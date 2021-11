Repudio de ADEPA a los dichos de Daniel Gollan sobre un “periodismo mafioso”

Según publica Clarín La entidad condenó las expresiones del candidato a diputado y ex ministro de Salud de la Provincia.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó este martes las expresiones del candidato a diputado por la Provincia, Daniel Gollan, quien había calificado de “mafioso” a un sector del periodismo.

El ex ministro de Salud bonaerense había cuestionado la repercusión de sus dichos sobre el “plan platita” y afirmó: “Se juega todo el tiempo con la cancha inclinada, con un periodismo mafioso, un periodismo absolutamente que toma partido político, pero en forma mafiosa, porque para mí hacer esto con la prensa es parte de una práctica mafiosa”.

Desde ADEPA afirmaron que “este agravio es un reflejo intolerante y una clara muestra de incomprensión sobre el rol que juegan los medios en el sistema democrático”.

En un comunicado difundido esta tarde por las redes sociales, remarcaron que sus declaraciones “se suman a otras de los últimos días, como las del dirigente camporista de Lanús, Julián Alvarez, quien hizo una referencia escatológica sobre los medios”.

“Más eslabones de una cadena de descalificaciones, muchas de ellas expuestas en el último informe de libertad de prensa de Adepa, que afecta el clima de libertad de expresión en nuestro país”, agregó.

Como cierre, desde la asociación periodística indicaron que este clima “debe ser particularmente preservado en contextos delicados para la vida institucional”.

En su comunicado, ADEPA recordó el episodio que protagonizó Julián Álvarez, exsecretario de Justicia, en un acto de Máximo Kirchner en el microestadio de Lanús.

“Vamos a recuperar la dignidad de los argentinos si nos enfrentamos a los medios hegemónicos que le meten mierda en la cabeza a los argentinos y a las argentinas”, fueron las palabras del dirigente de La Cámpora consideradas “escatológicas”.

Gollan y la “platita”

La última aparición polémica del candidato a diputado nacional del Frente de Todos ocurrió este lunes, en una entrevista radial. Allí, el ex ministro bonaerense dijo su frase sobre el “periodismo mafioso”: habló de “un periodismo absolutamente que toma partido político, pero en forma mafiosa, porque para mí hacer esto con la prensa es parte de una práctica mafiosa”.

Lo hizo cuando fue consultado sobre su curiosa definición posterior a la derrota del oficialismo en las PASO, sobre la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos y otros factores que influyeron en el revés electoral del kirchnerismo.

“Te lo voy a decir como me dijo una señora en un barrio, me dijo que no fue a votar. Le pregunté por qué. ‘Y, porque estamos mal’, me respondió. Alguien le preguntó si le molestó la foto. Nos dijo: ‘mirá, la foto, con un poco de platita más en el bolsillo, es otra cosa'”, dijo Gollan después de las primarias.

Daniel Gollan y el impacto de las fotos de Olivos en las PASO.

Este lunes intentó una nueva defensa sobre ese traspié radial. “En la nota que Ernesto Tenembaum me hace a mí, la clave que me dice dos veces es ‘no me hagas tu análisis, tu interpretación de lo que te digo, decime lo que te dice la gente’ esa era la clave de la nota”, le aseguró Gollan en AM 750. Y luego la emprendió contra el periodismo.

Con todo, las palabras de Gollan adelantaron una serie de medidas económicas del Frente de Todos, entre el clientelismo de los obsequios como heladeras y casi dos decenas de rimbombantes anuncios que se frustraron antes de ponerse en marcha.

De acuerdo a informes de consultoras, el llamado “Plan Platita” significó el desembolso de un equivalente al 0,5% del PBI y a $ 4.000 millones por día.

En esa última categoría se ubica el programa “Más Cultura Joven”. En una conferencia de prensa, Tristán Bauer -ministro de Cultura- y Fernanda Raverta -titular de la AFIP- adelantaron que se entregaría semestralmente $ 5.000 a jóvenes de 18 a 24 años para que utilicen en rubros vinculados a la cultura: teatro, cine, recitales, compra de instrumentos musicales.

El objetivo era acompañar el “reencuentro” de los jóvenes en el espacio público, después de largos meses de aislamiento. Y también la reactivación de uno de los sectores más golpeados por la cuarentena: el cultural.

Sin embargo, días más tarde la Justicia dejó en suspenso la medida de incentivo económico hasta después de las elecciones.

La decisión la tomó la jueza federal con competencia electoral, María Servini, ante una medida cautelar solicitada por el abogado Cristina Cao, con el mismo objeto que la denuncia que formuló el PRO: el uso de fondos públicos con fines proselitistas.

De esta manera, hasta que no pase el 14 de noviembre, el ministro de Cultura no podrá implementar el plan.

Otras iniciativas oficialistas que apuntan al bolsillo en tiempos post-PASO son la suba del mínimo no imponible de Ganancias hasta $ 175.000, el aumento en el Salario Mínimo Vital y Móvil y la jubilación anticipada para quienes cuentan con 30 años de aporte, les falta cinco años para retirarse y se encuentran desocupados. (Clarín)