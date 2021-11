Mauricio Macri le respondió a la convocatoria de Alberto Fernández

Según publica Clarín Manifestó que el llamado al diálogo “suena a oportunismo” y que culpar a Juntos por el Cambio “no es la mejor manera de invitarte”.

Mauricio Macri le respondió en la noche del domingo a la convocatoria al diálogo que le hizo Alberto Fernández a la oposición, a través de un mensaje grabado, una vez que se concretó la victoria de Juntos por el Cambio a nivel nacional en las elecciones legislativas.

“Suena más a un oportunismo, porque en el mismo discurso, que le echa la culpa a Cambiemos y Juntos por el Cambio de lo que está pasando en la Argentina, y llamarte a dialogar, no parece la mejor manera de invitarte”, comenzó el expresidente en diálogo con LN+.

Claro, es que el actual presidente culpó a la pandemia y a la situación económica heredada del gobierno que lo precedió por la crisis que atraviesa el país.

El referente de la mayor fuerza opositora consideró que “lo que está pasando hoy es que se confirma que es el fin de una era y el comienzo de otra, que requiere una transición, porque quedan dos años de ellos y seguimos sin plan, sin rumbo”.

“Nosotros tenemos que ser muy responsables, serios y constructivos y tratar de ayudar a minimizar los daños, porque la gente la sigue pasando muy mal”, agregó.

Duro en su discurso, Macri destacó que “la realidad es que todos estamos sufriendo y pasándola muy mal ante el fallido y la ausencia del Gobierno en la seguridad, en el cuidado la pandemia, en el desarrollo de la economía y el empleo”.

“Tenemos que creer que lo que nos va a sacar de acá es la madurez de un pueblo y de un conjunto de dirigentes que trabajen en equipo y encaren, sin simplificar, la complejidad de los problemas que tenemos. Entiendo que hoy se han agravado por el pésimo Gobierno que tenemos en los últimos dos años y requerirá de mucha conciencia, humildad, análisis y abandonar la improvisación”, prosiguió.

De todos modos, a pesar de la convocatoria al diálogo, Macri no fue nada optimista: “Es un proceso que comienza y alguno que termina, que va a durar dos años más y esperemos que intenten, en algo, corregir el rumbo. Cuando uno los escucha, es más probable que quieran profundizar e insistir en sus políticas equivocadas”.

“Hay que entender quién lo hace ese llamado, ¿lo hace el Presidente con el apoyo de la vicepresidenta, o La Cámpora, o (Sergio) Massa, o es solamente él? Es muy serio lo que está pasando en la Argentina, y el mensaje que dio la gente es contundente: le ha dicho ‘basta’ a la mentira, ineptitud, atropello, al abuso del poder sistemático. Acá tiene que haber una profunda autocrítica, un reconocimiento y plantearse qué es lo que van a hacer, qué proponen. Y nosotros vamos a estar acá siempre pensando en el bienestar de los argentinos”, disparó.

La derrota de Cristina Kirchner

El primer mandatario entre 2015 y 2019 se hizo un momento también para analizar la dura derrota de Cristina Kirchner en particular, la de las urnas en general, pero también la que le hizo perder el quórum en el Senado.

“Ya dije que ella perdió el contacto con la realidad hace tiempo y a su entorno le pasa lo mismo. Seguramente este resultado le va a profundizar este problema. Ahí es donde está la responsabilidad de los argentinos de ponerle un límite. Ya lo ha hecho al quitarle la posibilidad de controlar el Senado como quería y a su antojo”, expresó.

En ese sentido, para Macri, los resultados de los comicios permiten un “gran cambio que nos da la posibilidad de ponerle un límite al daño de este ejército de demolición que ha hecho en menos de dos años”.

“La oposición hoy, por el voto de la gente, tiene una responsabilidad que no tenía hace un par de meses: sostener la sensatez y la esperanza. Lo que no podemos hacer es que vuelvan a enroscarnos y enchastrarnos en cosas mentirosas, improvisadas. Acá no va a haber egoísmos, va a haber un absoluto patriotismo y generosidad. Pero tenemos que ver quiénes son los que quieren hacer esto, quiénes gobiernan y si se ponen de acuerdo para hacer qué”, se refirió a las internas en el Frente de Todos. (Clarín)