Alberto Fernández y Cristina Kirchner volverán a mostrarse en público en medio del rearmado interno del oficialismo

Según publica La Nación Serán oradores del festejo en el que la organización de Máximo Kirchner busca marcar su impronta; la vicepresidenta no habla en público desde mediados de octubre.

Por: Cecilia Devanna

Alberto Fernández y Cristina Kirchner volverán a mostrarse juntos hoy, casi un mes después de su última postal compartida, para conmemorar los 38 años del retorno a la democracia y cuando se cumplen dos años del comienzo de su mandato. En la práctica, se espera una nueva puesta en escena celebratoria del oficialismo, que expresará la reconfiguración de fuerzas al interior de la coalición.

Este atardecer, Fernández y Kirchner serán oradores en el acto que comenzará a las 19, luego de tres horas de festival musical. Antes hablará el expresidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva. También fue convocado el exmandatario uruguayo José Mujica, pero no está previsto que sea orador. Lula llegó ayer al país y fue homenajeado con una cena en la quinta de Olivos.

Los cuatro participarán previamente de la entrega de premios Azucena Villaflor, a las 17, en el Museo del Bicentenario.

El tinte partidario que tomó el acto, cuando se celebra el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, despertó críticas. Entre ellas la del diputado radical Mario Negri, quien sostuvo: “La democracia de 1983 no es hija del PJ, sino de todos los argentinos. No es legítimo que quieran reescribir la historia. El PJ debería primero arrepentirse de la amnistía de Luder a los genocidas, de negarse a integrar la Conadep y de militar el no a la paz con Chile”.

La última vez que el Presidente y su vice se mostraron juntos fue en Merlo, en el cierre de campaña de las elecciones. Aquel día habló Fernández y Cristina guardó silencio, pero no ahorró gestos.

Lo que vino después fue la derrota presentada como un triunfo por el oficialismo y una nueva carta de la exmandataria en la que tomó distancia del posible acuerdo con el FMI. “La lapicera” para la firma del trato “la tiene el Presidente”, dijo. Fue una misiva dura, pero no tanto como la que envió a mediados de septiembre, tras la derrota de las PASO y antes de la ola de renuncias que desató una crisis interna en el Gobierno.

Luego de las elecciones hubo un intento de reconfiguración del mapa interno del oficialismo, en el que los albertistas buscan ganar terreno. En ese marco se concibió el acto por el Día de la Militancia, organizado por la CGT y los movimientos sociales cercanos al Presidente, que tuvo a Fernández como figura central. Distinto del evento que prepara para esta tarde La Cámpora. “Es la fecha de la liturgia kirchnerista”, explican.

En ese mapa de poder las miradas están puestas en quiénes serán los “primeros que copen la Plaza de Mayo”, como resumió un importante funcionario a LA NACION. El propio Máximo Kirchner llamó a “reventar en serio la plaza”. La frase no pasó inadvertida, teniendo en cuenta que el Día de la Militancia La Cámpora llegó al acto cuando el discurso de Fernández ya había terminado

En el momento de convocar al acto, Kirchner también agregó que invitaba “al pueblo argentino a que abrace a alguien que como Cristina sufrió la persecución judicial y que volverá a ser presidente del Brasil”, en referencia a Da Silva. La invitación generó ruidos internos y externo, en vistas a la inminente cumbre del Mercosur, tras varios meses de desinteligencias con el país vecino.

Después de la convocatoria de Máximo Kirchner llegaron en las últimas horas las de Fernández y Kirchner vía Twitter, con sus respectivos videos incluidos. Cristina compartió el del mandatario también.

El escenario ya está listo sobre la calle Balcarce, entre las rejas y el edificio de Casa Rosada. Es, en la práctica, una de las principales muestras de las diferencias al interior de la coalición de Gobierno: “Es mucho más grande que el del Día de la Militancia”, deslizan desde el kirchnerismo en comparación con el del acto que encabezó el mandatario, pocos días después de la derrota en las urnas. “Estamos todos en el armado”, relativizan cerca del Presidente. (La Nación)