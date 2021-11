VIDAL ES EL INCUBUS POLÍTICO PERFECTO. FUE EL QUE AYER GANÓ PARA SUMARLE POR AFUERA AL FPV. JUNTOS POR EL CAMBIO NO PUEDE FESTEJAR NADA Y EL 2023 ES UN VOTO CANTADO PARA EL KIRCHNERISMO

Roxana Reyes electa Diputada Nacional – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

(Por: Rubén Lasagno) – Las elecciones de medio término de ayer domingo no cambió nada en Santa Cruz. Ganó Juntos por el Cambio, reeditando las PASO, pero con el gusto amargo para sus candidatos de perder una banca en el Congreso, una banca que en manos de Antonio Carambia y en términos absolutos, hace un año y medio que juega para el Frente para la Victoria.

Claudio Vidal con el SER fue el único ganador de estas elecciones, porque logró afianzar un triunfo inclusive mayor que el obtenido en las PASO y como dijimos en análisis previos fue una estrategia muy bien pensada por parte del oficialismo por cuanto, aunque no haya un reconocimiento explícito, Vidal fue el elemento catalizador que funcionó como “llamador” del voto peronista e independiente, que en la provincia no quiere votar al FPV, pero tampoco quiere votar al kirchnerismo.

Vidal hizo exitosa una apuesta que no le funcionó a Daniel Peralta, por ejemplo, por una razón fundamental: falta de estructura; Vidal hizo su campaña con fondos de su sindicato sin necesitar la contribución financiera del gobierno de Alicia Kirchner, comenzó su primera campaña con un importante universo de votos propios (familia petrolera) y si bien siempre estuvo pegado al kirchnerismo de base, nunca estuvo en el poder, con lo cual el manejo de la política que tiene es intuitivo, no experiencial y no se lo puede juzgar tanto por los hechos, sino por los dichos y sus señales confusas en el orden político partidario, como (por ejemplo) la actitud evidente de acompañar todo lo que al gobierno provincial se le ocurrió imponer o negar en la Cámara de Diputados, a través de sus cuatro legisladores levantamanos del jefe de bloque. Matías Mazú.

Estos elementos se alinearon para crear en Santa Cruz “la tercera fuerza” que si uno la mira con microscopio es una alianza de perdedores con gusto a triunfo pasajero, pero sin futuro cierto de poder por si mismo. Vidal no pude llegar a ningún lado sin su socio político: el Frente para la Victoria.

El Frente para la Victoria, por su parte, demostró que en Santa Cruz mantiene un núcleo duro de votantes que está en el orden del 30%, el cual siempre y bajo cualquier circunstancias va a ponerle el voto a quien represente los intereses de su partido. Solo que en estas elecciones, el oficialismo subestimó demasiado esa preponderante actitud de su electorado y puso en la boleta a dos desconocidos: Gustavo González y Moria Sancho. Tal fue la mala elección de sus candidatos, que el intendente de Puerto Deseado perdió en su propia localidad.

La gobernadora Alicia Kirchner al momento de emitir su voto en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El futuro político se puede predecir con bastante claridad. Claudio Vidal ahora se hará fuerte y comenzará a marcar posición en su discurso. Se radicalizará lo suficiente para decirles al sector del kirchnerismo “Acá estoy, no me pueden destratar y yo puedo hacerles perder o ganar” y a la oposición que no quiso aliarse con él, cuando pedía pista, la va a poner en la vereda de enfrente, de hecho en las primeras declaraciones salió a confrontarla.

Objetivamente el SER tiene una base electoral propia que anda entre el 17 y 20%, el resto que se le sumó es la masa votante que apuesta a las expectativas del petrolero, pero también constituye un voto cambiante que va a estar mirando de cerca lo que hace Vidal, cómo se comporta y la puede perder o aumentar, según su posición política futura.

Pero Vidal sabe que solo, no puede y que de cara al 2023 la alianza definitiva es un hecho, por más que públicamente haga silencio. El FPV para entonces va a poner (seguramente) a Javier Belloni como el candidato más fuerte y potencialmente jugarán otros como Pablo Grasso, Fernando Cotillo y otros más para aportar como sublemas catalizadores de votos. En ese marco, Claudio Vidal no tiene posibilidades de imponerse en soledad, como tampoco la oposición puede hacerlo aún cuando ayer haya obtenido 7 puntos más que el SER y el FPV.

La alianza del SER y el FPV es la única que le asegura al kirchnerismo el triunfo en las elecciones para gobernador. Por este motivo, es importante ver cómo tracciona el petrolero en la Cámara de Diputados de la Nación, será interesante corroborar si va a ser un candidato testimonial, ya que en algunos meses largará su campaña para gobernador y habrá que hacer un seguimiento, tanto de su producción legislativa como su posición política desde su banca.

Concluyendo: la oposición no puede festejar nada. El “triunfo” por 7 puntos, después de todo el desastre que hizo Alicia Kirchner en funciones durante la pandemia, es magro y si bien el FPV quedó relegado al tercer lugar (históricamente inédito), su plataforma política superó el 55% si se suma al SER que es parte indivisible del oficialismo provincial. Creer otra cosa, es abstraerse de la realidad.

Pensar que Claudio Vidal con el SER no forma parte del oficialismo, es volver a equivocarse en el análisis. Es verdad que su posición de fuerza es distinta a la de las elecciones del 2019, pero hasta cualitativamente Vidal está impedido de negociar poder con otro partido que no sea el FPV. Y eso lo pone en un lugar del que nunca se movió: el kirchnerismo, el cual gracias a su aporte, va camino a quedarse (una vez más) con el gobierno de Santa Cruz en las elecciones a gobernador. (Agencia OPI Santa Cruz)