COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE RÍO GALLEGOS, ARROJA PORCENAJES DE AUMENTOS DEL 100%, AUTORIZA ENDEUDAMIENTO MILLONARIO, SUBE TASAS E IMPUESTOS A VECINOS Y FAVORECE A CASINO CLUB

OPI realizó un comparativo de los últimos tres presupuestos municipales de Río Gallegos, correspondientes a la denominada “Gestión Grasso”, el actual intendente que administra desde diciembre del año 2019. En este informe se puede leer lo que el intendente y su Secretario de Hacienda, no dicen ni clarifican.

La progresión de los presupuestos es la siguiente:

Año 2020: $ 5.140.587.518,70 Año 2021: $ 6.580.000.000,00 Año 2022: + $ 10.251.570.669,96

La diferencia porcentual de aumento del presupuesto 2022 con respecto al 2020 es de 99,42%

El Presupuesto 2022 fue aprobado sobre tablas, rechazado por la oposición y el Secretario de Hacienda Diego Robles, concurrió al Concejo Deliberante, a exponer el mismo, recurriendo a chicanas, ocultamiento, falta de explicación, ausencia de detalles y en general no explicando la composición real de los números oficiales presupuestados para el año 2022. Nada prosperó porque el Ejecutivo municipal sabe que tiene las manos para aprobar cualquier cosa que envíe con orden mediante.

En virtud de la falta de transparencia municipal, OPI realizó el comparativo donde se expresa y se lee claramente cuál es la progresión de los números relacionados con los gastos del intendente Pablo Grasso en estos dos años de gestión, la forma con la cual va a castigar a los contribuyentes (vecinos, comercio, Pymes) cuáles son los sectores favorecidos y lo que tiene previsto para el próximo ejercicio en materia de gastos.

El resumen del análisis

Comparado el presupuesto 2022, respecto a sus antecesores, se registra un aumento importante y constante de los números, inclusive por encima del costo de vida.

Los presupuestos de Grasso tienen como variable común la suba las tasas e impuestos a los vecinos y comerciantes y como en el caso del 2022 no toca a puntuales grandes empresas como la tasa de inspección a Movistar, Claro y Telefónica.

En contraposición con el descomunal aumento a los vecinos, que deben sostener con su aporte el déficit municipal, le otorga enorme beneficio al Casino, siendo el monto a recaudar por el juego totalmente discrecional. Queda claramente visible que Casino Club no van a sufrir los aumentos de módulos porque el mecanismo de cobro implementado es por una falsa alícuota.

Se registra un aumento porcentual significativo del 136 % de la coparticipación y las regalías desde el 2020.

COPARTICIPACIÓN NACIONAL

2020 $ 779.000.000,00 2021 $ 1.189.356.000,00 2022 $ 2.100.000.000,00 Total aumento promedio 170%

COPARTICIAPCIÓN PROVINCIAL

2020 $ 1.287.000.000,00 2021 1.600.000.000,00 2022 $ 2.762.000.000,00 Total aumento promedio 115%

El presupuesto 2022 elaborado por el intendente Grasso, autoriza endeudamiento hasta $ 30.000.000.000(ART 12)

Recaudación

Grasso planificó un gran aumento en la recaudación que caerá directamente en los vecinos y comerciantes y esto tiene que ver con el aumento del módulo (0,604 es el valor actual). Los más significativo en los aumentos pretendidos es que va existir mayor recaudación en el cobro de las multas y los deudores municipales y se va a aumentar el sistema de estacionamiento medido en un 114 %

Otros ejemplos son: Impuesto a los baldíos 257% de aumento; Impuestos urbanos 122%; Tasa de Inspección y Registro 262%; Derecho a estacionamiento 233%; Multas del Juzgado municipal de faltas 200%, entre otros aumento.

El servicio médico será arancelado (Cap Peliche); no se le aplica ninguna suba a las empresas como Telefónica, Movistar y Claro y en el rubro “Tasa Máquinas Electrónicas” es imposible de calcular de la forma en que se estableció. La nueva modificación a la Ordenanza permite la discrecionalidad en la información de los ingresos.

El total del ingreso calculado para el presupuesto 2022 es 132% mayor.

2020 $ 3.214.000.000,00 2021 $ 4.401.300.000,00 2022 $ 7.330.000.000,00

Erogaciones

Acá el ítem “Personal”, tiene un incremento porcentual del 77%, en tanto “Otras erogaciones corrientes”, el porcentaje de aumento es del 268%.

Los porcentajes descritos en este rubro no obedeces al aumento de sueldo del personal municipal sino al pago de los monotributistas que nadie sabe cuantos son dentro de la plantilla municipal y que tampoco Robles explicó.

Existen pedidos de informes al Concejo Deliberante al Ejecutivo que nunca fueron respondidos por el intendente Grasso. Por los mecanismos utilizados, se sabe que los monotributistas municipales guardarán esa condición al menos hasta que Pablo Grasso deje de ser intendente.

Los meses previos a las elecciones el Intendente actuará como es de manual en cada gestión y con la complicidad sindical: los ingresará a planta antes de dejar el cargo. Hoy se calcula en más de 3.900 los empleados municipales de Río Gallegos, pero se estima en al menos un 15% más la realidad de esa cifra.

Financiamiento

La observación de los números comparativos en este rubro, marca claramente que los descuentos que les realizan a los empleados municipales para las cajas los usan de financiamiento como lo hacen muchos municipios desde hace muchos años.

Es una típica manera ilegal desde el Estado que se instaló para quedarse, ante la falta de quejas del sindicato municipal (entre otros) y los intendentes lo blanquean grotescamente, como en este caso, desde el propio presupuesto municipal .

Personal

El Presupuesto 2022 no señala modificación de la planta. Constan: 408 personas en la conducción y 3.485 empleados municipales.

Este rubro, tal lo informó Diego Robles de parte del intendente, no tuvo movimiento y aseguró que no va a ingresar personal, sin embargo retomando lo que dijimos anteriormente, aquí no se computan los monotributistas que hacia el 2023 serán incorporados a planta.

Personal Temporario y Monotributista

El aumento real porcentual entre los últimos dos ejercicios presupuestarios es de 138%.

El ingreso de personal temporario en los últimos 2 años tuvo un crecimiento exponencial y ello involucra a personal del Ejecutivo, Juzgado de Faltas, Secretaría de Gobierno, Hacienda, Obra pública, Niñez, Coordinación, Desarrollo Comunitario, Gestión Legal y Producción. Todos o la mayoría de ellos, quedarán en planta permanente a la salida del intendente Grasso en el 2022 y el SOEM es cómplice de este aumento progresivo de ingresos ilegales al sistema público.

Los datos marcan un evidente ingreso de Personal temporario (monotributos) en la mayoría de las Secretarias durante el 2020 y 2021, previendo seguir con el mismo mecanismo durante el 2022.

Modificación TarifariaLa venta de recordatorios alusivos a la ciudad de Río Gallegos como estampillas, cerámicas, calcos etc, sufren un aumento muy importante y se prevé licitar la concesión de la playa de estacionamiento de la terminal de ómnibus de la ciudad capital. (Agencia OPI Santa Cruz)

