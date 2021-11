Al final, La Cámpora se suma a la marcha que ideó la CGT y Alberto Fernández será el único orador

Según publica Clarín Será el miércoles en la Plaza de Mayo por el Día de la Militancia. También habrá apoyo de los movimientos sociales y presencia del Gabinete albertista. Aval de Cristina Kirchner.

Por: Federico Mayol y Guido Carelli Lynch

“Todos unidos triunfaremos”. Bajo ese lema, envalentonados por la remontada en la provincia de Buenos Aires que le dio aires de alivio al gobierno, el Frente de Todos en pleno resolvió este lunes en la sede del PJ que todos los socios de la coalición marchen este miércoles a la Plaza de Mayo como señal de unidad, en un acto que tendrá como único orador a Alberto Fernández.

“La idea de que vayamos todos sirve para cortar también con las especulaciones. Queremos terminar con las diferencias entre el albertismo y el kirchnerismo”, aseguró a Clarín uno de los jefes de la CGT que participó de la cumbre en el tercer piso de la sede de la calle Matheu, en la que confluyeron dirigentes del sindicalismo, de la Casa Rosada, de La Cámpora y de los movimientos sociales.

La novedad, en ese sentido, es el respaldo de la organización fundada por Máximo Kirchner al mega acto -“esperamos más de 100 mil personas”, resaltaron los organizadores- por el Día de la Militancia cuya idea original fue planeada por la central obrera. En un primer momento, no había caído bien en el camporismo, que tenía previsto armar su propio evento el sábado 20, ahora en stand by. “Es probable que no se haga y unifiquemos todo el miércoles”, explicaron desde la organización K.

La resolución se dio tras una hora y media de cumbre en la sede de la calle Matheu, un encuentro en el que confluyeron Juan Manzur, Santiago Cafiero, Julio Vitobello, Juan Manuel Olmos y Miguel Cuberos como enviados de la Casa Rosada; Héctor Daer -el primero en llegar-, Carlos Acuña y Pablo Moyano, el flamante triunvirato de la CGT, además de Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Hugo Yasky; Emilio Pérsico y Daniel Menéndez por los movimientos sociales, y Eduardo “Wado” de Pedro, Andrés “Cuervo” Larroque y Mariano Recalde, los representantes de La Cámpora.

Una postal que no se veía hace tiempo en el frente oficialista.

Según confiaron, el mega acto del miércoles fue convocado para las 15. En las próximas horas, por caso, se publicará un documento anclado en el discurso del domingo del Presidente en el pidió entrar a una “nueva etapa” de Gobierno.

La cumbre le sirvió al Frente de Todos para ensayar una puesta de escena de unidad el día después de las elecciones como contraste a la reacción de la coalición de gobierno tras la debacle electoral de las PASO, que incluyó una carta incendiaria de Cristina Kirchner, la renuncia simbólica de los funcionarios que le responden y las horas más tensas del frente desde que llegó a la Casa Rosada.

De hecho, la participación de La Cámpora en la convocatoria del miércoles es toda una señal de cohesión interna cuya durabilidad nadie se anima a pronosticar.

Lo cierto es que el resultado de este domingo, que en el búnker K esperaban con más pesimismo, le dio al Gobierno una chance más de ordenar el frente. Y al Presidente, la oportunidad, otra más, de tratar de recomponer su liderazgo, severamente dañado en los últimos meses. El vínculo con Cristina Kirchner todavía está atravesado por una tirantez permanente.

De todos modos, la ex Presidenta, que se recupera de la intervención quirúrgica de hace diez días, dio su aval a la convocatoria en Plaza de Mayo. “Si no, no estaría acá”, explicó risueño a este diario uno de los tres integrantes de La Cámpora que participó del encuentro en la sede del PJ.

En ese contexto, desde el Frente de Todos intentan dar vuelta la página. “Queremos sistematizar el funcionamiento de la coalición”, resaltaron tras la cumbre. Habrá, por caso, una nueva reunión tras la marcha de esta semana.

La convocatoria había sido impulsada por Fernández el domingo a la noche en el búnker de Chacarita mientras el escrutinio provisorio empezaba a mostrar los primeros datos con la derrota en todo el país que el kirchnerismo buscó maquillar con la remontada bonaerense.

Pese a esos números, el jefe de Estado arengó, frente a un búnker repleto de militantes: “Este miércoles, que se celebra el día de las militancias, llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde”, sorprendió llamativamente eufórico.

Antes del encuentro en la calle Matheu, Manzur había puesto en marcha gestiones ante los gobernadores del PJ para que también se sumen a la movilización en una muestra de apoyo a Fernández. “Es en apoyo a la gestión de gobierno”, aclararon tras la reunión como para ocultar cualquier signo de debilidad presidencial.

El jefe de Gabinete entró y salió de la sede del PJ en su auto oficial, por el garage del edificio. Los participantes del cónclave confiaron en que todavía trataba de convocar a la mayor cantidad de gobernadores peronistas para mediados de la semana.

Algunos, sin embargo, todavía siguen heridos por los resultados en su propios distritos. En San Luis, Alberto Rodríguez Saá perdió contra Juntos. Lo mismo sucedió en Entre Rios: Gustavo Bordet cayó frente a Rogelio Frigerio, que superó el 50% de los votos. En Santa Fe, el PJ también fue derrotado. (Clarín)