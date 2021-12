LO QUE ADVERTIMOS SUCEDIÓ: APROBACIÓN DE LEY MINERA, CAOS, REACCIÓN POPULAR Y EL COSTO POLÍTICO DE DAR MARCHA ATRÁS CON LA LEY “MÁS CORTA” DE LA HISTORIA

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Finalmente la Ley de Zonificación Minera aprobada entre gallos y medianoche el 15 de diciembre por los diputados provinciales oficialistas de Chubut, debe ser derogada obligatoriamente por el impacto negativo que tuvo en la opinión pública, lo que desató una contraofensiva de los sectores antimineros y de la población que generó caos, destrucción y violencia inusitada en la provincia, solo porque el gobernador Mariano Arcioni salteó la “licencia social” que exige la instalación de proyectos megamineros en Chubut y ordenó la habilitación de la Ley de zonificación minera para permitirle a la empresa Panamerican Silver, explotar oro, plata, plomo, cobre etc, en el macizo central.

Los desmanes y las protestas multitudinarias desatadas en estos últimos días en Rawson, Trelew, Madryn, Comodoro y Esquel, en contra de la megaminería y a favor del agua, cerró ayer con cortes totales de rutas en los accesos de Puerto Madryn y Trelew, incendio del diario El Chubut y el cierre de bancos y comercios, ante el temor de que los destrozos se repitieran y alcanzaran a sus edificios.

Hoy la legislatura va tratar la derogación de la ley XVII N° 149 de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la provincia del Chubut, para lo cual ayer a la tarde el gobernador rubricó el proyecto correspondiente y lo anunció por las redes sociales.

Se trata de la “Ley más corta” publicada en la provincia de Chubut. Duró exactamente siete días. Fue aprobada por 14 votos a favor y 11 en contra y desde ese momento, tras una sesión adelantada con una rosca política previa que dividió al espectro político provincial, los legisladores dieron cumplimiento a la orden del gobernador Arcioni, quien impulsó una ley a medida de la minera canadiense y sin tener en cuenta las consecuencias.

El Gobernador de Chubut Mariano Arcioni

En nuestro informe anterior habíamos adelantado que desde los sectores reaccionarios a la traición pública que llevaron a cabo los diputados oficialistas, se estaba pidiendo la renuncia de todos los legisladores o la derogación de la Ley. Finalmente y ante la presión social, el malestar de la gente y el caos generado por esta medida inconsulta y a espaldas del pueblo, Mariano Arcioni, debió volver sobre sus pasos y (vergonzosamente) desandar la aprobación de una ley que difícilmente vuelva a tratarse en la Cámara de Diputados provincial, después de este ridículo del gobierno y de los diputados que levantaron sus manos para aprobar este inviable proyecto.

Sospechas de corrupción

OPI pudo sondear la opinión de dos diputados del oficialismo y u no de la oposición y del análisis de sus off se puede extractar el siguiente comentario: “Detrás de todo esto hay corrupción, negocios, política y mucho dinero que va a parar a los bolsillos de operadores que hicieron lobby para aprobar esta ley”, nos dijo una de las fuentes “Personalmente se que son pocos los funcionarios y diputados que pusieron sus nombres en este lobby y en todos los casos se trata de gente que fue punta de lanza de ciertas empresas que buscan a toda costa que esta ley se aprobara para hacer pingües negocios” y remarcó “Cuando se investigue cómo se aprobó la Ley de zonificación, van a caer personas jurídicas que son los verdaderos responsables de este lobby y usan a legisladores para sus fines; obviamente, ninguno de ellos lo hace gratis. Y acá es donde vamos a conocer la corrupción político/empresaria que hay en Chubut, atrás de este delicado tema, donde no se tuvo en cuenta a nadie, sino a los intereses de ellos mismos”, concluyó.

La paradoja del agua

“Estamos en una provincia seca, sin agua potable para la gente y la poca que hay la dilapidan las petroleras que dejan todo contaminado, incluyendo los acuíferos”, dijo nuestra fuente legislativa “Y a estos politiqueros de la provincia, se les ocurre aprobar una ley que contraviene el principal principio que la gente defiende: el agua, ya que como todos sabemos, la megaminería insume millones de litros diarios y entonces tendríamos empresas extranjeras que nos llevan el oro, la plata y otros minerales prácticamente a precio de remate, nos van a dejar sin la poca agua que tenemos, los suelos y las napas contaminadas y pagaremos los costos de los negocios de cuatro vivos, como sucede en la provincia de Santa Cruz”.

Finalmente apuntaron directamente contra el gobernador Mariano Arcioni, principal responsable de que la ley se aprobara en la legislatura el 15 de diciembre y quien tiene la misma responsabilidad de volver sobre sus pasos para derogarla. (Agencia OPI Chubut)