PROVINCIA PRORROGA ACUERDO CON SINOPEC Y DIPUTADOS DE CLAUDIO VIDAL, ANTES DE ESA PRESENTACIÓN, INGRESARON UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN CON SU RECHAZO, PERO COMO FRENTE DE TODOS

Hoy se lleva a cabo una nueva sesión en la Cámara de Diputados de la provincia y ayer a la tarde estaba en mesa de entrada de la legislatura el Proyecto 699, con la firma de los diputados Hernán Elorrieta, Miguel Farías, José Luis Garrido, Laura Hindie, Patricia Moreyra (todos de Caludio Vidal) rechazando el Acuerdo de Prórroga de Concesión Hidrocarburífera de la Provincia de Santa Cruz Áreas de la provincia en los siguientes yacimientos:

a) “Cañadón León”, “Cerro Overo”, “Tres Picos”, “Bloque 127” y “Meseta Espinosa Norte”

b) “Cañadón Minerales”, “Las Heras” y “Piedra Clavada”

c) “Cañadón Seco”, “Cerro Wenceslao” y “Meseta Espinosa”

d) “El Cordón”

e) “Meseta Sirven” y “Sur Piedra Clavada”

f) “El Huemul- KoluelKaike”

En su Artículo 2º establece: “DECLARAR LA CADUCIDAD de las concesiones hidrocarburíferas otorgadas a la firma SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION INC., SUCURSAL ARGENTINA Compañía Petrolera S.A. respecto de las áreas citadas en el Artículo precedente, a partir de la promulgación de la presente Ley”

Entre los fundamentos expresados señalan “Analizando el articulado y teniendo presente que es nuestra Cámara de Diputados la que debe avalar el mencionado acuerdo, rechazamos de pleno lo acordado por la provincia, hasta tanto se giren a la legislatura provincial los pedidos de informes realizados y aprobados, los avances y/o resoluciones del sumario correspondiente donde se constata falta de inversión e incumplimientos de compromisos de parte de la operadora SINOPEC en las áreas mencionadas”.

Detalles de un proyecto que nació muerto

Como primera medida digamos los diputados firmantes, ingresaron este proyecto de Resolución antes que ingresara a la Cámara el Proyecto Nº 705 del Ejecutivo sobre la renegociación de las concesiones petroleras a Sinopec.

El proyecto del Ejecutivo ingresó a la legislatura “por la ventana”, a medianoche del miércoles y el de rechazo lo hizo a las 16:30 de ayer. Esto, en principio es insólito y poco normal (rechazar antes de que esté fundamentado el acuerdo). La movida es básicamente una medida para darle “efecto político”, pero nada en la práctica. Es lo que técnica y popularmente se dice “para la gilada”. Los firmantes intentan impulsar un rechazo que ellos saben perfectamente, es irregular, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir y saltea procedimientos parlamentarios básicos.

Un detalle no menor a la hora de juzgar cómo actúa el SER en lo público y cómo se maneja políticamente, es que el Proyecto de Resolución Nº 699 de “rechazo a a la prórroga de las concesiones” firmados por los diputados de SER, fue presentado como “ Bloque Frente de Todos – Partido Justicialista”, reafirmando, una vez más, lo que venimos expresando en sucesivos informes: El SER nunca se separó de del FdT y sigue perteneciendo al Frente para la Victoria, pero hacia afuera venden a la opinión pública que se escindieron del krichnerismo, solo a los fines electorales. Este documento da fe de lo que venimos diciendo y se hace público por parte del mismo SER días después de las elecciones.

Este detalle institucional queda plasmado en este inútil proyecto, al cual firman Elorrieta, Farías, Garrido, Hindie y Moreyra, no como SER, sino como Bloque del Frente de Todos y el lector lo puede visualizar en la imagen que acompaña este informe.

Lo que Vidal sabe y cómo sobreactúan

Además de que técnicamente no se puede rechazar un proyecto antes de se trate en Diputados, lo presentado por los diputados del SER, que siguen perteneciendo al FdT no es un proyecto de Ley sino de Resolución. No tiene el menor sentido su existencia, por cuanto primero se debe debatir en la Cámara si el proceso licitatorio se aprueba o no. A partir de allí, si se aprobara la moción del Ejecutivo, los diputados deben ingresar un proyecto de Ley para derogar, lo cual implica un mecanismo muy complicado y legalmente muy trabado.

Lo que presentaron los diputados de Claudio Vidal no tiene efecto práctico, no es el camino adecuado y lo mismo que dicen ahí en el texto, lo pueden decir hoy en la sesión, sin necesidad de producir este confuso mensaje político. Podrían argumentar: “hoy entró el acuerdo por las áreas de Sinopec y nos parece que es una mala negociación y no lo vamos a acompañar”. Pero un proyecto de resolución no tiene sustento, es una acción política más de Vidal que quiere parecer distinto y es más de lo mismo, en la legislatura.

La verdad de todo es la siguiente: el petrolero, quien en sus discursos se hace fuerte en su opinión sobre el sector petrolero, intentó levantar la voz en la Cámara, mediante un instrumento legalmente innecesario e inútil, como un proyecto de Resolución, el cual ordena instruir debido al conocimiento previo que tenía sobre el acuerdo realizado entre Kalmus y Sinopec, en el cual no le dieron participación como él hubiera querido.

Por ese motivo y antes que la prórroga de las concesiones petroleras llegara a la Cámara, Vidal mandó a sus diputados a “dejar sentada su posición”, pero en el apuro no observó lo fundamental: la presentación como “Bloque del Frente de Todos” lo desmiente públicamente cuando el mismo Vidal ha dicho a quien lo quisiera escuchar que se había separado del kirchnerismo clásico al cual sigue perteneciendo y del cual fue parte en las elecciones del domingo 14 último. (Agencia OPI Santa Cruz)