denunciado que de ese listado, arbitrario y manejado solo por el Secretario General, solo se pagaba un 25% y el resto tenía un destino incierto, pero no iba a los bolsillos de los desocupados, afirmaron.

Por otro lado, nadie desconoce la fuerte vinculación de negocios que tiene la UOCRA con la UTE Represas Patagonia que construye las represas sobre el río Santa Cruz.

Fue el gobierno nacional, incluyendo al anterior de CFK, el de Mauricio Macri y el actual de Fernández, quien le otorgó a la UOCRA la potestad de decidir quién entra o no a trabajar en el complejo hidroeléctrico. Y de hecho en OPI lo hemos publicado en varios informes con testimonios de los trabajadores y la injerencia d ela UOCRA en represas es tal que cuando en Cóndor Cliff y Barrancosa hubo problemas con los vigiladores, la UOCRA puso personal a cumplir esa tareas, cuando hubo conflicto con los choferes, personal de la UOCRA se encargó de mover las unidades y cuando el personal policial no quería bajar al complejo por problemas del Covid, la UOCRA se ocupó de cumplir esa tareas en los obradores, instalándose en el ingreso y egreso de personal, etc.

Solo en este marco se entiende la actitud de la gobernadora que, ocurrido los desmanes de esta facción sindical, no duda en levantar el teléfono para resolver esta interna en la cual se mete el gobierno, vaya a saber con qué intereses ulteriores, porque la idea de “mudar la sede”, posiblemente no sea gratis. Ello lleve a “donar terrenos”, “ayudar a construir una nueva sede” y todo eso, como sabemos en Santa Cruz, significa millonarios fondos, sobre la teoría de que “creada la necesidad” se fundan muy buenos negocios.

Cuestión de actitud

Si uno compara la reacción de la gobernadora con otros hechos ocurridos en la provincia, se da cuenta que no es la misma vara con la que se miden los problemas a medida que van surgiendo.

El gobierno no denunció a la UOCRA a través de la fiscalía, por desmanes en al vía pública, ni le impone sanciones o le retira la colaboración. Pero a los docentes los ha denunciado y los tiene embargados por 14 millones de pesos y a los jubilados que protestaron en la Caja de Previsión, el Fiscal los denunció y los mantiene con causa y embargos por haber protestado pidiendo que les pagaran las jubilaciones.

Esta última semana, como informamos, los 110 médicos del Hospital Regional de Río Gallegos llevaron sus reclamos por bajos salarios al izamiento dominical y la puerta de casa de gobierno, donde nadie los atendió. Tampoco lo hizo el Ministro de Trabajo de la provincia, Teodoro Camino.

Pues bien, el tema de la UOCRA fue prioritario para la cartera del ex intendente de Las Heras, por orden de la propia gobernadora. (Agencia OPI Santa Cruz)

FAMILIARES DE MARCELA LÓPEZ CONCURREN A UNA AUDIENCIA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA

Luego que la querella por la desaparición de Marcela López, hiciera una presentación ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, pidiendo que la investigación por el crimen se abriera a la hipótesis de un secuestro extorsivo, con posibles conexiones con el poder, el Juez se declaró incompetente y con esta acción, anuló las posibilidades de investigar está línea que la justicia provincial se niega a seguir.

Debido a ello y ante la apelación generada luego de esta decisión del Juez Claudio Vázquez, tomó intervención la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a cargo del Dr Javeir Leal Ibarra, quien convocó a las partes a una Audiencia el día 11 de noviembre de 2021.

El abogado Jorge Trevotich le dijo a OPI “En Río Gallegos, el juez federal Claudio Vázquez se negó a tomar la causa para no seguir la hipótesis planteada del secuestro extorsivo, sin siquiera leer nada; fue un rechazo in límine como decimos los abogados. Dice el juez que pidió la causa y la leyó, nosotros presentamos tres horas de audio, fueron cinco personas que vieron los dólares termosellados, el propio José Luis Balado en sus conversaciones con Rocío (hija de Marcela) dice que Marcela fue secuestrada y conecta el hecho con gente del poder como su sobrino, allegado a la familia Kirchner y a pesar de todo lo que existe y se ha probado, el juez federal no creyó nada, dijo que no está probado que exista secuestro extorsivo, pero tampoco se investigó; por eso ahora vamos a explicar todo ante la Cámara de Comodoro”, indicó.

De acuerdo a lo que le apuntó el abogado de la querella a OPI, prevén estar en Comodoro Rivadavia el día 10 y viajarán para participar de la Audiencia los hijos de Marcela López Rocío, Mario y Analía.

“Esta Audiencia es convocada por el Tribunal en base a nuestra Apelación y allí van a decidir si está bien o no la declaración de incompetencia del Juzgado Federal de Río Gallegos”, aclaró Trevotich “En esa Audiencia vamos a estar presenten la querella y un representante del juzgado federal de esta ciudad, donde se van a exponer los detalles de por qué fue rechazada por la Justicia Federal y nuestros argumentos y allí, los jueces del Tribunal, decidirán como sigue esto a partir de lo que vamos a exponer de uno y otro lado”, agregó.

Intrigante decisión

La decisión que va a tomar la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo del Juez Leal Ibarra, concita no solo la atención de la familia de Marcela López y de los principales medios de país que están expectantes de cómo evoluciona la causa, sino del propio poder político; no es un secreto lo que dijo José Luis Balado quien conectó la desaparición de Marcela López con el entorno político donde está su sobrino vinculado a Máximo Kirchner y esto implica un plus de presión para los distintos estamentos judiciales que intervienen y deben tomar la decisión de si van a investigar la nueva hipótesis o no.

Distinto delito, igual procedimiento

Vamos a repetir lo que apuntamos en otros informes sobre esta causa: desde el inicio de la investigación el caso de Marcela López padece situaciones similares a las que se dieron cuando el Fiscal Nisman fue asesinado, salvando las distancias de ambos casos, hasta por un tema jurisdiccional, pero donde todo parece seguir un manual de encubrimiento, cuando estos crímenes rozan el poder. Veamos:

La investigación de Marcela López a cargo de la jueza López Lestón, solo investiga una pista: la del suicidio.

Se negó sistemáticamente a seguir una pista alternativa, a pesar que Balado habla de que la mujer fue secuestrada.

La jueza se fundamenta en una “Autopsia psicológica” efectuada, donde la psicóloga dijo que Marcela López era “depresiva” con “tendencia al suicidio”, algo firmemente negado desde el entorno familiar y desde la pruebas colectadas.

y desde la pruebas colectadas. No se han seguido pistas alternativas con el hallazgo de huesos, pelos y un llavero de Marcela López enterrados en terrenos de Balado.

Se han “ensuciado” pruebas y lugares a peritar.

Se comprobó que fueron plantadas pruebas con ropas de Marcela López, dejadas en el muelle de la ría. A partir de allí la jueza se abocó a buscar a la desaparecida por toda al ría local.

La jueza llegó a decirle a Rocío que a su madre se la podría haber “comido un mamífero” y a Herrero, que los huesos encontrados bien podrán haber llegado allí por medio de una gaviota o un perro.

La aparición de dólares termosellados y vistos por al menos cuatro personas, desató un cambio radical en la causa, pero la justicia no lo convalidó.

A partir de allí y la publicación en OPI de los audios de José Luis Balado con Rocío González, donde le manifiesta el hallazgo y la vinculación política con la desaparición de Marcela, el caso comenzó a ser sembrado de dudas por parte de medios oficialistas y periodismo donde se trató de enlodar y obstruir la causa, a través de las críticas hacia la querella.

y periodismo donde se trató de enlodar y obstruir la causa, a través de las críticas hacia la querella. Al abogado Jorge Trevotich, también se los denigró públicamente, tildándolo de mentiroso, fabulador y hasta la jueza Rosana Suarez lo acusó de ser instigador de una movilización donde le tiraron una bomba de estruendo debajo de su ventana. El abogado lo negó, con pruebas, videos de que no estuvo allí y cargó contra el afán de sepultar la causa.

Los medios provinciales y los abogados defensores de José Luis Balado dejaron entrever que éste no está en sus cabales , como forma de invalidar sus dichos en las conversaciones con Rocío y de esta manera, si Balado está loco, todo el resto se cae porque es mentira .

, como forma y de esta manera, si Balado está loco, . También en los medios se abrió fuego mediático contra el buscador de huellas, el adiestrador de perros rionegrino Marcos Herrero , de quien se ha dicho de todo, a pesar de no tener causas respecto de su accionar, solo con el fin de desacreditar su accionar en la búsqueda de un mecanismo para anular su trabajo.

, de quien se ha dicho de todo, a pesar de no tener causas respecto de su accionar, solo con el fin en la búsqueda de un mecanismo para anular su trabajo. El Juez Federal de Río Gallegos, se negó a tomar la causa y ni siquiera fue una opción investigar.

Ahora queda una instancia superior, que es la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Habrá que ver cómo sigue este derrotero de los hijos de Marcela López que hasta ahora no tienen justicia.

Marcela López desapareció el 22 de mayo de este año y no hay ni una sola señal de ella ni la mínima hipótesisde lo que pueda haber sucedido.Trevotich le dijo a OPI que en caso de que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro diga que no hay méritos para investigar, acudirán a Casación y así seguirán las instancias hasta llegar a la Corte Suprema, no obstante, aseguró que se han iniciado gestiones para que organismos internacionales de DDHH, Violencia de Género y Desapariciones tomen el caso de Marcela López como un tema emblemático de desaparición en democracia, donde estaría involucrado el poder político y una parte de la justicia, lo cual agrava aún más las circunstancias que rodean a este crimen sin solución ni voluntad para esclarecerlo. (Agencia OPI Santa Cruz)