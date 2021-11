LA JUSTICIA FEDERAL LLAMÓ A AUDIENCIA DE RATIFICACIÓN POR LOS 116 MILLONES DE PESOS DENUNCIADOS EN FACTURAS APÓCRIFAS EN EL IDUV

El nuevo edificio del IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda) ubicado en Av. Gregores de Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El 22 de octubre 2021 publicamos un informe bajo el título “Denuncia penal a Pablo Grasso por facturas apócrifas en la construcción del hospital en El Calafate, mientras se desempeñó como presidente del IDUV” y allí expresamos detalladamente en base al informe del Tribunal de Cuenta de la provincia, cómo el Instituto de la Vivienda, había incurrido en un delito federal con emisión de facturas apócrifas por 116 millones de pesos, razón por lo cual la Vocal en minoría del organismo auditor, Dra Yanina Gribaudo, efectuó una denuncia penal ante el juzgado Federal de Río Gallegos, sin que pudiera obtener el acompañamiento de sus pares en el TC, incluyendo al propio presidente el Dr Carlos Ramos.

Ayer, la justicia federal convocó a la Dra Gribaudo a una Audiencia de Ratificación, a partir de lo cual la fiscalía tomará la decisión de impulsar el proceso de investigación y colección de pruebas.

La Dra Yanina Gribaudo le confirmó a OPI la audiencia a la que fue citada, señalando “Fue muy corta, apenas 10 minutos ante el Fiscal Federal Julio Zárate, donde se leyeron los artículos de la ley y me preguntaron su ratificaba y/o rectificaba todo o en partes lo denunciado, a lo que, obviamente, le dije que ratificaba en todo lo denunciado por mí y allí concluyó el procedimiento”, indicó la abogada.

Ahora la justicia federal deberá apoyarse en los dictámenes del Tribunal de Cuenta y convocar las medidas de prueba, correr traslado a distintos organismos, convocar a declarar a testigos, ex funcionarios y con ello armar un cuadro de situación que le permita a la justicia federal evaluar la contundencia de las pruebas y la corroboración de los hechos que se visibilizan en la denuncia presentada por la Vocal.

Gribaudo le dijo a OPI “Mi denuncia no se basa en opinión personal o en aspectos que intuyo o me parecen que son de tal o cual manera, está fundado en hechos fácticos, en datos concretos, en documentación oficial, es un dictamen técnico de auditores donde yo no participé, con el valor agregado que en esos dictámenes, los mismos funcionarios reconocen las irregularidades/delitos y lo expresan en sus descargos” admitió la Vocal a lo que se debe agregar que todos los integrantes del Tribunal de Cuenta son conscientes de estos delitos, sin embargo, se negaron a denunciar penalmente al/los responsables.

La presentación judicial efectuada por la Dra Yanina Silivia Gribaudo incluye al actual Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, ex presidente del IDUV (Instituto de la Vivienda), a Oscar Arbe, actual Subgerente de Ferrocarril y Puertos de YCRT y a los Directores Administrativos, Juan Pedro Cvitanic, Jonathan Nifosi, entre otros ex funcionarios del IDUV.

El delito principal es la existencia de facturas apócrifas en la obra del Hospital de El Calafate, por la suma de 116 millones de pesos. (Agencia OPI Santa Cruz)