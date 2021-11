Histórico: autorizan por primera vez en Italia el suicidio asistido a un hombre tetrapléjico

Según publica Clarín Se trata de una persona de 43 años. El procedimiento se hará en su casa. Y agita el debate sobre una ley de eutanasia en el país.

Por: Julio Algañaraz

Para Italia es un hito histórico; Mario (un nombre de fantasía para proteger su privacidad), ha sido finalmente autorizado al suicidio asistido que podrá realizar en su casa junto a sus familiares, diez años después de haber sufrido un accidente que le rompió la columna vertebral y le daño la médula espinal, paralizándolo totalmente.

Mario tiene 43 años y era un camionero de la ciudad de Pesaro.”Me siento más ligero. Nadie puede decirme que no estoy demasiado mal para continuar a vivir en estas condiciones. Me he librado de toda la tensión acumulada en los últimos años”.

El Comité de Etica del Servicio Sanitario público regional de Las Marcas, en la zona central adriática italiana, dictó su opinión favorable de después que un grupo de médicos especialistas confirmaron que tiene derecho al acceso legal al suicidio asistido.

Ley de eutanasia

Asistido por la Asociación Luca Coscioni, que desde hace muchos años lucha en favor de una ley que regule la eutanasia en Italia, Mario había combatido con ellos para lograr que se verificaran las condiciones para acceder legalmente a una droga legal que pusiera fin a sus sufrimientos.

El Tribunal Constitucional de Italia pidió hace tres años, al dictaminar en un caso parecido, que el Parlamento dictara una ley que definiera los procedimientos en favor de la eutanasia.

Pero las cámaras de Diputados y Senadores se mostraron una vez más reacias a avanzar en los terrenos éticos que contravienen la moral tradicional y la posición contraria de la Iglesia a la ”muerte dulce” y los suicidios asistidos.

Filomena Gallo, la defensora de Mario, dirigente de la Asociación Luca Coscioni, critico como “muy grave que se haya tardado tanto”.

Referéndum

Mientras crece la campaña en favor de un referéndum popular para decidir en favor de una ley sobre la eutanasia en Italia, Gallo dijo que “la irresponsabilidad institucional” obliga a que personas como Mario se vean obligadas a soportar un calvario judicial y a soportar el sufrimiento físico y psicológico de su condición”.

Gallo informó que “ahora proporcionaremos en colaboración con un experto los detalles de los métodos de autoadministración” del fármaco letal que debe asumir el camionero de Pesaro.

Mario pidió hace un año al hospital de las Marcas que lo asiste las 24 horas del día, que estudiara como permitirle el suicidio asistido y envió una carta abierta al gobierno hace unos meses.

La decisión del Tribunal Constitucional, la más alta autoridad judicial, había despejado la aceptación jurídica del suicidio asistido, abriendo la controversia a nivel de las autoridades regionales para establecer los límites éticos, finalmente reconocidos.

En un audio grabado por Mario tras el anuncio que el Comité Ético sanitario regional había dado la vía libre a su decisión, el camionero de Pesaro dijo que “aunque en la inmovilidad comprendí que en estos meses he hecho algo grande imaginando que el Comité Ético no podía sino decidirse por un sí”.

En Italia aquellos que buscan la “muerte dulce” y voluntaria viajan a Suiza, donde existen clínicas especializadas en el suicidio asistido. También Mario consultó a una de ellas y recibió una respuesta favorable, pero finalmente decidió seguir adelante con su batalla para morir en su casa, acompañado por su madre y hermanas. (Clarín)