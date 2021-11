SI UD NO QUISO Y NO QUIERE CAMBIAR, NO SE QUEJE

Roxana Reyes vota el pasado domingo en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

(Por: Rubén Lasagno) – Esta nota la saco desde mis tripas, ante la cruda evidencia de que el santacruceño medio y el argentino en general, no tiene vocación de un cambio verdadero y roza la complicidad política, cuando las urnas muestran diferencias poco sustentables para pensar en un cambio cierto, que ponga a la política de lado y se saque de encima a los estafadores de la esperanza pública, como cuando un camión lleno de melones vuelca en la ruta y su carga desparramada en la cuneta, debe ser desechada.

Juntos por el Cambio ganó y el Frente de Todos perdió: esa es una obviedad, mirando el mapa electoral y los datos estadísticos. Que el oficialismo niegue la realidad no es algo que nos deba sorprender y que digan cualquier pavada, es propio del concepto goebeliano que tiene el Frente Para la Victoria. Pero ganar para cambiar la realidad de la Argentina y de Santa Cruz dista mucho de lo que muestran los resultados.

Excepto algunos lunares como la provincia de Córdoba donde el FdT perdió por más de 50%, votos en el cual se revela una decisión concreta por sacudirse a la oligarquía gobernante y darle oportunidad a otros actores provinciales, en el resto operó un rechazo ligth, que muestra una vez más la poca vocación de cambio de los argentinos, quienes vivimos quejándonos de todo, pero no actuando en consecuencia.

Dividido por tres, no hay cambio

En Santa Cruz el cambio no operó. Roxana Reyes (JxC) le ganó por 6 puntos al SER de Vidal y por 7 al Frente de Todos que son lo mismo, pero en las elecciones pisaron “por separado”. Los número en superficie dice que JXc salió primero, el SER segundo y el FdT tercero. Esto hizo que los colegas a nivel nacional dieran la noticia como un a “derrota histórica” del kirchnerismo; craso error.

Lo dijimos hasta el hartazgo, pero una parte del electorado provincial no lo vio así. Se cree el relato y se tragan los sapos. Buen provecho, en el transcurso de estos dos año que restan, ese mismo electorado que creyó en la “individualidad” del petrolero y en la partición del oficialismo, deberá deglutir las verdades que vaticinamos y que ya comienzan a transitar su derrotero inexorable.

El electorado provincial quedó dividido en tres tercios prácticamente iguales. Con este panorama la oposición permanece en total desventaja electoral de cara al 2023, no solo por imperio de la Ley de Lemas, sino porque está claro que posee no más del 30% de la fuerza electoral, porque esos 6 puntos arriba, se licúan aceleradamente en las generales con las alianzas previstas.

El SER y el FdT, capitalizaron 28.22% y 27.56% de votos, respectivamente. Es decir que en términos porcentuales concentran el 55,78% de los votos contra el 36% de la oposición.

Aún cuando el SER realmente estuviera por fuera del FPV, cosa que no ocurre ni ocurrirá, ese tercio de votantes que tiene la oposición, no le alcanza para imponer sus candidatos en el 2023. Tampoco les alcanzaría a los oficialistas si al 2023 llegaran realmente partidos, pero eso nunca sucederá.

Como lo adelantamos en informes previos, en estas elecciones solo ganó el SER de Claudio Vidal, porque ahora actúa en el papel de “la novia difícil” que para casarse va a exigir una dote significativa. De no ser así, no le dará fácilmente su prueba de amor a otro, aún sabiendo que al final, aflojará para no quedar soltera.

Como siempre lo sostuvimos, este triunfo del SER le sirve a Vidal para extorsionar al FPV y exigirle la atención que no le dieron hasta ahora, lo cual fue el motivo de su aparición pública diciendo que se escindían del FdT; esto es una mentira abierta y total, no solo porque nunca separó su bloque en Diputados, sino porque ayer mismo sus diputados presentaron un proyecto firmando como “Bloque Frente de Todos . Partido Justicialista”. ¿Dónde está la separación del SER del FdT?. Ya ni siquiera se me puede criticar por opinar al respecto; la realidad me confirma de manera indiscutible.

Claudio Vidal del SER Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Recordemos que Vidal, cuando buscaba apoyo, intentó acercarse a JxC y no tuvo aceptación, claro está, porque es parte del FPV. Sin embargo, después de las elecciones y tal como lo informa hoy el diario Tiempo Sur, en una entrevista realizada a Omar Fernández, segundo en la boleta de Roxana Reyes y bajo el eslogan “todos se necesitan”, el ex intendente de Pico Truncado, alineado con la izquierda, hablando sobre la incertidumbre de cómo actuará el SER en el Congreso nacional , pero que él descuenta puede ir contra el oficialismo como lo hace JxC, dijo “Será una alianza entre Cambia con SER de Vidal, o lo que venía ocurriendo, que SER forma parte del Frente de Todos”.

Fernández no pecó de inocente, condición de la cual carece y está muy lejos de ruborizarse como una quinceañera; Omar Fernández está pasando un aviso: “antes te dijimos que no, pero si votamos juntos contra el FPV, podemos aliarnos en el 2023”, parece ser el mensaje subliminal que tira el compañero de Reyes, plantado como una especie de “llamador”, aquellos pajaritos puestos en jaulas trampas, los cuales con sus gritos atraían a sus congéneres y cuando éstos llegaban, los “jauleros”, comerciantes de aves que por años fueron un negocio oscuro pero lucrativo, cerraban la jaula y luego vendían los animalitos en el mercado negro.

El “llamador” Fernández, le está pidiendo a Vidal, elípticamente, una “reconsideración” y lo invita a ser parte del esa asociación dicotómica que le ofrece, ante lo cual, el titular del SER, obviamente hace silencio y lo ignora como señorita despechada que le dio la oportunidad de aceptarlo y fue públicamente rechazado por el partido opositor. Es más, en su primera declaración pública luego de ganar en las urnas, Vidal dijo que Reyes y JxC apuestan al odio. Mucha empatía no le veo al petrolero con la oposición; pero… sin embargo, le diría Omar Fernández que mire fijamente la llegada de Máximo Kirchner hoy a Río Gallegos, no es un viaje de placer, es un viaje para el armado político de cara a los dos años que le quedan de gobierno y las manos de Vidal que necesita para conseguirlo. ¿A que no sabe Omar Fernández con quién se va a reunir Máximo?.

A nadie se le ocurre que Claudio Vidal podría ser parte de un espacio opositor al FPV, siendo que él nació, creció y se reprodujo dentro de ese vientre clasista, donde por haber entrado al partido por la claraboya y con expectativas propias (también lo dijimos) nunca fue aceptado plenamente por los históricos.

Y Vidal armó todo el circo de la “separación del bloque”, para confundir al electorado porque tanto él como Máximo, saben que los espera un trabajo parlamentario en conjunto y un armado de alianzas e intercambios de figuritas para las elecciones a gobernador. Solo que ahora Vidal está plantado con más fuerza ante el kirchnerismo y les va a pedir atención, recursos y cargos, además de disputarle la candidatura a gobernador dentro de dos años.

Por esto y nada más

Para cerrar la idea que desarrollé al principio y se refiere específicamente a la sensación de que la sociedad no quiere cambiar el estatus quo de maneja tajante y definitiva, quiero recordar que si el largo listado de delitos y abusos cometidos por el gobierno nacional y provincial, se ve reflejada en los magros votos por los que perdió el oficialismo en manos de la oposición, el país y Santa Cruz no tiene ningún destino.

Contrariamente a lo que muchos piensan y a pesar que el trabajo de la prensa independiente y libre no pueda ver plasmado en las urnas los cambios que proponemos a través del desenmascaramiento de la corrupción y las transas políticas, muy lejos de acobardarnos por los embates triunfalistas de quienes tienen más antecedentes que curriculum, seguiremos por la misma línea, porque tenemos la íntima convicción de que la sociedad, en algún momento y más tarde que nunca, hará un “click” y tomará la decisión de cambiar 180º la dirección política que hoy nos lleva, inexorablemente, a la pérdida de la República. (Agencia OPI Santa Cruz)