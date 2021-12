SE HUNDIÓ EL VILLARINO: EN LA INAUGURACIÓN DE LA PROA, GRASSO Y ALICIA KIRCHNER SE SINTIERON SORPRENDIDOS, INCÓMODOS, TENSOS Y MOLESTOS POR LA PRESENCIA DE FAMILIARES DE MARCELA LÓPEZ

Viviana López, hermana de Marcela habla con Alicia Kirchner

El 27 de noviembre 2021 el intendente Pablo Grasso y la gobernadora Alicia Kirchner, más todos los funcionarios de ambos gobiernos, se dieron cita en la esquina de Roca y San Martín de Río Gallegos, donde históricamente estuvo el mástil en el cual las autoridades izan la bandera cada domingo y se propusieron inaugurar una obra llevada a cabo por el municipio, donde se construyó la maqueta de al proa del vapor “Transporte Villarino”, primer barco de guerra de la Armada construido durante el gobierno de Nicolás Avellaneda y como Ministro de Guerra estaba Julio Argentino Roca, paradójicamente, el ex presidente cuyo monumento Pablo Grasso quitó del espacio público, a pocos metros de donde hizo la evocación al paradigmático barco de la antigüedad.

Más allá de la inauguración de la obra, el acto tuvo ribetes dramáticos, cuando entre el público apareció parte de la familia y amigos de Marcela López, desaparecida hace 6 meses y cuya investigación abandonó virtualmente la justicia provincial.

Las situaciones de incomodidad de las autoridades, cuando se percataron de la presencia de los familiares que en silencio solo portaban carteles con las imágenes de la mujer desaparecida, quedó registrado en las imágenes de un video publicado en el sitio del diario La Opinión Austral y otros obtenidos por los presentes, donde el audio sobre las conversaciones mantenidas no son claras, razón por lo cual OPI entrevistó a Viviana López, hermana de Marcela, portadora de uno de los carteles y quien habló tanto con le intendente Grasso, como con la gobernadora Kirchner.

“Nosotros fuimos al acto solo a hacer presencia en silencio y con los carteles, en ningún momento la idea era interrumpirlos”, le dijo Viviana López a OPI cuando la consultamos sobre lo que verdaderamente ocurrió durante el acto y que ningún medio provincial reflejó.

“Nosotros esperamos que empiece el acto” prosiguió la señora López “y quedó un lugar ahí, como si estuviera reservado para nosotros, porque nadie ocupaba ese espacio y entonces nos colocamos allí, paradas, en absoluto silencio y solo con la foto de Marcela en nuestras manos”, indicó.

Viviana López describió lo que para ella fue un “congelamiento” de las autoridades presentes, cuando se percataron de la presencia de familiares en el lugar “Todos se quedaron en silencio, tiesos, expectantes. Se cruzaban miradas entre ellos y eso lo decía todo”, prosiguió relatando Viviana.

“Yo no me había dado cuenta que estaba la gobernadora y si bien durante los discursos del intendente y Alicia Kirchner no hicieron ninguna referencia a nuestra presencia, ni bien terminaron de hablar, se me ocurrió que era un buen momento para acercarnos respetuosamente a la gobernadora para pedirle por justicia y solidaridad”, indicó.

Los integrantes de la familia López que estaba allí, lo hacia en orden y silencio, solo portando carteles con la foto de Marcela con el nombre de ella, la palabra “desaparecida” y otro preguntando dónde está.

“Cuando van a cortar la cinta” continuó el relato de Viviana, referido al acto de inauguración de la maqueta del vapor Villarino aquella noche, “mi hija mayor se movió del lugar que estaba, porque la idea era que la tomaran las cámaras de tv que hasta ese momento nos habían evitado”, aclaró y agregó “Si se observa bien las imágenes, te das cuenta que los de seguridad que estaban ahí, comienzan a corrernos y mi sobrina dice que uno de ellos hizo como que acusaba un codazo de mi hija; ella lo miró sorprendida porque tenía las manos arriba con el cartel, pero no dijo nada para que nadie pensara que estábamos allí para victimizarnos. Nuestro interés solo era hacer presencia y que las autoridades, tanto municipales como provinciales, repararan en nuestro pedido de justicia y aparición de nuestra hermana”.

López siguió con la descripción de aquel escenario “Cortar un acto no era ni fue nunca nuestra intención, pero se dio. Los silencios eran tan grande, que se hacía evidente la tensión allí; el desconcierto de ellos (Kirchner y Grasso) era total. El intendente levantaba los hombros y respiraba profundo porque esperaba que en algún momento nosotros irrumpiríamos en el acto y por eso, la seguridad y la militancia que estaba allí estaban tan alterados y nervioso”

Grasso el movedizo

Viviana López relató que lo veía al intendente hacer movimientos casi evasivos, tratando de evitar enfrentarla, cuando ella se encaminaba directamente el lugar donde Pablo Grasso estaba parado. Una vez frente al intendente, la señora López respetuosamente le extendió un poster con la foto de su hermana y en las imágenes del video se puede ver claramente la incomodidad con la cual Grasso recibe (obligadamente) el afiche, que dos minutos después se lo entrega a alguien de su entorno para deshacerse de algo que realmente lo incomodaba y perturbaba.

“Cuando le doy a Pablo Grasso la foto de Marcela, él me pregunta “Esto es para mi?” y yo le digo “Si, es para Ud” y ahí empezó todo” relata Viviana López “Ud lo firmó y necesito que nos ayuden” le recalcó al intendente, haciendo alusión a la Ordenanza 8848 del Concejo Deliberante de esta ciudad por la cual se dispone que en los despachos de la municipalidad y organismos públicos dependientes y en los móviles oficiales, se lleve la foto de Marcela.

Viviana cuenta la breve conversación que mantuvo con Grasso y remarca “Ahí yo le digo al intendente, que creía que a mi hermana la secuestraron, etc y el intendente se mostraba como alterado, al punto que la gobernadora intervino, me toma del brazo pidiéndome que me calme, que las puertas de la gobernación estaban abiertas y fue en ese momento que yo le dije que desde el gobierno nunca nos llamaron. Alicia, para cerrar la breve conversación en la que ella no paraba de hablar, me dijo que desde su gobierno también buscaban justicia”, señaló la hermana de Marcela, describiendo las alternativas que se vivieron en el acto público de aquella noche.

“Ella (la gobernadora) seguía hablando” remarcó López “yo quería ver que me decían y le decía que no sabían lo que es pasar por esto y Grasso entonces me dijo a modo de excusa “No estamos haciendo las cosas mal”, apurado por seguir con el acto, entonces le expresé que no lo estaba juzgando, somos vecinos que vinimos a expresarnos en silencio y cuando yo digo que no estábamos allí haciendo lío ni gritando, fue la propia gobernadora se empeñó en confirmarlo “no, no no, dijo, afirmando nuestra presencia pacífica y me seguía hablando” y recordó “en ese mismo momento Alicia Kirchner no tuvo mejor idea que decirle al de seguridad que tenía al lado (el mismo que intentó simular que mi hija le había dado un codazo) “acompañe a la señora”, el de seguridad me agarró del brazo y me sacó de allí”.

Así terminó aquel acto en cuyo video se puede apreciar todo lo descrito por López, pero en ningún medio provincial se han podido leer las alternativas que vivieron tanto el Intendente de Río Gallegos, como la gobernadora, a instancias de la presencia de los familiares de Marcela López, desaparecida hace más de seis meses en Río Gallegos y de la cual no hay ni siquiera una mínima pista de su paradero.

Cuando la entrevista con Viviana López había concluido, ella recordó que una vez terminado el acto y cuando los familiares se retiraban de allí, una mujer que no pudo identificar pero describió como “patotera” y cercana al círculo de militantes del gobierno, se acercó a ella y la inquirió de manera amenazante por haber interrumpido la ceremonia en presencia de la gobernadora.

Sin duda, el gobierno provincial está preocupado, no por la desaparición de Marcela López, sino por las repercusiones negativas del caso, la cual ha llegado a nivel nacional e internacional, debido a que se genera en Santa Cruz, lugar donde nació el kirchnerismo, una de cuyas banderas son los derechos humanos, la defensa de género, al preocupación por el ataque hacia las mujeres y fundamentalmente la desaparición de personas.

El probable involucramiento de algunos personajes del poder o situaciones que los rozan, en el caso de la desaparición de Marcela López, no les da la independencia necesaria para actuar con la verdad en este caso. Sin embargo, la contrastación entre el discurso falaz, el relato político y la realidad es tan grande que derrumba el encubrimiento oficial y los incomoda.

Mientras todavía integrantes del FPV, concejales, diputados, senadores etc. mantienen colgado los posters de Santiago Maldonado desaparecido 74 días pero encontrado y avalado por 51 peritos forenses que se ahogó solo en el río Chubut, los mismos concejales, diputados, organizaciones feministas y de DDHH de la provincia, no han dicho una sola palabra de este aberrante hecho donde se percibe la intencionalidad de la justicia por encubrir, desviar o no investigar, un crimen que a estas alturas no impide la duda razonable de que existe un sector político del poder, esforzándose para que esto, nunca se esclarezca. (Agencia OPI Santa Cruz)