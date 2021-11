Elecciones en Chile: Rafael Bielsa calificó de antiargentino a José Antonio Kast y lo comparó con Trump y Bolsonaro

Según publica Clarín El embajador en Santiago dijo que el postulante que salió primero en los comicios de este domingo es de “una derecha rupturista, pinochetista”. En el Gobierno dicen que habló a “título personal” pero la cancillería chilena lo criticó.

Por: Natasha Niebieskikwiat

El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quedó nuevamente en el ojo de la tormenta al calificar de “antiargentino” al líder de derecha José Antonio Kast, que salió primero en los comicios presidenciales de este domingo en ese país. Lo comparó también con el ex mandatario de los Estados Unidos Donald Trump y con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

En declaraciones a la radio oficialista El Destape, dijo que “el discurso de Kast es muy genérico e impreciso, pero no es una derecha comparable con la de (Sebastián) Piñera, es una derecha que no teme decir su nombre”.

“La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no habla de derechos humanos, ni de desaparición de personas, ni de tortura, ni de responsabilidades estatales, y que no teme decir su nombre”, añadió.

Bielsa también expresó su preocupación respecto a algunos artículos y tuits de los asesores del candidato, que -según aseguró- tenían un nivel de agresividad respecto de Argentina “alarmante”.

Sus palabras generaron un nuevo conflicto que el Gobierno no quiere escalar. De hecho, muy altas fuentes consultadas buscaron despegarse de sus dichos argumentando ante Clarín que el embajador -ex canciller de Néstor Kirchner- había a “título personal”.

Igualmente, la cancillería chilena repudió sus dichos contra Kast por considerarlo una “intromisión inaceptable” en los asuntos de ese país y una “violación de los preceptos de la Convención de Viena” que rige las relaciones diplomáticas. Si Kast obtiene la presidencia en la segunda vuelta, en diciembre, la misión de Bielsa en Chile será muy dificil de sostener.

En otras declaraciones a Radio Con Vos, el embajador dijo que “si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas todo puede cambiar, porque Kast ha exhibido su anti argentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia”.

“Desde decirnos que hemos robado históricamente territorios, que tenemos que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófobas teniendo a la Argentina como objetivo, que yo las tengo archivadas, registradas, leídas y estudiadas”, añadió.

Además, agregó que los asesores del candidato del Partido Republicano permanentemente agitan a través de las redes este tipo de reivindicaciones sobre el territorio chileno y “con mucha hostilidad respecto al peronismo”.

“Si uno se atiene a lo que él ha dicho sería una situación difícil de manejar, porque al mismo tiempo la relación que tiene Argentina con Chile es más compleja, en el buen sentido, más diversificada de todas las que tiene con sus países vecinos”, sentenció respecto al diálogo bilateral si Kast llega a la presidencia del país vecino.

Esta no es la primera vez que Bielsa esta en problemas con el gobierno. Uno de ellos es que estuvo en una audiencia en Temuco en la que el líder de la radicalizada Resistencia Ancestral Mapuche, Facundo Jones Huala, pedía la libertad condicional. Jones Huala está preso por la quema de un fundo y portación ilegal de armas, que en Chile se tratan como terrorismo.

Hay otros conflictos pendientes como la reciente delimitación en ambos países de la plataforma continental. Hay diferencias en ello entre otros temas limítrofes pendientes.

Desde la oposición argentina también hubo críticas fuertes hacia Bielsa. “Cuando se denuncian las violaciones a los DD.HH en Venezuela o Nicaragua, el gobierno no opina con la excusa de no intervenir en asuntos internos de otro países. Pero lo hace cuando un candidato no le gusta, caso Chile. Esto marca la improvisación en la política exterior” dijo el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

“El embajador Argentino en Chile @RafaelBielsa debería poner ya su renuncia de manera indeclinable”, dijo por su parte el diputado electo por Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

Con algo más de 95% de los votos escrutados, ya era claro que Kast y el candidato de izquierda Gabriel Boric deberán disputar el balotaje del 19 de diciembre. En línea con lo que marcaban las últimas encuestas, Kast obtenía a esa altura del escrutinio 27,97% de los votos y Boric 25,70%.

En su entrevista radial el embajador argentino también sostuvo que Chile está “polarizado” y vaticinó una segunda vuelta compleja desde el punto de vista del resultado final,.

El funcionario sostuvo que Argentina tiene una balanza comercial favorable con Chile y advirtió respecto a si esa relación continuará si es que asume una derecha que buscará “desmantelar el Estado”.

“El discurso de Kast es muy poco flexible, de cara a la segunda vuelta al salir a buscar más sectores de centro, también es muy genérico y muy impreciso y dentro de la generalidad y la imprecisión se pueden hacer algunas concesiones”, señaló. (Clarín)