Alberto Fernández votó, criticó a la oposición y se mostró incómodo: “Eso pregúntenselo a Cristina”

Según publica Clarín El Presidente, además, dijo que no tiene previsto hacer modificaciones en el Gabinete como ocurrió tras las PASO. “La elección es importante pero no determina cambios”.

Por: Luciana Aranguiz

El presidente Alberto Fernández concurrió a votar este domingo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en el barrio de Puerto Madero. Llegó acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, a las 9.25 de la mañana. Antes de votar, saludó a las autoridades de mesa, mientras, de fondo, se escuchaba a un grupo vociferar su nombre en señal de apoyo.

El mandatario salió desde la Quinta de Olivos para concurrir a la UCA, donde las mesas abrieron normalmente, a las 8; aunque recién pasadas las 8.30 se empezó a notar más movimiento de personas que entraban a votar en las 15 mesas allí dispuestas.

Fernández entró, se demoró muy poco en poner el sobre en la urna de la mesa número 69 y luego dialogó con la prensa. Fue entonces cuando una pregunta sobre si la vicepresidenta Cristina Kirchner planeaba ir a la noche al búnker del Frente de Todos lo incomodó.

“No sé, pregúntenle a Cristina. Pero igual está todo bien. Hemos hablado con Cristina. Estamos trabajando todos juntos. Estuvimos anoche con Axel (Kicillof), con Wado (De Pedro), con Sergio (Massa), con todos los candidatos, trabajando y bueno… Bien, todo bien, está todo bien”, manifestó, sin brindar mayores detalles.

De muy buen humor, antes de volver a subirse a la camioneta gris que lo había llevado hasta el lugar, se acercó a un grupo de personas que lo esperaban pegadas al vallado que rodeó la sede de la Universidad. Saludó a todos los que le extendieron la mano y hasta se tomó unos minutos para sacarse algunas fotos.

Más tarde, en un bar donde compartió un desayuno con el candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Leandro Santoro, (quien también emitió su voto, en su caso, en el barrio de San Cristóbal), volvió a hablar sobre su relación con la vice.

“Me preguntan a mí, no sé que es lo que va a hacer Cristina. No lo digo con sentido irónico. Ayer hablé con Cristina, hablo siempre con ella, pero no hemos hablado ni en qué momento nos encontramos, a qué hora vamos, ni nada de eso. No tiene sentido irónico, dije ‘no sé, pregúntenle a ella’ porque la verdad no sé”, remarcó en diálogo con radio La Red.

Al ser consultado por una supuesta mala relación con la vicepresidenta, dijo que son “especulaciones” de la prensa. Y agregó: “Es un buen vínculo, nos conocemos hace muchos años, es un vínculo que se construyó durante muchos años”.

Más allá de eso, Fernández también descartó la posibilidad de realizar cambios en su Gabinete tras los comicios, como sucedió luego de la derrota en las PASO. “Es muy importante una elección parlamentaria, pero hay que seguir trabajando el lunes, no es que determina cambios en el Gobierno”, señaló. (Clarín)