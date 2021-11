EL INTENDENTE DE 28 DE NOVIEMBRE ANUNCIÓ SORTEO DE AUTOS, TELEVISORES, HELADERAS Y CABAÑAS, PERO NO DA RESPUESTA A LOS CONCEJALES

Fernando Españon intendente de 28 de Noviembre

En relación a nuestra nota de ayer sobre el conflicto institucional entre el intendente de 28 de Noviembre Fernando Españón y los cinco concejales del Frente de Todos, quienes les reclaman respeto institucional al Cuerpo, pago de sueldos, presupuesto y nombramiento de personal en el Concejo Deliberante, ayer el jefe comunal se dedicó a realizar anuncios pre-electorales y en una conferencia de prensa donde nadie lo puso incómodo con alguna pregunta inconveniente, Españón dijo “Estoy orgulloso que se haya entendido el trabajo que hicimos estos dos año de haber sacado del pozo en que estaba 28 de Noviembre y haberla reconstruido con gran esfuerzo”.

Y teniendo como blanco al trabajador municipal dijo “Antes los compañeros municipales estaban catalogado como unos vagos y hoy los vecinos de 28 de Noviembre tienen otro gesto y eso quiere decir que el trabajo se está haciendo bien”. Recordemos que durante su gestión, los propios empleados municipales cuestionaron muchas veces al intendente por su actitud autoritaria y falta de sensibilidad con el sector.

Luego y efectuando una defensa pública de su gestión, algo que está fuertemente cuestionado desde distintos sectores inclusive por los propios concejales de su partido, prometió clarificar las inversiones y las erogaciones municipales, cuestión que hasta el momento nunca realizó a pesar de los pedidos formales que recibió desde el CD de la ciudad.

Buenas noticias

El intendente Españón, se dedicó a dar “buenas noticias” para los empleados municipales y anunció próximamente el sorteo de un auto 0 km, televisores, dos motos y una heladera y también el sorteo, en el mes de diciembre, de una cabaña entre todos aquellos trabajadores del municipio que no tengan vivienda propia. “Es la primera vez que se hace algo así”, dijo el intendente, quien adelantó que se está trabajando junto con el IDUV, sobre las 38 viviendas planificadas para su localidad.

OPI habló con dos trabajadores del municipio, quienes dieron una explicación sobre la actitud del intendente Marcos M dijo “Es pura basura electoral. Este tipo nos estuvo ignorando a la mayoría que no somos funcionales a él, un autoritario y garca peor que el anterior (Hugo Garay), porque por lo menos con el otro se podía hablar, con este no; desde que llegó se cree rey”, en tanto Raúl S opinó “Lo que hace el intendente lo hace por orden (y fondos) de Claudio Vidal ¿De dónde va a sacar plata si el tipo no recauda? ¿Cómo hace para disponer de fondos, si recorta a todo el mundo? Es guita de la política y la pone con los empleados municipales para tratar de revertir la bronca que hay por cómo se manejó en estos dos años” y agregó “el tipo (Fernando Españón) saca una cuenta, como mínimo en cada casa de un municipal votan dos personas; es decir que el vidalismo traduce esto en votos. Por eso en vez de ir a regalar electrodomésticos puerta a puerta o hacerlo para la comunidad, lo hace solo para los empleados públicos, donde se concentra el voto. Pero acá nadie se pregunta ni pregunta de dónde saca la plata para hacer de Papá Noel días antes de estas elecciones. En la conferencia de prensa que dio ayer a ninguno se le ocurrió preguntar eso, que hubiera sido lo lógico”, indicó la fuente consultada.

Demagogia y extorsión

Consultada otra fuente municipal enfrentada con el intendente y que cuestiona su férrea actitud conductista y obstructiva, dijo respecto de Españón “El tipo era normal, fue concejal por dos periodos, no es alguien que desconoce el paño: pero se transformó en esto que es hoy no se si por consejos del Vidal o decisión propia, pero realmente se transformó en un intolerante, autoritario y extorsionador”.

Luego de señalar que en el municipio hay una plantilla de personal cercano a los 1.500 trabajadores para una pequeña localidad como 28 de Noviembre, indicó que desde Nación el intendente recibe planes de $ 30.000 y él paga solo la mitad de esos montos y el resto, nadie sabe dónde van a parar.

“El plan de viviendas que anunció ayer es un proyecto que le dieron desde Nación y es solo una promesa, pero nada de esto llegaría a 28 de Noviembre si no hubiera una relación fluida entre (Claudio) Vidal y Máximo (Krichner)”, corroborando el nivel de pertenencia entre quien se destaca como líder del SER y el hijo de la vicepresidente.

Finalmente la fuente aseguró “Españón hizo entrar mucha gente para ganar las elecciones. Los ocupa y les da como única consigna salir a entregar votos y les hace tomar asistencia” y remarcó “Es el procedimiento típico de un extorsionador y la gente se suma, aunque sea en negro, pero en este momento se sabe que con la plata se mueve gente y en estos momentos de tanta carencia, esta gente con plata de vaya a saber dónde, extorsiona a la gente para lograr sus objetivos electorales”.

Concejales en conflicto

Como lo dijimos ayer, los cinco concejales del Frente de Todos, el partido del cual forma parte Fernando Españón y su jefe Claudio Vidal, redactaron un pedido de audiencia a la gobernadora Alicia Kirchner, para exponer ante ella la situación institucional por la que atraviesa el Cuerpo, en relación a la actitud negativa que el intendente de 28 de Noviembre, mantiene en plena democracia, con el ámbito legislativo municipal.

En el texto del documento, mencionado por ellos como “carta abierta”, prevalece un fuerte cuestionamiento hacia Españón, que, recordemos, pertenece al propio partido gobernante.

“Hace más de un año y medio que desde el Poder Legislativo de “28 de Noviembre”, Poder más democrático que existe y donde se concentra la mayor voluntad del voto popular, venimos expresando la imperiosa necesidad de que sea respetado como lo establece la Constitución Nacional, Provincial y Ley N° 55 “Orgánica de las Municipalidades”, indica el documento, señalando que la totalidad de los concejales son del Frente de Todos y criticando fuertemente al Ejecutivo municipal toda vez que “…todas las Ordenanzas vetadas fueron INSISTIDAS, la mayoría por unanimidad y nunca fueron ejecutadas”, dispararon los ediles sobre la figura política de Españón agregando “Dejando a las claras la forma INCONSTITUCIONAL y MONARQUICA de conducir los destinos de nuestra localidad por parte del actual intendente”, dice el texto, correspondiendo la mayúscula al texto original resaltado por los firmantes.

Luego le señalan a la gobernadora “El presupuesto del Concejo Deliberante nunca fue respetado, nunca han mandado (desde la intendencia) ningún insumo tanto de Higiene como de Limpieza, que en este proceso de Pandemia era crucial mantener las instalaciones limpias y desinfectadas, dejando a la deriva el cuidado sanitario del personal del HCD. Tampoco ha enviado hasta la fecha insumos de librería para que podamos trabajar administrativamente, teniendo que afrontar desde nuestro bolsillo todo lo antes mencionado”.

Las quejas continúan detalladas por el Cuerpo, al indicar “El mantenimiento edilicio también es afrontado sin ningún recurso Municipal, imposibilitando así el buen funcionamiento del Poder Legislativo” y luego agrega “Compañeras de carrera que hoy ya a dos años de esta gestión no pueden gozar sus respectivos haberes, al igual que los secretarios de los concejales, pro secretario del HCD y Asesora Legal que no son reconocidos por el Sr. Intendente. Cada uno con sus respectivos amparos judiciales y en el caso de la letrada, apelado su amparo por el ejecutivo y resuelto por cámara de casación que se le liquiden y paguen sus sueldos, tampoco se le paga, burlando así las decisiones de la Justicia y la necesidad de las personas de percibir sus merecidos salarios”.

Los concejales del propio partido de Claudio Vidal y Españón (Frente de Todos) califican al gobierno municipal de “antidemocrático”, señalando que esta situación fue puesta en conocimiento de cada Ministro provincial y del ex Jefe de Gabinete Leonardo Álvarez, sin que hayan recibido, a la fecha, ninguna respuesta del gobierno central.

“Hemos buscados todos los canales posibles para poder mantener un diálogo con el Intendente Municipal de manera infructuosa”, dice la carta en los últimos párrafos y cierra señalando “Señora Gobernadora, Compañera, necesitamos resuelva como conductora de provincia de Santa Cruz, estas políticas que lleva adelante el Jefe Comunal que pone en riesgo nuestra democracia”.

En un reclamo dirigido directamente a la gobernadora para que interceda dice “Ya estamos a casi dos meses de las fiestas, compañeras y compañeros que no saben si van a poder tener algo sobre la mesa porque hay un Intendente que caprichosamente y por diferencias ideológicas, no les quiere pagar los sueldos. No permita que en un Gobierno Provincial y Popular estén pasando estas tan delicadas situaciones antidemocráticas que pretenden suprimir la división de poderes y lograr gobernar como si fuera todo una monarquía”.

Y en el párrafo final le recuerdan a Alicia Kirchner que en diversas ocasiones todo esto fue puesto en conocimiento de sus ministros con la idea de mantener una reunión con la mandataria, a fin de imponerla de la situación, pero en todos los casos esos ministros les negaron verbalmente dicha posibilidad. De alguna manera, los concejales de 28 de Noviembre le reclaman asombrados, una atención necesarias, tanto desde lo partidario como desde lo institucional, por cuanto (y sobre todo) pertenecen al mismo partido gobernante.

Consultado uno de los ediles, sobre los motivos en los cuales se sustenta el argumento de la gobernadora para no atender sus requerimientos, una de las fuentes en off dijo claramente “Esto nos demuestra que el gobierno apaña a (Claudio) Vidal y por ese motivo no quiere destapar la olla en 28 (De Noviembre). Está claro que en todo este tiempo impidieron que planteáramos estos graves problemas de orden institucional, porque una vez en conocimiento oficial de la gobernadora, tienen que tomar alguna medida ya que Españón es un corrupto y un autoritario nato y claramente está apañado por el gobierno quien no quiere que días antes de las elecciones se dispare un escándalo siendo que nosotros somos del propio partido”, concluyó el edil

Recordemos que tal como lo anunciaron los Concejales de 28 de Noviembre la falta de recursos generada por el Intendente Fernando Españón, podría dar lugar a que el Cuerpo suspenda la actividad legislativa en esa localidad de la cuenca. (Agencia OPI Santa Cruz)