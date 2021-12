LOS CANDIDATOS DEL “FALSISMO”, EL “CHABACANISMO” Y LA JODA CARA DE LA POLÍTICA BERRETA

Los candidatos del FDT en Santa Cruz

(Por: Rubén Lasagno) – Encabecé el título de esta nota con neologismos que surgen adrede para resaltar de manera ordinaria y burlesca, una situación la cual no se puede tratar con seriedad, no porque carezca de seriedad el caso, sino por la calidad del personaje, el andamiaje político que lo sostiene y la recurrencia de la clase política a la burla social, como forma de pago por los votos recibidos que en definitiva, nos muestra palmariamente por qué en la provincia y en el país estamos como estamos y de seguir por este camino, eligiendo siempre lo mismo y tratando de obtener cosas distintas, jamás podremos cambiar nuestro destino.

En las últimas elecciones de medio tiempo el Frente Para la Victoria en Santa Cruz presentó su principal candidato Gustavo González (el otro fue Claudio Vidal con el SER), quien es llamado coloquialmente con el apodo de “Kaky” y así lo replican los medios pagos, como forma de introducir esta “familiarización” del personaje, en ese argot que les permite a los candidatos políticos, ganar la confianza pública, instalándose como un “hombre común”, que dejan de ser comunes cuando huelen una banca, un cargo electivo o alguna beca política que le asegurará un buen pasar en épocas de tanta crisis, especialmente (y no solo la económica), sino, la moral.

Previo a las elecciones dijimos que González, actual diputado nacional electo e intendente de Puerto Deseado, quería todo. No aspiraba a ser diputado nacional “para pelear por los intereses de la provincia”, el jingle publicitario de todos, oficialismo u oposición, sino más bien quería poner un pie en cada lado (intendencia y Congreso) para mantener ambos cargos, lo que de hecho lo constituye en candidato testimonial, esa figura absurda, ilegal, engañosa e inmoral que creó Néstor Kirchner y el votante, llamativamente, no rechaza.

Con la diputación en el bolsillo, a González le surgió un problema: la fecha de asunción. Ésta se lleva a cabo, habitualmente el 10 de diciembre y en este caso es hoy 7 de diciembre. Técnicamente González no alcanza de cumplir dos años como intendente, con lo cual, si dejara de ser intendente hoy, para ser diputado nacional, debería llamar a elecciones en su localidad.

Para evitar que alguien le ocupe el sillón del municipio, Gustavo González dijo que va a asumir “después del 10 de diciembre” por lo tanto, no asiste a la sesión preparatoria del Congreso de la Nación de hoy, oportunidad en la que se toma juramento a los legisladores electos y para completar la burla institucional y a la sociedad que lo votó, dijo que ese impedimento está fundado en la necesidad de que él personalmente, se debe encargar de la organización de “La Fiesta del Penacho Amarillo”.

Si esto no es una burla al electorado, por favor definir la palabra “burla”. Si esto no convalida una inmoralidad política de parte de alguien que se postula como representante de un sector de los santacruceños, repasemos detalladamente el significado del vocablo inmoral.

Y nadie puede decir que esto surge de la mente calenturienta de nosotros, “la oposición”, como les gusta rotular al oficialismo. La noticia apareció en el diario Tiempo Sur, casi como un canto a la obscenidad del poder, que engaña por izquierda y ejecuta por derecha, con acciones exactamente opuestas a lo que dijo y mantuvo en sus discursos previos este candidato testimonial.

Pero como no hay inocentes en esta trama, sino por el contrario hay premeditación, planificación y plena racionalidad a la hora de engañar al electorado, debemos decir que esta “treta”, ese medio usado para decir una cosa ocultando un engaño (la campaña política) del intendente González y el FPV en su conjunto, era pre concebida y fue aplicada en toda su magnitud para no revelarle a la sociedad, antes de que le regalen el voto, que de ganar no iba a asumir el día 7 de diciembre, porque si lo hacía debía llamar a elecciones en el municipio que él y su partido querían retener.

Si uno lo mira de manera despersonalizada, para el electo diputado nacional del FPV Gustavo González es más importante organizar la fiesta del Penacho Amarillo, que cumplir el magno rol de diputado nacional, acudiendo a asumir la banca con orgullo e institucionalidad, nada menos que en el Congreso de la nación.

Dicho esto, tenemos ante nosotros, el ejemplo práctico de la mayor deshonestidad pública y política que se manifiesta ante los ojos del votante medio, a escasos días del engaño electoral.

Pero si lo vemos con los ojos críticos que juzga la Omertá política, podemos inferir que Gustavo González y todo el FPV se pasan la institucionalidad (una vez más) por la nariz, no les importa nada lo que piensen o digan quienes lo hayan votado y están decididos a seguir adelante con todos y cada uno de los objetivos que se propusieron: mantener/sostener el poder a como dé lugar. Y así lo hacen y lo seguirán haciendo porque hay un elemento fundamental con el que cuentan: la idiotez cómplice de gran parte de la gente que vota sin racionalizar o lo hace, intencionalmente.

Y si bien desde los sectores más reaccionarios a estas verdades, saldrán a fustigar la decisión de poner en tela de juicio a “las mayorías”, como les gusta decir a la clase política, hay un dicho popular que pinta de cuerpo entero esta anomalía social de creer que el elegido por una mayoría, es ungido mágicamente de un halo de deidad y pureza y por lo tanto, en general debemos “respetar” la decisión de todos ellos: “Si millones de moscas comen caca, no pueden estar equivocadas, por lo tanto ¡Comamos caca!”. (Agencia OPI Santa Cruz)