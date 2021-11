EL CANDIDATO DEL FPV, SU DISCULPA A LOS CORRUPTOS Y LA FORMA DE HABLAR COMO SI EL GOBIERNO NACIONAL FUERA DE OTRO PARTIDO

(Por: Rubén Lasagno) – El kirchnerismo tiene un gran problema en Santa Cruz, a sus dos candidatos, el Intendente de Puerto Deseado, Gustavo González y la funcionaria de la municipalidad de Río Gallegos, Moira Sancho, no los conoce nadie; no al menos como para enfrentar una campaña corta como la que exigen las elecciones de medio tiempo.

Históricamente la familia Kirchner ponían a dedo a los candidatos, decidían casi sin importarles a quiénes ungían, porque el aparato y la gente con reflejos condicionados, votaba a cualquiera que el FPV le pusieran en la boleta. Pero esta vez algo cambió. González y Sancho despertaron a la realidad: si no te conocen no te votan y mucho menos ahora que el electorado provincial está harto del manoseo, la mentira, la simulación y el engaño.

Esto obligó al gobierno a exigirle a los intendentes que dupliquen el esfuerzo por imponer a González como el candidato estrella. Hasta el intendente de El Calafate, Javier Belloni, ofició de jefe de campaña del candidato ignoto y además en sus dominios se produjo el cierre, con el apoyo de toda la parafernalia partidaria de los naranjitas, sellando definitivamente su pertenencia al Frente Para la Victoria, a pesar que (posiblemente) de cara al 2023, Belloni intente convencer a los votantes que es un “peronista independiente” como ya ha intentado hacer, en épocas donde el FPV es mala palabra.

En El Calafate, esta vez, no le fue bien a Belloni sacando gente a la calle como en la primera vez, por lo tanto la gobernadora, además de enviarle a sus funcionarios, embarcó gente de la UOCRA en ómnibus para “reforzar” la militancia que esta vez el intendente no pudo congregar en apoyo al candidato González, a quien le falta estatura política y discurso para convencer al votante medio. Tan poca gente hubo en el acto que el fotógrafo se tuvo que esforzar por llenar el fotograma acortando el telex de la máquina, para simular más presencia que la real.

Por su parte, se considera que el candidato González es “testimonial”, por cuanto nadie dice públicamente que no va a sumir como diputado (en caso de ganar) porque legalmente no puede renunciar a la intendencia, dado que por no cumplir los dos años de mandato, deberían llamar a elecciones. Un detalle a tener en cuenta para el domingo 14.

Una más en contra de Belloni el jefe de campaña del FPV: está respaldando un fraude electoral, pero parece que el nivel de pertenencia es tal, que no le permite al intendente, ver el perjuicio que le causa a su propia imagen.

Sin discurso y mucha cara dura

El candidato Gustavo González se adecua al promedio del candidato K: entre la mentira y una forma genial de hacerse el boludo, pretendió hablar de temas que desnudan su ignorancia y su falsedad ideológica, además de expresar algo que ya sabemos: para un kirchnerista el apego a la verdad no es un problema a la hora de hablar de cualquier cosa.

González en una radio local prometió que “desde su banca de diputado nacional va a acompañar los proyectos que sean beneficiosos para Santa Cruz” (algo nunca dicho y mucho menos cumplido) y habló de “su buena relación con Máximo Kirchner”. Las palabras del candidato K se hundieron en el lugar común de todos los políticos en campaña, quienes prometen trabajar por Santa Cruz y como hizo Máximo cuando fue diputado nacional por Santa Cruz (ahora “trabaja” por Buenos Aires) no hizo absolutamente nada por mejorarle la vida a los escasos 350 mil habitantes de lo que alguna vez fue “su provincia”. Por otro lado la “buena relación con Máximo”, de González debe leerse como la sumisión a las órdenes del hijo de la vicepresidente.

Y si la tomada de pelo del candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria no estuviera completa, González dijo que el diputado Juan Vázquez (FPV) que se vacunó ilegalmente, “pecó de inocente”, al vacunarse sin que le correspondiera.

Y la típica frase que intenta tomar a al pueblo por estúpido, la reseñó cuando dijo que a la gente no le alcanza la plata para llegar a fin de mes por “errores en la gestión del gobierno nacional”; “..el trabajador no llega a fin de mes, todos los días aumenta el dólar y sube la inflación”, dijo y le faltó la expresión de cualquier buen K: ¡Ah, pero Macri…!.

Obvió decir el candidato K, que el gobierno nacional es del mismo signo político que el que representa en Santa Cruz; que Alberto Fernández y Cristina Fernández son los responsables de ese desquicio nacional y también oculta que en la provincia de Santa Cruz su jefa política, la gobernadora Alicia Kirchner, mantiene a los empleados públicos por debajo de la línea de pobreza, el trabajador no llega a fin de mes y porque dilapidan los recursos o se los roban, el santacruceño medio vive mal, excepto un grupo d privilegiados que desde el poder tienen la venia para enriquecerse a través del Estado, incluyendo muchos de quienes les ayudan en su campaña a proponerlo como el mejor candidato del FPV.

Todo esto sin aclarar la deuda política que tiene en Puerto Deseado como intendente, donde tiene a todo el personal sin recomposición salarial desde principio del 2020. Y lo están esperando que vuelva. Sin embargo, Gonzáles promete hacer desde el Congreso por todos los santacruceños, lo que no puede hacer en su pequeña localidad, con un puñado de habitantes.

¿Podrá lograr Gustavo González y su compañera Moira Sancho lograr el voto en Santa Cruz?. Si, nada dice que no pueda suceder. El aparato político está esforzado en lograrlo. Solo depende de la gente, del votante medio de Santa Cruz, volver a repetir la historia o dar el puntapié para empezar a cambiarla. (Agencia OPI Santa Cruz)