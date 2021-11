PARA EXPLICAR EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, DIEGO ROBLES AFINÓ LA GUITARRA ANTE LOS EDILES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE RÍO GALLEGOS

Diego Robles Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos –

El Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, Lic Diego Robles acudió al Concejo Deliberante para informar sobre el presupuesto municipal 2022 y allí ante los ediles Pedro Muñoz ,Wilson Flores, Daniela D´Amico, Leonardo Fuhr, Julio Arabena, Leonardo Roquel y Paola Costa, Robles ensayó una explicación bastante “cuidadosa” que en definitiva no aportó al conocimiento cabal de los verdaderos números municipales.

Tal como le refirió a OPI, Concejal Pedro Muñoz de Junto por El Cambio, la estrategia del intendente Pablo Grasso es que un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos, sea tratado sobre tablas en la sesión del próximo jueves.

“Ante la consulta de los gastos sobre los festejos del 136 aniversario de la ciudad que prepara el Intendente – señaló Muñoz – Robles dijo que no tenía el número y evadió los detalles. Cuando preguntamos con cual de las cinco variables del dólar tomaban la divisa para hacer los pagos sobre esos gastos, directamente omitió dar cualquier información al respecto”, aseguró el concejal quien para explicar la forma en que Robles actuó eludiendo dar respuestas claras dijo “El amigo Robles afinó la guitarra y empezó a hablar sin explicar lo suficiente ni lo necesario”.

De la misma manera aseguró que Diego Robles no respondió cuando se le preguntó cuántos y en qué condiciones están los monotributistas de la municipalidad “El Secretario de Hacienda municipal no contestó nuestra inquietud, porque nosotros sabemos que por los números que expusieron hay una planta municipal de 3.900 empleados, pero allí no se contabilizaron los monotributistas que son muchos y prestan servicios al municipio. Robles, en ningún momento quiso responder a esa pregunta básica”, dijo Pedro Muñoz, quien aseguró que su bloque va a votar en contra el Presupuesto 2023 que será presentado el jueves en el recinto “Porque cada vez que se les pide un informe sobre las obras que encara la municipalidad, no presentan ninguna documentación y ni siquiera se molestan en informar cómo, cuánto y de qué manera se hacen las inversiones”.

El concejal de la oposición recordó “Tenemos una Ordenanza de Presupuesto Participativo, lo cual quiere decir que el intendente debe enviar copia del presupuesto para que el mismo sea revisado por los concejales e inclusive hasta permitir que la Cámara de Comercio haga su aporte: nada de eso sucedió. No existe ningún número certero ni confiable ni explicado” y añadió “En la sesión del jueves haremos todos los planteos y los concejales ratificarán lo expresado en la reunión con Robles, pero claramente la intención y la orden del Intendente Grasso es que se siga para adelante, ocultando todo y tratando de que salga sobre tablas”.

Muñoz también resaltó la falta de transparencia de la gestión del Intendente Pablo Grasso y su contable, el Lic Diego Robles, especialmente en lo que tiene que ver con las inversiones propuestas para obra pública en la ciudad de Río Gallegos; al respecto Muñoz remarcó “Todas las licitaciones que inclusive fueron aprobados por unanimidad en el CD, nunca fueron tenidas en cuenta a la hora de responder a los pedidos de informe que hicieron los Concejales, ni comunicadas en sus detalles, por parte de la Municipalidad” y al respecto aludió “Estas obras son (entre otras) la compra de árboles, el carrusel, juegos para las plazas, pavimento, etc. Grasso se niega a que alguien lo controle, sin duda no tiene la mínima preocupación por transparentar su gestión, de la que tanto hace alarde pero que indudablemente es una caja de Pandora, de la cual todos nosotros desconocemos lo que hay adentro”, indicó.

Finalmente observó que dentro del presupuesto general y sin mayores detalles que expuso Robles la tarifaria municipal mantiene todos los módulos, excepto una suba en los gastos administrativos, cuando el contribuyente hace una presentación ante la municipalidad, se le subió el canon al casino, a los bancos, a las playas de tanques, a las bebidas alcohólicas, a los supermercados y se aumento los gastos del cementerio y de cremación. (Agencia OPI Santa Cruz)