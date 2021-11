A TODOS LOS VOTANTES DE CLAUDIO VIDAL (SER), BUEN PROVECHO

(Por Rubén Lasagno) – Si algo nos regocija en nuestra tarea periodística diaria, es que nunca nos equivocamos en nuestro análisis y es un valor agregado que tiene OPI que lo reduce al principal diario provincial de consulta de los medios nacionales, consultoras y sitios especializados en política, debido a nuestra independencia económica e ideológica de todos los sectores políticos oficialista u opositores, lo cual nos permite hablar de unos y otros, sin limitaciones ni condicionamientos editoriales, como lo hacemos desde el año 2004.

El 24 de noviembre se conoció a través del diario La Nación, que el petrolero Claudio Vidal, recientemente electo diputado nacional por el SER (partido provincial nacido en el FPV y perteneciente al FdT) se reunió con Pablo Moyano y su hermano Facundo, confirmando una alianza política con el peor sector del sindicalismo nacional y su inclusión directa, formal y concreta al riñón del krichnerismo más rancio, dado que los Moyanos son la pata sindical ejecutora de Cristina y Máximo, exponiendo una desvergüenza total y desnudando la parcialidad política del gobierno que fustiga a Alberto Fernández, como si no fueran lo mismo.

Con esta postal, quiero personalmente decirle a los votantes de Claudio Vidal: Buen provecho tras tragarse el sapo. Si bien les va a ser muy difícil digerir el voto que muchos le dieron al SER, con la esperanza de que el petrolero fuera “distinto”, les quiero recordar que desde este espacio lo dijimos muchas veces, aportamos pruebas documentales, le explicamos cómo y de qué modo les estaban mintiendo, la verdad del objetivo que perseguía y analizamos en profundidad las falacias del discurso del SER, un espacio kirchnerista que fue “ofertado” a los electores como algo “distinto”, solo para captar el voto de los incautos.

Bueno, a ellos va dirigida esta nota y mientras Vidal (ya olvidándose de todos y enfocado en su nuevo objetivos) les dice “gracias por los servicios prestados”, nosotros les decimos: buen provecho, se lo habíamos advertido.

Pocos días después de ganar las lecciones efectuadas el domingo 14 de noviembre, Vidal se reunió con Máximo quien vino a Río Gallegos a juntar la tropa y antes de los 10 días de elegido, el petrolero voló para Buenos Aires a reunirse con la patota sindical de los Moyano.

Las fuentes políticas de la provincia consultadas al respecto nos dijeron claramente “Esa foto es de la reunión formal, pero Vidal hace mucho tiempo viene hablando con ellos y Máximo porque la idea es hacer fuerte a la CGT en Santa Cruz y desde la organización, manejar el espectro sindical de la provincia y la base del voto en cada elección”.

Dime con quien andas…

Es decir, que durante la campaña, cuando el titular del SER y sus diputados de la Cámara Provincial, les explicaban a su electorado que todo lo que decíamos era mentira, que operábamos para la oposición y tratábamos de bajarle el precio al partido petrolero, que se habían escindido del FdT y prometían construir desde otro espacio, no solo era todo absolutamente cierto nuestro análisis previo, sino que no reconocían ni hablaban, de los contactos previos que Claudio Vidal venía haciendo a nivel nacional desde donde se sentará para responder a los intereses K en el Congreso y es por eso, precisamente, que sus aliados más urgentes, son los Moyanos, un clan sindical corrupto, cruzado por todo tipo de delito, enriquecimiento ilícito, embargos multimillonarios, denunciados por extorsión, patoterismo, acusados de promover el cierre de empresas de transportes en el país, de la salida de Argentina de Marcado Libre y hasta de crímenes y estafas encubiertas que la justicia, hasta ahora, no ha podido o querido esclarecer. Con esa gente, se fue a tejer alianzas Vidal, a los pocos días de ganar la diputación nacional.

Como si esto fuera poco, Mauricio Gómez, el armador de la campaña del FPV en la provincia, dijo públicamente que Vidal pertenece al espacio de K y que con sus votos, el Frente para la Victoria va a volver a ganar la gobernación en el 2023.

El 19 de noviembre, a escasos cinco días de las elecciones y cuando Claudio Vidal estaba tomando el avión de AA en el aeropuerto para ir a abrazarse con los Moyanos y Máximo, yo escribía una nota titulada: “SI UD NO QUISO Y NO QUIERE CAMBIAR, NO SE QUEJE” y allí explicaba de manera resumida lo que muchos santacruceños se negaron realizar: un acto de cambio político y social.

Ésta nota de hoy, con Vidal y los Moyanos abrazados, es una postal elocuente de que muchos santacruceños no hay querido cambiar y una aseveración absoluta de que siempre hemos tenido razón cada vez que le informamos y/o contamos lo que está pasando y le adelantamos el porvenir, si Ud no cambia para cambiar. (Agencia OPI Santa Cruz)