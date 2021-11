Elecciones en ADOSAC: la Lista LILA en carrera para darle continuidad a la independencia, la coherencia sindical y la defensa plena de los derechos del docente de Santa Cruz

Este 17 de noviembre, ADOSAC renueva Comisión Directiva Provincial, Comisión Revisora de Cuentas, Paritarios Provinciales y Delegados al Congreso de CTERA, en un acto eleccionario que, como siempre, demuestra la profunda vocación democrática que caracteriza la vida institucional del sindicato más activo y más proactivo en cuestiones básicas de defensa a sus afiliados y el único gremio sin ninguna vinculación política e ideológica, tanto con el poder como con partidos políticos de la oposición.

Desde hace varios años a esta parte, la mayoría de la docencia santacruceña ha confirmado a la AGRUPACIÓN LILA como conductora a nivel provincial y en la mayoría de las filiales en A.DO.SA.C. y no es un hecho meramente casual o por la conformación de un unicato sindical, como ocurre en otros sectores, desde su concepción misma, la Agrupación Lila ha mantenido sus principio fundantes que, como lo referimos en el párrafo anterior, tiene que ver con la independencia del poder y los partidos políticos, habida cuenta del amplio espectro ideológico que conforma el universo docentes en la provincia y en base a ello la Lista LILA, resguarda y respeta la libertad de pensamiento y de opinión, lidera un universo multideológico y como tal, su ecuanimidad y respeto a la diversidad de opiniones, es una de las bases conceptuales de su existencia.

Javier Fernández, de la Filial ADOSAC de las Heras y candidato a Secretario General en las elecciones de noviembre, señaló como pensamiento que condensa el espíritu de la Lista LILA en la continuidad de la conducción gremial “En esta oportunidad hemos logrado amalgamar una conducción con la experiencia suficiente y responsables de sostener al sindicato en varios de los momentos más difíciles de estos últimos años con compañeros que se van sumando a este proyecto y que se configuran como la dirigencia indudable de los tiempos que vendrán”, aludiendo en todo momento a que en esta nueva etapa se prevé como una continuidad del proceso iniciado hace años, pero potenciado por la iniciativa de nueva gente que toma la posta de manos de la conducción actual, solo con fines de lograr y fortalecer los objetivos que la Agrupación LILA tiene sus bases programáticas ya fijadas, consensuadas, definidas y por lo tanto las personas que las impulsan son instrumentos necesarios que valoran el recambio porque en esa diversidad se sustenta la convicción, el esfuerzo y la capacidad de trabajo en beneficio del sector docente de Santa Cruz.

Quienes conforman la Lista LILA que competirá en las elecciones internas del gremio para quedarse con la conducción provincial, se encuentran:

Javier Fernández de la filial Las Heras- candidato a Secretario General

Mónica Alejandra Flores de la filial Río Turbio- candidata a Secretaria Adjunta

Raúl Viltes de la filial Caleta Olivia- candidato a Secretario Administrativo

Mariela Copa de la filial El Calafate- candidato a Secretaria Gremial

Mirian Soria de la filial Río Turbio- candidato a Secretaria de Finanzas

Loida Barrientos de la filial Caleta Olivia- candidato a Secretario Acción Social y Asuntos Jubilatorios

Nicolás Pereyra de la filial Río Gallegos- candidato a Secretario de Prensa.

Fernández resumió y resaltó la constitución ecléctica que tiene la Agrupación LILA, como forma de interpretar y ejercer la democracia y la transparencia de convocatoria “La participación y compromiso de cada uno de los compañeros que integran la Lista LILA, donde también se incluyen Vocales, Paritarios Provinciales, Comisión Revisora de Cuentas y Delegados al Congreso de CTERA no solo es un acto proclamativo ni coyuntural, se trata de militantes en su escuela, en su filial y en las comunidades a las que pertenecen; siempre presentes tanto en los momentos más duros como gremio en defensa de los derechos de cada afiliado, como en los difíciles que nos ha tocado y nos toca transitar desde lo institucional, siendo coherentes con los verdaderos intereses de la docencia de nuestra provincia, sin lineamientos externos de corte político partidarios ni cegados por odio a quienes democráticamente conducen”, describió el candidato a Secretario General y agregó “Somos orgánicos como siempre lo hemos sido, respetuosos de las decisiones de las mayorías. Esta elección no es una más, en ella se dirime un modelo de sindicalismo que no debe dar igual a ningún afiliado y el acto de votar debe constituir un acto profundamente reflexivo para saber de dónde vinimos hacia dónde vamos y en ese tránsito difícil, áspero y confrontativo con el poder, quien estuvo al frente, fue la Agrupación LILA que peleó y le puso una bisagra a los derechos docentes en el 2006/2007 y desde entonces no paró de conducir y aunar esfuerzos trabajando estrechamente para con el afiliado docente de la provincia”, concluyó Javier Fernández.

Otras listas

En las elecciones del 17 de noviembre 2021 de ADOSAC a nivel provincial, competirán: la lista 7- sin color, la Lista Multicolor N° 136 (Tribuna Docente-Docentes en Marcha- Ocre- Granate Río Gallegos- Alternativa Docente)

Y lista LILA N° 2.

En opinión de los integrantes de la Lista LILA las próximas elecciones son cruciales para determinar el perfil que va a tener la ADOSAC en el próximo periodo; si sostiene su espíritu de independencia y coherencia gremial, enfocada en la lucha a favor del docente como piedra angular de su función específica o si toma un camino absolutamente distinto, donde se ponga en riesgo, no solo el sostenimiento de los logros que por años costaron sacrificios y frustraciones, sino que se pondrá en juego el patrimonio más importante que actualmente ha conseguido construir la ADOSAC: la independencia de los poderes y la transparencia de sus actos sindicales. (Prensa Lista Lila/OPI Santa Cruz)