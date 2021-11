María Eugenia Vidal: “Cristina tiene mucho más que un departamento en Recoleta y estaría bueno que explique cómo lo tiene”

Según publica Clarín La candidata a diputada de la ciudad por Juntos por el Cambio volvió a cruzar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al afirmar que cuando ella gobernó “los homicidios bajaron 36 por ciento”.

A dos días para las elecciones legislativas, la candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal cuestionó el patrimonio de la vicepresidenta Cristina Kichner.

“Ya que la vicepresidenta se comparó conmigo por el lugar donde vivíamos, la diferencia es que yo sólo tengo un departamento con una hipoteca que estoy pagando. Ella no, ella tiene mucho mas que un departamento en Recoleta y estaría bueno que explique cómo lo tiene”, dijo Vidal durante una entrevista en Radio Rivadavia.

La candidata también aprovechó para marcar diferencias respecto a la reciente jubilación de privilegio que le fue ratificada a la vicepresidenta.

“Ella está cobrando una jubilacion de 2.800.000 pesos con un retroactivo de 120 millones. (…) mientras yo fui gobernadora se derogaron las jubilaciones de privilegio y yo voy a ser la primera gobernadora en no cobrarla”, señaló.

“No la voy a cobrar no porque renuncié personalmente. No la voy a cobrar porque yo propuse la derogacion, no solo para mi sino para todos los que me sigan”, explicó.

También volvió a cruzar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al afirmar que cuando ella gobernó la provincia “los homicidios bajaron 36 por ciento”.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Vidal puntualizó varias críticas a los discursos escuchados durante el acto de cierre de campaña del Frente de Todos.

“Después de una semana con 13 asesinatos en La Matanza hubiera esperado que el gobernador diga que va a hacer para resolver este problema. Que diga que va a hacer, tal cual se comprometió en la campaña, para generar más trabajo en la provincia. Me hubiera gustado que el presidente diga que medidas va a tomar contra la inflación”, enumeró.

“Nada de lo que le preocupa a la gente hoy estuvo en el discurso de ayer”, cuestionó la ex gobernadora.

Sobre la votación del próximo domingo, Vidal dejó un mensaje claro: “En esta elección se define si se puede en el Senado y en la Cámara de Diputados tener un bloque que frene al kirchnerismo. Y para eso no solamente es importante a quienes votamos sino a cuantos votamos”.

“El número importa, y la única fuerza política que tiene caracter nacional y que puede construir y consolidar ese número en el Congreso para frenar al kirchnerismo es Juntos por el Cambio”, agregó. (Clarín)