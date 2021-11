ARA San Juan: Aguad y De Andreis declararon como testigos y a favor de Macri en Dolores

Según publica Clarín El ex ministro de Defensa afirmó al juez Bava que él en persona le anticipó al ex presidente un petitorio de los familiares del submarino y no la AFI como sostienen las querellas.

El exministro de Defensa Oscar Aguad y el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis declararon este miércoles como testigos y a favor del expresidente Mauricio Macri, en la causa en la que fue indagado por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.

Aguad dijo que el expresidente sabía de antemano lo que iban a plantearle los familiares a finales de 2017 en una reunión porque se lo había transmitido él mismo y no porque los hubieran espiado desde la AFI como sostienen las querellas.

En la causa abierta por una denuncia de la interventora de la AFI y presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, le imputan a Macri haber ordenado acciones de inteligencia tendientes a averiguar qué demandas recibiría en una reunión con los deudos de los marinos muertos en el naufragio. Según declaró Aguad, el expresidente ya sabía. “Macri me preguntó a mi de qué se iba a tratar la reunión, para qué era”, declaró el exministro, según fuentes judiciales.

Aguad relató que le había entregado al entonces presidente un petitorio que le habían dado los familiares de los tripulantes que incluía las demandas; entre ellas, que se fijara una recompensa para encontrar el submarino, que fue lo que finalmente se habló en el encuentro.

“Los familiares me lo dijeron a mi y yo se lo dije a Macri”, dijo Aguad, que le entregó ese documento al juez suplente Martín Bava. También le dio al magistrado papeles manuscritos con las notas que el exministro tomó en las reuniones con los familiares.

Aguad arribó al juzgado federal de Dolores poco después de las 10 y se retiró poco antes del mediodía tras contestar preguntas del abogado de Macri, Pablo Lanusse y de las querellas, ante el juez subrogante Martín Bava, informaron fuentes judiciales.

De Andreis se presentó a las 11 para cumplir con el mismo trámite y también habló de las tareas para dar seguridad al presidente quien había sufrido, para ese entonces, varios ataques.

Al término de la audiencia, la abogada K Valeria Carreras que representa a un grupo querellante de familiares de los 44 muertos en el hundimiento del submarino anticipó que pedirá a Bava que cite al ex marino, José Luis Villán.

Los exfuncionarios del macrismo fueron convocados en persona al juzgado federal de Dolores, tras haber sido relevados de su deber de guardar “confidencialidad” en cuanto a información de inteligencia a través de un decreto del presidente Alberto Fernández.

Ambos fueron citados como parte de la prueba que pidió Macri en su indagatoria la semana pasada y a la que el magistrado hizo lugar.

Macri pidió las citaciones en relación a uno de los argumentos de su defensa, vinculado a que el supuesto “espionaje” fue parte de la tarea de colaboración entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Casa Militar, que se encarga de la seguridad presidencial, de manera previa a sus visitas a Mar del Plata.

De Andreis era, por su cargo, el responsable de la Casa Militar, encargada de la seguridad del Presidente, en el gobierno de Macri.

Los dos exfuncionarios quedaron relevados de su deber de guardar confidencialidad sobre temas de inteligencia y seguridad interior, mediante el Decreto 762/2021 que alcanzó a otros citados en la causa como testigos.

Se trata del exjefe de la Casa Militar José Yofre, del diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo y del ex jefe de la custodia de Macri, Alejandro Cecati.

También están convocados el actual responsable de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi y la denunciante en la causa e interventora de la AFI, Graciela Caamaño.

Todos fueron pedidos como testigos por Macri en el escrito que presentó en su indagatoria el 3 de noviembre pasado, durante la cual se negó a responder preguntas.

Bava rechazó el pedido de citar como testigo a la exministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich, “toda vez que no guarda relación con el objeto procesal de la presente causa”.

Por otra parte, el viernes próximo está convocada una audiencia ante la Cámara Federal de Mar del Plata para tratar la recusación que presentó Macri contra Bava, a quien pretende apartar del caso por supuesta pérdida de imparcialidad.

Además, la defensa del expresidente hizo una presentación en los tribunales federales de Retiro, a estudio del juez Ariel Lijo, para que la investigación pase a la órbita de Comodoro Py.

Al término de su declaración ante Bava, Aguad aseguró que “no le constaba” la realización de actividades de espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, y señaló que “no entendería” el propósito de esas maniobras por parte de integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“Lo descarto absolutamente. No hay ninguna chance de que alguien haya hecho espionaje, más allá de las tareas de seguridad del presidente (Mauricio Macri), que desconozco, es imposible que haya habido espionaje”, apuntó a Aguad ante los medios de prensa destacados en Dolores. (Clarín)